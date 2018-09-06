Кому в республике хватает средств на безбедную жизнь

Статистики подвели итоги доходов населения за прошлый год. Установлено, что в 2017 г. жители республики заработали 313 миллиардов рублей, что составило в среднем 31 тысячу рублей на одного жителя в месяц.

По информации Комистата, структура денежных доходов населения меняется в сторону снижения совокупной доли «зарабатываемых» доходов (доходов от оплаты труда, скрытой заработной платы, предпринимательской деятельности) при увеличении удельного веса пенсий. Если в 2012 г. доля пенсий в общем объеме доходов составляла 15 процентов, то в 2016-м достигла 19.

Распределение денежных доходов остается крайне неравномерным, растет доля малоимущего населения, то есть населения с доходами ниже прожиточного минимума. За пять лет удельный вес малоимущих в общей численности населения увеличился с 13% до 17%. В 2017 году среднедушевой доход малоимущих составлял 8,9 тыс. рублей в месяц и был в среднем на 28% ниже величины прожиточного минимума и в 3,5 раза ниже среднедушевого дохода по республике.

В основе неравномерного распределения денежных доходов лежит неравенство в уровне оплаты труда работников организаций. В 2017 г. среднемесячная заработная плата работников организаций в республике составляла 45,7 тыс. рублей, при этом уровень оплаты труда существенно различался по видам экономической деятельности. Заметно выше среднереспубликанского уровня складывалась заработная плата в добыче полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельности, транспорте. Наименьшую заработную плату выплачивали в торговле — в 2 раза ниже, чем в среднем по республике. Немногим больше получали работники гостиниц и предприятий общественного питания.

Существенные различия в размере заработной платы наблюдаются также по категориям персонала. Руководители заметно превосходят остальные категории по уровню оплаты труда. Средняя заработная плата руководителей в 1,6 раза превышала среднюю заработную плату специалистов, в 2 раза — зарплату рабочих.

Уровень оплаты труда также зависит от пола работника. В октябре 2017 г. зарплата мужчин была в среднем на 21 тысячу рублей или на 61% выше, чем у женщин. Самое существенное гендерное неравенство в оплате труда отмечено в организациях с основным видом деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», где мужчины зарабатывали в 2 раза больше женщин.