Комсомольск-на-Печоре может остаться без топлива

По своим размерам (40,6 тыс. кв. км) Троицко-Печорский район сопоставим с небольшой европейской страной. Однако на всю огромную таежную территорию приходится всего три автозаправочные станции. Две из них — в райцентре, одна — в поселке Комсомольск-на-Печоре. На днях стало известно, что эту АЗС через месяц собираются закрыть.

В советское время жителей Верхней Печоры снабжал топливом местный лес-

промхоз. В 1997 году в Комсомольске открыли новую АЗС. Вскоре из-за высокого спроса на горючее автозаправку перевели на круглосуточный режим.

Со временем АЗС перешла во владение «ЛУКОЙЛа», не раз сдавалась в аренду, однако при любом хозяине сельчане были уверены: без топлива не останутся.

Впереди — бензиновый кризис?

Недавно, ссылаясь на убыточность, руководство «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» прислало в администрацию МР «Троицко-Печорский» уведомление о вынужденном закрытии АЗС № 335 «Комсомольск». Параллельно с этим получили уведомление и работники АЗС, в котором говорилось, что с 6 сентября их структурное подразделение будет исключено из штатного расписания.

Это значит, что без единственной заправки останутся порядка десяти населенных пунктов в четырех сельских поселениях – «Комсомольск-на-Печоре», «Знаменка», «Якша», «Куръя». Чтобы заправиться, придется ехать в райцентр: 80 километров – это минимум от Комсомольска-на-Печоре, 170 км – максимум от самой дальней деревни Усть-Унья.

Без топлива останутся не только местные жители, но и школьный автобус, «скорая», грейдер, обслуживающий дороги, и другая производственная техника. Услугами АЗС пользуются порядка 20 хозяйствующих субъектов: лесничество, заповедник, жилищно-коммунальные службы, три поста 16 отряда ППС РК и другие.

На АЗС № 335 с момента открытия трудится Светлана Жарова, сегодня – старший оператор. Как может быть автозаправка убыточной при ежемесячном выполнении плана, у Светланы Юрьевны в голове не укладывается. Женщина признается, что не столько боится остаться без работы, сколько душой болеет за людей:

— Заправка стоит на трассе, у нас заправляются даже туристы, которые направляются в заповедник.

Осторожно: горючее!

В последние годы сельчанам не позавидуешь. Одно за другим закрылись амбулатория, сберкасса, аптека… Кто может, уезжает за пределы Коми. А как же быть остальным? Тем, кто не может переехать да и не хочет покидать полюбившийся всем сердцем таежный край? Тем, кто лучшие годы своей жизни посвятил району и республике, помогал развивать лесную отрасль?..

– Конечно, каждый хочет заработать, но нужно думать и о людях! – возмущен депутат райсовета Николай Целищев. – С закрытием автозаправки для сельчан встанет вопрос выживания.

Согласно нормативным документам, в переносных емкостях разрешается перевозить не более 60 литров бензина на одну транспортную единицу. Для человека, живущего на реке, это капля в море. Люди будут подвергать себя опасности либо нарываться на штрафы.

— Предприятие работает на территории республики и должно прислушиваться к региональной власти, – убежден народный избранник Владимир Акшенцев.

С ним полностью согласны остальные депутаты и руководство района. В адрес главы региона Сергея Гапликова направлены соответствующие обращения. Под письмом администрации сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре» жители поселков собрали сотни подписей.

В свою очередь руководство района постоянно ведет переговоры с руководством АЗС. Рассматриваются возможные варианты: к примеру, сокращение режима работы.

Ни сельчане, ни местная, ни районная власти не намерены мириться с закрытием автозаправки. По словам местных жителей, закрытие АЗС в Комсомольске переполнит чашу их терпения и может привести к тяжелым последствиям.

Юлия ЛИНКЕВИЧ.