Конкуренцией в Коми даже не пахнет, зато воняет мусором на переполненных свалках

Компания «Экопром», оспаривавшая итоги мусорного аукциона, потерпела вполне ожидаемое фиаско в Арбитражном суде республики. Иск компании к МинЖКХ и «Ухтажилфонду» остался без удовлетворения.

Напомним, что аукцион по выбору регионального оператора проводился в прошлом году. В итоге в июне 2018 г. был заключен контракт с единственным участником – ООО «Ухтажилфонд». Второй соискатель – нижегородский «Экопром», предлагавший более умеренные тарифы за свои услуги, – не был допущен на конкурс по формальным основаниям.

В суде представитель «Экопрома» доказывал, что после того, как фирма подала жалобу в антимонопольную службу, МинЖКХ (организатор торгов) не имел права заключать контракт с «Ухтажилфондом». В свою очередь министерство ссылалось на то, что в момент подписания контракта не знало о решении, принятом УФАС.

Нельзя допустить…

Арбитражное разбирательство длилось более полугода. Заседания неоднократно переносились. В конце 2018-го судья, неожиданно сломавшая руку, выбыла из процесса, а новая – Елена Скрипина – взяла месячный тайм-аут для ознакомления с документами.

Между тем мусорная реформа стартовала в Коми еще 1 ноября – на два месяца раньше, чем в других регионах. И все это время власти заявляли, что в любом случае не собираются менять оператора.

Любопытно, что во время последнего заседания Елена Скрипина спросила ответчиков: каковы будут последствия аннулирования результатов конкурса? «Нужно исходить из того, исполняется ли соглашение и возможны ли повторные торги, – заявил представитель «Ухтажилфонда». – Если аннулировать, то так называемая мусорная реформа будет сорвана».

Судья задала и другой вопрос: победила бы нижегородская компания, если б ее допустили к участию в конкурсе? На что представитель МинЖКХ заявил, что по общему рейтингу она все равно заняла бы второе место.

Кстати, многие эксперты задаются вопросом: почему оператор должен быть только один, а не два, как это сделали в ряде других регионов? С учетом огромной территории Коми было бы вполне логично, если бы один оператор обслуживал северные районы республики, а другой – южные. Вот зачем возить мусор за сотни километров по бездорожью, например, из Усть-Цильмы в Ухту? Тем более что Ухта уже и сама задыхается от мусора, а транспортные расходы составляют львиную долю мусорного тарифа.

P.S. Представитель ООО «Экопром» Александр Пономарев сообщил «Трибуне», что решение Арбитражного суда Коми будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Но даже в случае успеха истца финальная точка в этом споре будет поставлена очень нескоро. А пока мы имеем то, что имеем: на территории, где может поместиться чуть ли не вся Европа, будет работать всего один оператор. Без помощников и конкурентов…

Анатолий ПОЛЬКИН.