Коммунальщики вдвое завышают тарифы

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ «больше ста процентов себестоимости».

По его словам, на переплаченные деньги «коммунальные монстры» содержат рестораны, дома отдыха для себя и охотничьи заимки. Компании из соседних областей зачастую производят «куб» воды в одинаковых климатических условиях. Однако в итоге тариф может отличаться в 54 раза. По теплу тарифы могут различаться до восьми раз, по водоотведению – до 56-ти раз, по электроэнергии — до 12-ти раз.

По мнению главы ФАС, для борьбы с необоснованными тарифами недостаточно отдельных актов правительства. Он призвал принять закон об основах тарифного регулирования.

Объясняя цель разработки этого законопроекта, И. Артемьев отметил, что назрела необходимость создания единых четких и понятных правил тарифного регулирования в стране. Сейчас существует более 150 различных нормативных правовых актов в сфере тарифного регулирования: 18 законов, более 40 постановлений Правительства РФ и более 100 ведомственных нормативных актов.

Слова Артемьева активно обсуждаются. По мнению замгендиректора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрия Гордеева, этим заявлением руководитель ФАС «расписался в собственной беспомощности».

«Артемьев также сказал, что россияне переплачивают 100%.

«Возникает вопрос: а почему ФАС это допустила? Методика ценообразования тарифов одна, а что с ними происходит в дальнейшем, дело рук местных властей и ресурсников. За их действиями и должна следить ФАС», — сказал Гордеев «Московскому комсомольцу».

Для жителей нашей республики слова Игоря Артемьева отнюдь не новость. То, что тарифы у нас завышены, все знают. Это доказано судебными приговорами в отношении ряда должностных лиц, в том числе бывшего заместителя главы РК Константина Ромаданова и экс-главы Тарифного комитета Коми Ильи Первакова. Так, в декабре 2016 года сообщалось, что Служба Коми по тарифам завысила ставки для 62 ресурсоснабжающих организаций.

Несколько дней назад в Сыктывкаре судом вынесен еще один приговор. Двух заместителей директора сетевой компании в Коми отправили в колонию за завышение тарифов на электроэнергию. Тарифная нагрузка выросла за счет искусственно увеличенных расходов компаний.

Но даже и после таких судебных вердиктов жители республики не ощутили облегчения — платежи за коммуналку продолжают непомерно расти.