Кому достанутся «ковидные» деньги? Медики жалуются Президенту страны, что им не доплачивают

Ровно год назад в Коми произошла первая в России массовая вспышка коронавируса. По состоянию на 18 марта с.г. в регионе уже 40745 заболевших, умерших – 749 (и это только по официальным данным!). В течение многих месяцев больницы были перегружены, а медики работали на износ…

Федеральная власть и лично Владимир Путин обещали врачам и медсестрам, оказавшимся на переднем крае борьбы с COVID-19, значительные денежные выплаты. На эти цели из казны были выделены огромные средства. Но как ими распорядились в регионах? Судя по многочисленным жалобам с мест, часть «ковидных денег» рассовали по карманам отнюдь не рядовые медики, рисковавшие здоровьем, а то и жизнью.

«Цена вопроса» – один миллиард

До ноября работники учреждений здравоохранения Коми получали стимулирующие выплаты за работу с «ковидными» пациентами. Затем медиков перевели на социальные выплаты. Благодаря этому в бюджете в 2021 году удастся сэкономить как минимум 300 млн рублей.

Появление этой экономии пояснила депутатам Госсовета на декабрьской сессии тогдашний министр финансов республики Галина Рубцова. Оказывается, есть выплаты медикам за счет федерального бюджета и выплаты за счет республики — тем категориям работников, которые не попали под действие федеральных постановлений. Стимулирующие выплаты входили в состав зарплаты. С 1 ноября федеральный центр, а вслед за ним и Коми решили перейти на социальные выплаты.

Поскольку при социальных выплатах не надо делать отчисления во внебюджетные фонды, казна сэкономит до 30 процентов расходов. Галина Рубцова отметила, что выплаты медикам в прошлом году обошлись республиканскому бюджету в миллиард рублей, в среднем за месяц расходы составляли 130 млн. По прогнозам, на 2021 год потребуется еще около миллиарда рублей.

Министр пояснила депутатам, что в бюджете есть строчка — «резерв на оплату труда»: там 257 миллионов рублей, которые будут направлены на здравоохранение, то есть на те самые выплаты медикам. Но остальные средства надо изыскивать дополнительно. Закончила свое выступление Г. Рубцова оптимистично, выразив надежду на успех вакцинации. Дескать, пандемия пойдет на спад – тогда и соцвыплаты не потребуются…

Срочная проверка

Как сообщил руководитель Минздрава Коми Борис Александров, в новом году будет применяться постановление правительства республики № 588. В нем указаны конкретные суммы выплат: для врачей – в размере 3880 рублей, для среднего медперсонала — 2430 рублей, для младшего медперсонала — 1215 рублей за нормативную смену.

Если медицинские работники будут получать эти деньги, за них можно только порадоваться. Однако пока из регионов от медиков поступают жалобы, что им мало платят. В связи с этим Владимир Путин приказал срочно (до 20 апреля 2021 года) собрать все данные о зарплатах медиков по стране. «Необходимо не просто собрать эту информацию, но также сопоставить размер зарплат работников с заработной платой руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров. А после вычислить среднемесячный доход работников без учета заработка руководителей», – заявил В. Путин.

Как поделили

О том, как стимулирующие выплаты распределяют на практике, рассмотрим на примере Республиканского наркологического диспансера, сотрудники которого также постоянно контактируют с больными COVID-19. В распоряжении «Трибуны» имеется очень интересный документ от 11 марта с.г. – «Протокол заседания Центральной экспертной Комиссии по распределению и назначению выплат стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности деятельности медицинских и немедицинских работников».

Судя по протоколу, комиссия утверждала оценки деятельности работников за февраль 2021 года. И назначала суммы надбавок, которые работники получат к окладу. В частности, как указано в документе, это «надбавки за интенсивность и высокие результаты медицинским и немедицинским работникам».

Руководство диспансера облегчило работу рядовым членам комиссии – их не утруждали рассмотрением цифр, сравнением достигнутых результатов, а просто предложили подписать стопку бумаг. Особенно интересен пункт № 5 Протокола, где указывается наивысший процент надбавок. Думаете, самые большие деньги получат врачи и медсестры? А может, санитарки, гардеробщицы, сестра-хозяйка или уборщицы, которые контачат с больными и делают всю грязную работу? Ничуть не бывало!

200 процентов к окладу получат начальник хозяйственного отдела и юрисконсульт. Делопроизводителю надбавка определена в 170%, вклад бухгалтера-расчетчика оценен в 130 процентов, даже оператор ЭВМ получит прибавку к окладу в 100%. А врачи и медсестры – только 10, санитарки и прочие работники – 5 процентов. В итоге суммы получаются жалкие: за месяц врач получит прибавку в 2079 рублей, медсестра и того меньше. А уж про младший персонал и говорить неудобно…

На этом фоне меркнут сказки о баснословных заработках медиков. Рядовые врачи утверждают, что много получают только начальники от медицины и их ближайшее окружение.

Порок системы

Впрочем, дело тут не в банальной жадности и не только в «ковидных» выплатах, а в порочности всей системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Оклады некоторых медработников настолько маленькие, что выйти на гарантированный МРОТ без перераспределения денег внутри коллектива просто невозможно. Вот и назначает руководитель тому же юристу или завхозу 200 процентов к окладу. Ведь на ту мизерную ставку, которая значится в штатном расписании, специалиста попросту не найти.

В результате надбавки, которые должна бы распределить комиссия по справедливости и по заслугам, делятся, как в колхозе, на всех. Но возникает вопрос: из каких денег руководитель будет выплачивать повышенную зарплату после отмены пресловутых надбавок? Как считают врачи, за счет премий и недоплат остальным работникам.

До Путина наконец-то доходит, что его указы на самом деле не выполняются

Итак, Президент распорядился проверить, какие зарплаты реально получают медики в регионах.

Напомним, что еще в 2012 году появились «майские указы», согласно которым бюджетникам, в первую очередь педагогам и медработникам, должны были резко поднять зарплату. Однако все финансовые издержки легли на регионы, которым хронически не хватает средств. В результате руководителям казенных учреждений пришлось выкручиваться: например, переводить санитарок в уборщицы, заставлять врачей работать на полторы ставки и т.д. То есть рисовать нужные цифры, которыми губернаторы могли отчитаться перед Путиным. И эта практика вранья и приписок действует уже почти 9(!) лет.

Анатолий ПОЛЬКИН.

Фото City51.ru