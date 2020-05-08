Конкурентов нужно убрать! Как местные «олигархи» делят коммунальное хозяйство Ухты

«Жилищная реформа» стартовала в Ухте в 2007 году. По воле местных чиновников город поделили на секторы, а многоквартирные дома отдали на откуп наспех созданным «управляшкам». О пороках «ухтинской системы ЖКХ» «Трибуна» уже не раз писала. Но даже судебные органы не могут заставить эту систему работать в рамках закона.

Знакомые все лица…

Не только управляющие организации делили рынок услуг по управлению многоквартирными домами. В этом дележе участие приняло и МУП «Ухтаводоканал», которое подает питьевую воду населению города и принимает коммунальные стоки. В связи с этим еще в 2006 году республиканское управление антимонопольной службы включило МУП «Ухтаводоканал» в Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке услуг республики. Предприятие было признано монополистом по оказанию услуг централизованного водоотведения.

Но как «дела давно минувших дней» связаны с днем сегодняшним? Попробуем разобраться. Два месяца назад состоялось «негромкое совещание» коммунальщиков, в котором приняли участие руководители управляющих компаний «Ухтажилфонд», «Техстрой», «Ремонт и Услуги, «Родная» и «УУК», которые, по мнению знающих людей, подконтрольны бывшим депутатам Госсовета Виталию Габуеву и Евгению Лядову. А руководила совещанием директор ООО «Ухтаводоканал» Татьяна Филиппова, она же заместитель председателя горсовета МО ГО «Ухта».

Совещание признало тот факт, что участки канализации от наружной стены до выпускного колодца всех многоквартирных домов являются бесхозяйными: они не переданы «Ухтаводоканалу» муниципалитетом, а потому возможно возникновение проблем с их содержанием и ремонтом. В составленных протоколах указывается, что могут возникнуть затопления подвалов домов фекальными стоками и, как следствие, недовольство жителей из-за вони в квартирах. Все участники совещания согласились также с тем, что решениями судов спорный участок канализации не относится к общему имуществу МКД. Вопрос встал ребром: кто должен обслуживать спорные участки, если случится авария? «Управляшки» или «Ухтаводоканал»?

Договорились?

После бурного обсуждения по предложению Т. Филипповой было подписано соглашение, в котором «главные» управляющие организации города берут на себя обязательство содержать «бесхозные» (в их понимании) участки. А «Ухтаводоканал» – оказывать помощь в некоторых вопросах, в частности – выделять технику для устранения засоров. Главным же в соглашении оказалось условие не инициировать заключение договоров с «управляшками» на ОДН (общедомовые нужды) по канализации на весь период действия соглашения.

Проще говоря, участники договорились не создавать конкуренции и оставить все как есть, не меняя условия «ухтинской коммунальной системы». Новый принцип «городского водяного» напоминает крылатую фразу из кинофильма «Бриллиантовая рука»: «А не купите лотерейные билеты – отключим газ». Надо отметить, что в апреле бланки с текстом соглашения направлены остальным управляющим компаниям и ТСЖ города. Думается, что возражений не последует.

Как уже отмечалось, решениями судов всех инстанций злополучный участок не относится к общему имуществу многоквартирных домов. Правительство России постановлением № 491 от 13.08.2006 г. установило, что границей эксплуатационной ответственности сетей водоотведения является внешняя стена здания МКД, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем услуги по водоотведению.

Участники дележа обязанностей по обслуживанию спорного участка канализации, очевидно, плевали на законные права жителей многоквартирных домов города. Есть основания полагать, что они совершили сговор, имеющий признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Мэр не принял мер

18 марта этого года состоялась встреча общественников КСУ с мэром города Магомедом Османовым. Среди прочих обсуждался и вопрос договорных отношений муниципального предприятия «Ухтаводоканал» с потребителями по услугам канализации. Прошло полтора месяца, меры не приняты – видать, не мэрское дело разбираться в делах «ухтинской системы ЖКХ». Остается одна надежда, что Коми УФАС этого не оставит без внимания.

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.