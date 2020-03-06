На этой неделе в Коми побывали члены межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий во главе с председателем Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерием Фадеевым.

Зачем, однако, приезжал?

3 марта господин Фадеев посетил в Сыктывкаре памятник-часовню, посвященный жертвам ГУЛАГа. Мероприятие напоминало маленький траурный митинг, в котором участвовали сыктывкарские активисты, губернатор Сергей Гапликов и архиепископ Питирим.

В. Фадеев возложил к памятнику цветы и произнес небольшую речь. В частности, он сказал: «Вот эта часовня. Она небольшая. Но она стоит. В центре города. Люди проезжают мимо и вспоминают об этих страшных временах».

Закончив с мрачной темой сталинских репрессий, председатель СПЧ Фадеев занялся делом, ради которого он, вероятно, и приехал в Сыктывкар. А именно – поговорить «по душам» с местным населением о предстоящих поправках в российскую Конституцию.

В тот же день в Общественной палате Коми состоялась встреча главы СПЧ с «лучшими людьми города». Это мероприятие, почему-то заявленное как дискуссия, проходило в атмосфере безусловного одобрения любых инициатив Президента страны.

А чтобы в этом не было никаких сомнений, спикер Госсовета РК Надежда Дорофеева сразу заявила, что парламентарии уже обсудили и поддержали поправки.

— Мы за суверенитет страны, — строго объявила госпожа Дорофеева. — За закрепление социальных гарантий, активное взаимодействие всех ветвей власти, за тезис о недопустимости фальсификации истории…

Возражений, естественно, не последовало. Вообще, в зале собрались люди опытные, прекрасно понимающие, как будет всем хорошо, если Конституцию наконец-то поправят.

Впрочем, и общественникам Коми в свою очередь было что сказать федеральному центру. В свете предстоящих корректировок Основного закона страны некоторые члены Общественной палаты республики предложили федералам «повернуться лицом к Северам».

В. Фадеев в ответ заверил, что все предложения республики непременно будут услышаны. Мол, мнение регионов для Москвы является очень важным.

Тут следует отметить, что прием предложений по поправкам в Конституцию был закончен днем ранее – еще 2 марта. Последние поправки ко второму чтению в Госдуме внес сам Владимир Путин. В понедельник, ровно в 18 часов, конституционная «калиточка» была закрыта. Так что по поводу других предложений общественникам можно не беспокоиться.

Наша сила – в правде!

К инициированным ранее своим же поправкам глава государства «одним пакетом» внес и несколько новых, так сказать, концептуальных. В частности, такие:

1. Добавить в Конституцию тезис об исторической преемственности РФ, о «памяти предков, предложивших нам идеалы и веру в Бога». При этом сказано, что Россия является правопреемницей СССР. (То есть той самой страны, где атеизм являлся частью государственной идеологии.).

2. В пункте о государственном языке России русский язык назван «языком государствообразующего народа». Причем отмечено, что «государствообразующий народ» равноправен с другими народами России. Другим народам гарантируется право на сохранение родного языка.

3. «Не допускаются призывы к отчуждению территорий России и действия, направленные на отчуждение». Исключение сделано для уточнения границ с соседними государствами.

4. «Не допускается умаление подвига народа при защите Отечества». Устанавливается право и обязанность государства «защищать историческую правду».

5. Брак – это союз мужчины и женщины. А дети являются «достоянием государства».

6. «Ценз оседлости» для кандидатов в президенты страны увеличивается с 10 до 25 лет.

7. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума по стране.

День рождения Ильича

Сейчас независимые экспертизы ломают головы, что все это значит. Например, что такое «историческая правда»? Как правильно трактовать термин «государствообразующий народ» (не обидятся ли остальные)? И почему наши дети, которых мы раньше легкомысленно считали «цветами жизни», вдруг станут достоянием (собственностью?) государства?

Между тем времени для дискуссий осталось мало – «всенародное голосование» должно состояться уже 22 апреля, в день рождения вождя революции Владимира Ленина. Что весьма символично. Впрочем, организаторы плебисцита утверждают, что это совпадение является случайным.

Поскольку все эти предложения внес сам Президент, нет никаких сомнений, что большинство из них будет принято. Госдума, если и внесет какие-то изменения, то наверняка лишь редакционного, технического характера. То есть речь может идти о юридических формулировках, а не о сути поправок в Основной закон России.

Что же касается такой новации, как «всенародное голосование» (в отличие от референдума эта процедура не имеет жестких юридических рамок), то и здесь все понятно. Есть установка встретить день 22 апреля весело, в обстановке всеобщего ликования. По данным из неофициальных источников, регионам поставлена задача добиться показателя «60х70». 60% – явка, а 70 процентов – граждане, которые должны одобрить поправки.

Виктор ПРОТАСОВ.