Кому «вахту стоять»? (Блиц от 5 апреля)

В России почти на 30% увеличилась потребность в рабочих-вахтовиках. С начала 2024 года работодатели разместили на hh.ru 700 тысяч вакансий для вахтовиков. А в Коми – 2 тысячи таких вакансий.

Работодатели в Коми предлагают вахтовикам зарплаты от 120 тыс. руб. до 200 тыс. рублей. Самые востребованные специальности: водители, машинисты, сварщики, разнорабочие, инженеры. Самый высокий спрос на вахтовиков в регионе в строительных, нефтегазовых и транспортных компаниях. Больше всего вакансий предлагается в трех городах региона – Сыктывкаре, Усинске и Ухте.

Почем воркутинское золото?

Московская фирма ООО «Северстрой» с уставным капиталом 10 тысяч рублей (владельцы – три частных лица) получила право на разработку золотого месторождения в Коми.

Речь идет о Естошорском месторождении, что находится в 55 км к северу от Воркуты. Общие запасы драгметалла оцениваются в 46 кг. Аукцион (стартовая цена – 4,4 млн рублей) на право разработки золотоносного участка признали несостоявшимся из-за того, что была подана только одна заявка – от москвичей. Между тем по закону можно заключить договор и с единственным участником аукциона. По итогам торгов платеж за пользование золотоносным месторождением составит всего 4,8 млн рублей.

Не пустил – заплатишь штраф

Госдума РФ приняла закон о повышении штрафов для потребителей, которые препятствуют работе сотрудников газовой службы.

За недопуск газовщиков в квартиру граждан будут штрафовать на сумму от 5 до 10 тыс. руб. (было 1-2 тыс. руб.). Кроме того, на такую же сумму увеличатся и штрафы за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования. Ожидается, что новые штрафные санкции будут введены уже в этом году.

На лыжах теперь нельзя

В национальном парке «Югыд ва» введены ограничения для туристов. Прекращена выдача разрешений на посещение парка на снегоходах и лыжах.

Напомним, что 23 марта на Приполярном Урале снежная лавина накрыла туристическую группу, два человека погибли. О подробностях этой трагедии «Трибуна» рассказала в прошлом номере.

В Эжве беда: «цветная» вода

С 6 марта Эжвинский жилкомхоз произведет перерасчет в квитанциях за холодную воду. Это будет сделано автоматически, в беззаявительном порядке.

Как уже сообщала «Трибуна», жители Эжвы массово жалуются на разноцветную (желтую, коричневую, черную) жидкость, текущую из водопроводных кранов. 26 марта глава Коми потребовал от Сыктывкарской мэрии решить проблему холодной воды в течение месяца. Пока же для ряда социальных объектов (школы, детсады, больницы) организован подвоз питьевой воды для приготовления пищи.

Мост держится «на соплях»

В Усть-Куломском районе возникла угроза обрушения старого ветхого моста через реку Помос.

В результате жители двух населенных пунктов – Олек и Ягслудабож – оказались «отрезаны» от села Помоздино, расположенного на другом берегу. По расчетам районных властей, чтобы обеспечить движение по мосту «по временной схеме», потребуется около 6 млн руб. Таких денег у местной администрации нет, она намерена обратиться за помощью к властям региона. При этом в «отрезанных» деревнях постоянно проживает всего семь человек.

В Выльтыдоре воняет мусором

Правоохранители обнаружили в сыктывкарском поселке Выльтыдор несколько несанкционированных свалок.

Природоохранная прокуратура направила в суд три иска, в которых настаивает, что столичная мэрия обязана ликвидировать мусорные свалки на территории поселка. Суд удовлетворил эти требования.

Рентген ничего не видит

В поликлинике Воргашора закрылся единственный в поселке рентген-кабинет. По словам медиков, рентгеновский аппарат сломался, а запасных частей к нему пока не нашли.

Пока в Минздраве ищут запчасти для аппарата, воргашорцам предлагают проходить рентгендиагностику в городе, то есть ездить за 30 километров.

Лед потихоньку трогается

По состоянию на 4 апреля, в Коми уже закрыты 24 ледовые переправы – передвигаться по ним опасно.

На юге республики, в районе села Объячево на реке Летка, лед активно тает, на водоемах появляются промоины. На севере региона ледяной покров пока сохраняется.

На кухню – в резиновых сапогах

В квартире сыктывкарского дома появилось целое «озеро» талой воды. Городская прокуратура проводит проверку.

Жительница дома № 28 по ул. Зои Космодемьянской пожаловалась, что на протяжении нескольких дней в ее квартире – огромная лужа, из-за чего хозяйке приходится надевать резиновые сапоги, чтобы пройти на кухню.

На первом месте – Ухта

По данным Минстроя и ЖКХ РФ, самым комфортным для проживания городом в Коми стала Ухта.

Индекс качества городской среды оценивает 36 различных показателей (обеспечение жильем, общественная инфраструктура и т.д.). По этим формальным критериям лидирует Ухта. На втором месте, что неожиданно, оказалась Воркута, на третьем – Усинск. А Сыктывкар – лишь на четвертом месте.