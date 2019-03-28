Коммунисты Троицко-Печорска против «прихватизации» еще одного лакомого объекта в райцентре

Здание ликвидированной в конце прошлого года типографии в Троицко-Печорске районные власти могут продать с молотка, но глава поселка выступает против такого развития событий, называя происходящее очередной попыткой «прихватизации».

Чтобы было понятно, как вообще стал возможен такой публичный конфликт, поясним, что глава поселка Сергей Кондрашов является первым секретарем райкома КПРФ, он же председатель поселкового Совета депутатов (коммунисты в нем имеют наибольшее представительство). Руководитель администрации района Илья Сидорин и его ближайшее окружение представляют известную партию власти. Такая уникальная для сегодняшней республики ситуация, когда чисто хозяйственный конфликт имеет еще и громкую по местным меркам политическую подоплеку, идет только на пользу району, поскольку весьма затруднительно «по-тихому» провернуть сомнительную сделку, как в свое время это случилось с местным автовокзалом.

– В 90-е годы по решению тогдашнего главы района, – рассказывает Сергей Кондрашов, – под предлогом якобы экономии средств «за копейки» было продано шикарное здание автовокзала одному из местных предпринимателей. В результате такой «выгодной сделки» до сих пор жители района испытывают на себе ощутимые неудобства из-за отсутствия в райцентре автопавильона: толком ни отдохнуть, ни согреться зимой. Зато на месте бывшего автовокзала теперь процветает торговый центр.

Власти поторопились

Опасения главы поселка по поводу будущего муниципальной собственности основаны на том, что двухэтажное, построенное в 80-е годы кирпичное здание бывшей типографии с большим земельным участком является лакомым куском для предпринимателей. Но оно еще может послужить в качестве административного здания. К тому же если ликвидировали типографию, а ее оборудование отправили на металлолом, это еще не значит, что надо тут же закрывать муниципальное унитарное предприятие «Типография», которое помимо выпуска печатной продукции наделено еще и другими функциями.

Главный коммунист района также считает, что власти поторопились с закрытием типографии. При должной модернизации она могла бы еще послужить в интересах сельчан, и не пришлось бы сокращать рабочие места.

Мало кто знает, что одним из основных видов деятельности МУП «Типография» является «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Также в уставе обозначены еще 19 дополнительных видов деятельности, которые могли бы быть востребованы в Троицко-Печорском районе и приносить доход в муниципальный бюджет. Но вместо того, чтобы попробовать наладить работу МУПа, районная администрация решила вообще его закрыть, подведя под банкротство.

«Свинцовая угроза»

Сергея Кондрашова насторожил еще один момент. В Троицко-Печорске далеко не все государственные структуры имеют подходящие помещения. Поэтому логично выглядел первоначальный план переселить в здание бывшей типографии «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Троицко-Печорского района». Под это дело выделили из бюджета деньги на покупку пластиковых окон и ремонт лестничного проема, перевели редакцию местной газеты «Заря» в другое помещение.

Но неожиданно переезд сорвался, якобы по причине наличия свинцовой пыли на стенах помещений бывшей типографии, образовавшейся в процессе изготовления печатной продукции. Причина веская, не поспоришь, но Сергея Кондрашова терзают смутные сомнения насчет свинца, поскольку не было проведено соответствующей экспертизы. Если бы все обстояло так серьезно, то первыми бы забили тревогу по поводу свинцовой пыли сотрудники редакции, которые находились в здании типографии долгие годы.

В сухом остатке мы сегодня имеем отремонтированное за бюджетные средства здание, что очень напоминает предпродажную подготовку.

Чемодан без ручки

Иного мнения придерживается директор МУП «Типография» Сергей Козлов, который видит не «предпродажную подготовку», а обузу для бюджета: на содержание здания ежемесячно требуется порядка 60 тысяч рублей. Сейчас, правда, после отключения тепла ситуация не столь затратная, но хлопот хватает.

Вопрос о проведении аукциона по продаже здания пока не стоит, поскольку МУП «Типография» находится в стадии банкротства. Есть и другие сложности. Так, по итогам проведенной в 2017 году Контрольно-счетной палатой Троицко-Печорского района проверки «Типографии» было выявлено, что документы о закреплении права на хозяйственное пользование нежилыми помещениями не оформлены должным образом, кадастровые документы на земельный участок также не в полном порядке.

Так что сегодня здание бывшей типографии больше походит не на лакомый кусок, а на чемодан без ручки: объект ценный, но проблемный. Лучший выход для поселковой и районной власти – попробовать решить вопрос сообща, гласно и демократично, подвинув на время в сторону политические разногласия.

Сергей МОРОХИН.