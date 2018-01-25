Коммунисты отправили жалобу в Избирком

Неделю назад «Трибуна» рассказала о скандале в Ухте, где работников бюджетных организаций в сфере образования начальство в массовом порядке заставляло ставить подписи за выдвижение одного из кандидатов в Президенты России. На днях эта шумная история получила продолжение. Стало известно, что в Ухте понуждению ставить подписи подвергались не только работники сферы образования.

После публикации в «Трибуне» в Коми республиканское отделение КПРФ обратилась Екатерина Огаркова, работающая в муниципальном казенном предприятии «Горзеленхоз». Она сообщила, что сотрудников указанного предприятия без предупреждения и согласия возили автобусом по адресу: Ухта, ул. Чибьюская, 13/15 с целью сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты РФ В.В. Путина. В данном помещении находились также работники «Спецавтодора», являющегося муниципальным казенным предприятием. Их было всего около 30 человек. Как отмечает Екатерина Огаркова, тех сотрудников, у которых не оказалось при себе паспортов, возили подписываться на следующий день.

Депутат Госсовета Коми Олег Михайлов направил жалобу в Центральную избирательную комиссию РФ (копию – в республиканский Избирком) с просьбой дать оценку действиям должностных лиц в Ухте, которые, на его взгляд, неправомерно используют административный ресурс, принуждая подчиненных ставить подписи за выдвижение кандидата в Президенты РФ и разглашать персональные данные. Он указал, что тем самым нарушается выборное законодательство.

Известно, что республиканский Избирком перенаправил жалобу лидеров коммунистов региона в правоохранительные органы. Пока никакой официальной реакции не последовало.

А вот как прокомментировал ситуацию член Избиркома Коми от КПРФ Андрей Никулин:

— Я в курсе обращения Екатерины Огарковой в Коми реском КПРФ. Оно свидетельствует о применении в Республике Коми обычной для российских выборов технологии их фальсификации — административного ресурса. Указанные деяния прямо запрещены ч. 7 ст. 36 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации». Насколько мне известно, материалы по фактам принуждения к сбору подписей в Ухте направлены в Москву, так что мы уже в ближайшее время увидим, удастся ли Центральной избирательной комиссии РФ подняться на ту высоту гражданской зрелости и профессионализма, которую от нее ожидает общество.

Сергей МОРОХИН.