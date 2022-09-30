«Трибуна» уже не раз рассказывала о дорожных мытарствах жителей удорских сел. А на этой неделе мы получили большое письмо от уроженца села Чупрово Николая Екимова. Ныне он живет в Зеленце, но каждое лето ездит в родное село, добраться до которого очень трудно.

«Крутые маршруты»

От села Кослан до деревни Малая Пучкома пассажиры добираются на рейсовом автобусе по маршруту, организованном администрацией Удорского района. Расстояние – 178 километров, цена проезда – 500 рублей. Но дальше цивилизация по сути заканчивается, рассказывает Николай Иванович.

Село Большая Пучкома с «большой землей» связывает лишь деревянный пешеходный мостик через речку Пучкома. По этому высокому и узкому мостику пассажирам страшно ходить, тем более с багажом. А после опасного перехода нужно идти еще два километра пешком до реки Вашка. Переправиться на другой берег у местечка Потшк\с можно только на моторной лодке (частники берут по 300-500 рублей с пассажира). Далее предстоит поездка на частной переполненной пассажирами УАЗ-«буханке» до села Чупрово. Поездка в «буханке» по бездорожью (28 км) стоит 500 рублей. А коптюжским пассажирам от села Чупрово до деревни Коптюга предстоит еще и поездка на 9 км, при этом им нужно дважды преодолеть переправу через реку Вашка.

По такому же «крутому маршруту» местным жителям доставляют товары, которые приходится многократно перегружать и перевозить разными видами транспорта. В результате владельцы магазинов несут дополнительные издержки, а конечная цена товара становится неподъемной для покупателей. Еще хуже складывается ситуация с доставкой товаров для «дальнего» (даже по удорским меркам) села Чупрово и соседних с ним деревень.

Довезет, если повезет

Но и это еще не все, продолжает Николай Иванович. Рейсовые пассажирские автобусы ходят два раза в неделю – по средам, субботам. Чтобы выехать поездом из Сыктывкара в Кослан либо обратно, надо поймать «удачу за хвост». Расписание движения поезда и автобусов по маршруту «Кослан-Малая Пучкома» в среду и в субботу не совпадают. Поэтому многим пассажирам в ожидании рейсового автобуса либо поезда приходится двое суток жить в гостинице Усогорска, потратив на это две тысячи рублей.

Кстати, в советское время здесь было налажено регулярное автобусное сообщение, а по маршруту Кослан—Чупрово в межсезонье даже летал вертолет.

Мосты-развалюхи

– Жители Чупрово, Муфтюга, Коптюга последние двадцать лет живут как отшельники, они оторваны от цивилизации, – говорит Николай Иванович. – В позапрошлом году зимой из-за теплой погоды и плохой дороги, а в прошлом, наоборот, из-за морозов от Кослана до Чупрово пассажиров не возили. Деревянные автомобильные мосты через речки Северная Цебюга и Лекъю (построены 25-30 лет назад) находятся в аварийном состоянии и скоро развалятся.

Если бы в последние 20 лет главы республики, руководители районной администрации и поселений исполняли свои служебные обязанности на совесть, то круглогодичная автомобильная дорога от Важгорта до Чупрово была бы построена. А сейчас люди здесь не живут, а выживают.

Дороги нет и не будет

Начиная с 2012 года, Николай Екимов неоднократно обращался в адрес администрации Главы Коми, Госсовета, российского президента, Госдумы, Совета Федерации. Однако никто и пальцем не пошевелил. Государственные чиновники «отписались и самоустранились».

Если читать всю переписку за эти годы, можно сделать неутешительный вывод: мол, довольствуйтесь тем, что есть. Приведем в пример несколько выдержек из официальных ответов. Так, по информации директора АО «Коми дорожная компания», экономическая целесообразность организации участка для проведения работ в селе Чупрово по содержанию и ремонту дороги отсутствует. Кроме того, это тупиковый участок автодороги…

Решение вопроса о строительстве круглогодичной автодороги Важгорт—Чупрово входит в компетенцию правительства Коми. На дороге Усогорск—Благоево—Чупрово расположено 16 капитальных мостов, из них только один в удовлетворительном состоянии. «В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию мостовых сооружений через р. Северная Цебьюга, р. Лекъю на автомобильной дороге Усогорск-Благоево-Чупрово. Данные объекты включены в адресную инвестиционную программу правительств РК на 2021 г. и плановый период 2022-2023г со сроком ввода в эксплуатацию вышеуказанных мостовых сооружений в 2023 году»…

«Реконструкция участка автодороги Важгорт-Чупрово не планируется в связи с дефицитом денежных средств регионального дорожного фонда…»

«С января по апрель автобус ходит от Кослана до Чупрово, в летний период пассажиры по данному направлению добираются самостоятельно. Причиной отсутствия регулярного автобусного сообщения является непроезжее состояние дороги Важгорт—Чупрово, поскольку один из участков размывает паводковыми водами…»

«Автобус повышенной проходимости на базе машины ГАЗ-66 администрация сельского поселения «Чупрово» приобрести не имеет возможности в связи с дотационностью бюджета, однако главой поселения запрошена дополнительная финансовая помощь…»

Как после бомбежки

Дорога от Усогорска до Благоево более-менее сносная, а вот дальше — лишь «направление».

– Судя по тем отпискам, которые я получил, чиновники уверены, что «транспортная доступность» для сельчан обеспечена. Но сами они не ездят по этим дорогам, – продолжает 64-летний инвалид Николай Екимов. – А вот я недавно вернулся из Чупрово и после поездки тря дня лежал как парализованный. Дороги и мосты в таком состоянии, будто их разбомбила вражеская армия.

В 2019 году с разрешения властей Коми архангельские бизнесмены начали заготавливать древесину в районе реки Ела, на территории Чупровского лесничества. Для вывозки леса архангельцы построили мост через Вашку. «Видимо, чиновники нашей республики на такое не способны, – сокрушается Николай Иванович. – Они твердят, что строить и ремонтировать мосты в удорской глубинке «экономически нецелесообразно». А до людей, которые здесь живут, властям нет дела».

P.S. На днях Николай Екимов получил еще одно письмо из республиканской прокуратуры. Якобы пенсионер пишет «одно и то же», и поэтому они с ним «переписку прекращают».

Екатерина МАКАРОВА.