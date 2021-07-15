Конец интинской банды (Криминал от 16 июля)

От двух до 14 лет получили бандиты из Инты, промышлявшие шантажом наркодилеров.

Семеро жителей Приполярья обвинялись во множестве преступлений: кражи, мошенничества, грабежи, разбои, вымогательства, умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также подкуп свидетелей. Банда совершила 11 вымогательств под предлогом борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с применением насилия.

«Железная» взятка

Бывший замначальника Северной железной дороги приговорен к штрафу в 4 млн рублей.

13 июля Сосногорский городской суд за получение крупной взятки и общее покровительство в решении проблем в сфере перевозки грузов железнодорожным транспортом коммерческим фирмам назначил бывшему руководителю наказание в виде крупного штрафа.

В темноте не разглядел

Вместо стиральной машины воришка похитил детский биотуалет.

Ухтинский дачник, проходя ночью мимо дома соседей, решил заглянуть во двор. Поняв, что в доме никого нет, он разбил окно и залез вовнутрь. В одной из комнат на полу был пакет с чем-то белым, похожим на маленькую стиральную машину. Воришка забрал его с собой, а открыв и увидев при свете фонаря, что перед ним детский биотуалет, выкинул его в сугроб. На днях незадачливый похититель выслушал приговор суда – год лишения свободы в колонии общего режима.

В ожидании приговора

Семь лет запросил прокурор для экс-главы ООО «РН – Северная нефть».

13 июля в Усинском городском суде слушалось уголовное дело Сергея Нестеренко, обвиняемого в хищении вверенных денежных средств. Гособвинитель просил признать подсудимого виновным. Выслушав стороны в прениях и последнее слово обвиняемого, суд удалился в совещательную комнату. Приговор начнут оглашать 16 июля.

Сын дороже кавалера

Женщина, пытаясь выгородить сына, обвинила гостя в изнасиловании.

Жительница Сосногорска у себя дома ужинала с сыном и гостем. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого «сильнее» оказался сын хозяйки. Чтобы выгородить сына, мать заявила, что тот защищал ее честь. Однако проверка показала недостоверность этих сведений. Подсудимая признала вину и на полтора года лишилась свободы.

Перепутала карманы

В Усть-Куломском районе за присвоение 260 тыс. рублей осуждена бывшая работница салона сотовой связи.

Судом установлено, что жительница села Усть-Кулом работала продавцом-консультантом в подразделении сотового оператора. Молодая женщина продавала товары за наличные, но деньги частенько в кассу не вносила, а оставляла себе. Таким образом она похитила свыше 260 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

Автобус въехал в магазин

Утром 13 июля в Сыктывкаре автобус ПАЗ маршрута № 17 врезался в здание магазина на конечной остановке по ул. Тентюковской. Обошлось без жертв.

Как сообщил водитель автобуса сотрудникам полиции, он вышел из автобуса, оглянулся, а транспорт сам покатился в сторону магазина. Скорее всего, ДТП произошло из-за разрыва троса ручного тормоза.