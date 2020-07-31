Министерство финансов РФ подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.
Сейчас в пользу государства подлежит конфискации только имущество, которое приобреталось на доходы, законность которых не подтвержена. В конце прошлого года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть изъято у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей…
По данным Генпрокуратуры, в 2019 году от продажи конфискованного у чиновников имущества, приобретенного на не подтвержденные доходы, бюджет ПФР пополнился на 21,4 млрд рублей.
Если сравнить с 2018 годом, то объем взысканий вырос в 70 раз. Но вот куда были направлены эти средства впоследствии, неизвестно.
В Минфине подтвердили, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре. При этом не уточнили, кто именно будет осуществлять проверки и какая минимальная сумма может вызвать сомнение у контро-лирующих органов. В Пенсионном фонде от комментариев отказались.
Почему это важно. Опасность этого законопроекта заключается в том, что конфискация доходов коснется не только чиновников, но и обычных граждан, а также бизнеса. Эти изменения произошли после того, как Конституционный суд в прошлом году вынес постановление по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, и признал законным изъятие имущества не только у членов его семьи, но и у знакомых.
По информации «Известий», в большинстве фракций Госдумы инициативу поддержали из-за дефицита средств ПФР и падения его доходов. Все это говорит о том, что накопительная система у нас не работает. Власти пытаются «заштопать» дыру в системе, которая давно уже не пригодна к использованию.
Конфискация. Теперь любому человеку придется доказывать, что он не вор
Министерство финансов РФ подготовило поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.