Компенсации за детский сад вернули, но могут забрать снова

В конце мая Верховный суд Республики Коми признал незаконным республиканский закон 144-РЗ «О внесении изменений в закон Республики Коми «Об образовании», принятый 20 декабря прошлого года.

Спорный закон

Внесенные поправки лишали льгот немало многодетных семей, поскольку по подправленному закону на компенсацию части родительской платы за детский садик могли рассчитывать только семьи со среднедушевым доходом не выше полутора прожиточных минимумов. По некоторым данным, с момента вступления закона в действие до момента его приостановления семьи недополучили порядка 18 миллионов рублей.

Надо сказать, принятое решение больно ударило по бюджету семей, и они стали обращаться во все мыслимые инстанции с просьбой принять хоть какие-то меры для смягчения создавшегося положения. Были и возмущенные письма в правительство, и обращения к депутатам различных уровней. Возмущало людей то, что закон республиканский фактически вступал в противоречие с законом федеральным: льготы предоставлялись от лица государства, а местная власть их сокращала. Поступали такие письма и в адрес телезащитника Романа Койдана.



Роман Койдан: «Борьба еще только начинается».

В авральном порядке

Юрист с немалым опытом также стал направлять запросы в разные ведомства и службы, но отовсюду получал одинаковые ответы: решение обоснованно, все соответствует букве закона. Подобные ответы пришли и из Госсовета РК, и даже от вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой. Из всего чиновничье-бюрократического аппарата лишь из Министерства образования РФ поступило письмо, в котором говорилось, что на уровне субъекта Федерации нельзя снижать критерии, установленные вышестоящей инстанцией. Причем предлагалось довести эти сведения до местных руководителей. Что Роман Койдан и сделал, направив в местные инстанции полученное письмо. Увы, в наших министерствах доводы не сочли убедительными: у них ведь свои начальники, и те лучше разбираются в законах!

Здесь стоит отметить, что закон был принят с нарушением регламента, фактически без обсуждения, поскольку накануне сессии из администрации в Госсовет поступил совершенно другой по смыслу законопроект. Напрасно депутат Михайлов говорил о том, что документ «сырой», не прошел процедуру общественных слушаний, нет заключения прокуратуры. Закон был принят, хотя большинство депутатов прекрасно понимало, что он будет нарушать права жителей, которые согласно федеральному законодательству имели право на получение социальных льгот.

Передышка перед боем

Адвокат Койдан обратился в суд с административным иском с требованием отменить спорный закон. Суд, рассмотрев представленные документы, признал закон не действующим. Но праздновать победу общественности, от лица которой выступал Роман Койдан, рано. Вот как прокомментировал отмену закона руководитель региона Сергей Гапликов корреспонденту «БНКоми»: «Общественная реакция на внесенную в Госсовет редакцию 144-го закона лично для меня, как для главы Коми, даже важнее, чем отмена его Верховным судом на основании всего лишь процедурных нарушений. Очевидно, что резонанс вызвали заниженные параметры нуждаемости».

Однако глава РК взял под защиту своих подчиненных, заявив, что «сейчас непродуктивно предъявлять претензии чиновникам и Госсовету за то, что недостаточно проработанный законопроект был внесен и вызвал заметный общественный резонанс. Не снимаю и своей ответственности». Он заявил, что «для сохранения стабильности законотворческой деятельности органов исполнительной власти и Госсовета Коми считает целесообразным подать апелляцию на решение Верховного суда в части несоответствия процедуры принятия закона № 144 Госсоветом Коми. А получив решение Верховного суда, правительство «внесет на рассмотрение Госсовета новую редакцию закона с доработанными, новыми нормами нуждаемости».

Другими словами, закон хоть и приостановлен и будет, вероятно, скорректирован, борьба за его полную отмену не закончилась. «Трибуна» будет следить за развитием событий.

Анатолий ПОЛЬКИН.