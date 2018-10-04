Скандал в Ухте: коммунисты возмутились, что красного вождя сделали белым

33-метровая конструкция в Ухте в виде стилизованного профиля головы вождя мирового пролетариата Владимира Ленина оказалась в центре скандала, поднятого местными коммунистами.



Возмущение вызвал цвет, в который совсем недавно был покрашен памятник. По мнению первого секретаря Ухтинского горкома КПРФ, помощника депутата Госдумы РФ Валерия Харченко, речь может даже идти о некой идеологической диверсии: «Мы не понимаем — это специально сделано или по недомыслию? Скоро выпадет снег, и памятник на его фоне просто «потеряется». Было бы логично покрасить инсталляцию традиционной красной краской…»

В свою очередь ухтинский градоначальник Магомед Османов считает, что время не стоит на месте и «голова Ленина» покрашена по современным технологиям, которые творят чудеса. Действительно, памятник покрыт не просто белой краской, а свето-отражающим составом, позволяющим видеть Ильича за многие километры и в темное время суток.

В то же время между коммунистами и местной властью был достигнут существенный компромисс. Договорились, что будет сделан красный ободок на белом контуре памятника.

Как выясняется, «голова Ильича», воздвигнутая в 1970 году к 100-летнему юбилею вождя мирового пролетариата, не входит в реестр памятников культурного наследия, следовательно, не находится под охраной государства. Коммунисты считают, что она достойна лучшей участи, поскольку является самым узнаваемым памятником не только Ухты, но и Коми. И вообще, это самый крупный памятник Ленину в мире! В его верхней части есть даже смотровая площадка, с которой открывается, пожалуй, самый лучший вид на панораму Ухты. Сейчас вопрос придания местному Ильичу соответствующего государственного статуса находится в стадии обсуждения.

Сергей МОРОХИН.