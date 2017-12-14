Конституционный Суд согласился с мнением профсоюзов

Много лет наши профсоюзы вели борьбу за МРОТ, требуя исключить из него коэффициенты и надбавки, начисляемые в связи с работой в особых климатических условиях. Этому всячески противились и региональные, и федеральные чиновники. Но недавно Конституционный Суд России вынес вердикт: работники должны получать северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда.



Чтобы хоть отчасти скомпенсировать негативное воздействие, которое оказывает на здоровье человека работа в особых климатических условиях, в том числе в районах Крайнего Севера, законодатель установил систему специальных гарантий, включающих повышенную оплату труда. «В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом», — говорится в материалах суда.

Этого решения и добивались жители республики и других северных регионов. Кстати, именно в Коми под давлением профсоюзов был сделан первый шаг в этом направлении: стороны социального партнерства заключили соглашение о минимальной заработной плате, которая устанавливалась дифференцированно по южной и северной частям республики. Соглашение было направлено на поэтапный рост минимальных гарантий по оплате труда и их приближение к величине прожиточного минимума трудоспособного населения республики. Реализация соглашения позволила в этом году обеспечить рост минимальной оплаты труда.

Дело государственное

Однако решение о принятии «чистого» МРОТа, в который бы не включались надбавки, могло быть принято только федеральной властью. Нынче на Север никого длинным рублем не заманишь. Из Коми, как и соседних северных регионов, идет отток населения. А как же при этом осваивать Арктику и богатства Севера? «Северная» политика не может быть ни региональной, ни местечковой, она должна быть только государственной.

Месяцем раньше, в ноябре в Сургуте прошел очередной этап борьбы за МРОТ: там состоялась Международная конференция «Актуальные вопросы оплаты труда на Севере: международный и национальный аспекты». Ее организатором стал «Нефтегазстройпрофсоюз» совместно с Международной организацией труда.

В работе конференции также участвовали председатель Федерации профсоюзов Республики Коми Людмила Ляшенкова и председатель Коми рескома Нефтегазстройпрофсоюза России Виктор Журавлев.

Делегаты говорили о том, что включение северных надбавок в МРОТ неизбежно привело к снижению гарантированного государством уровня оплаты труда, к падению уровня жизни северян.

И вот — решение КС. Безоговорочная победа профсоюзов.

Однако, по мнению Людмилы Ляшенковой, предстоит большая работа для законодательной и исполнительной власти России. Правительство Коми в ожидании тех решений, которые примут на федеральном уровне.

«Ждите ответа»

Вместе с тем региональный бюджет на 2018 год уже принят. В связи с этим правительство региона направило соответствующие обращения в органы исполнительной власти федерального уровня. «Правительство Республики Коми всегда разделяло позицию, что в северных регионах должен применяться не единый по России МРОТ, а региональный», — отметила заместитель министра экономики Коми Надежда Усова.

13 декабря начались коллективные переговоры о минимальной зарплате в Коми на 2018 год.

Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений во исполнение ст. 47 Трудового кодекса Российской Федерации объявила о начале коллективных переговоров по заключению Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Республике Коми на 2018 год между Правительством РК, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов РК» и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей РК.

20 декабря в Коми на заседании РТК (республиканской трехсторонней комиссии) будет подписано соглашение, в котором все эти вопросы должны быть четко оговорены.