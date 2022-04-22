Губернатор Уйба закрывает «Торговый дом Коми» в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в соцсети написал бывший представитель республики в Северо-Западном регионе РФ Валерий Козлов. «Развал Коми вышел за ее пределы» – так он озаглавил свое послание.

Валерий Козлов напомнил, что «Торговый дом Коми» был открыт в августе 2018 года как визитная карточка региона. На его площадях можно было купить продукцию, производимую в республике, посетить мастер-классы и провести деловые переговоры. Открытию предшествовала большая работа: три года шел поиск помещения, процедуры согласования, ремонт с элементами коми орнамента. Торговый дом быстро стал популярен у наших земляков. Ведь на его прилавках можно было купить продукцию как крупнейших производителей республики, так и продукцию совсем небольших предприятий. Понравился торговый дом и коренным жителям Санкт-Петербурга. Ведь качественная, экологически чистая продукция всегда пользуется спросом.

«В 2019 году Представительство разработало проект дальнейшего развития «Торгового дома Коми», – продолжает В. Козлов. – Мы предлагали пригласить к совместной работе лучших производителей Северо-Запада России. Шесть регионов России письменно подтвердили интерес к данному проекту и готовность в нем участвовать! При этом проект предлагался под эгидой Республики Коми и имел еще большую репутационную составляющую! Но потом потихонечку все стало замыливаться, стали находиться «непреодолимые» сложности, началась кадровая чехарда. И все успешно сошло на нет…

И вот теперь принято решение закрыть и то, что работало и было востребовано. Наверное, нынешние менеджеры расскажут про возможные убытки, или сложности логистики, или высокую конкуренцию… Но разве не для конкретной адресной поддержки предпринимателей в бюджете заложены немалые средства? Или они только для одноразовых выставок и презентаций?»

«Ну а сегодня лицо республики в Санкт-Петербурге выглядит так, – предлагает В. Козлов взглянуть на фото с пустыми прилавками «Торгового дома». – Жаль, что несформированное правительство Коми не понимает основных задач, которые ставит перед региональными властями правительство Российской Федерации», – заключает он.