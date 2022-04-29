Северные крестьяне, привыкшие своим трудом добывать хлеб насущный, неохотно верили в коммунистические утопии. Поэтому большевистскую власть на Печоре устанавливали не местные партийцы, а специально прибывшие отряды красноармейцев. Зачастую вместо освобождения трудового народа от угнетения они занимались грабежами и массовыми расстрелами ни в чем неповинных людей, а также бились друг с другом.

«Во избежание разрухи»

Как уже говорилось («Долой “блестящие пуговицы”!», «Трибуна» от 1 апреля 2022 года), большевику Степану Ларионову со своим отрядом удалось летом 1918 года устроить перевороты в Усть-Сысольске и Усть-Цильме и добиться преобладания в исполкомах уездных Советов коммунистов. Однако как только он покинул Усть-Цильму, Печорский уездный Совет поддержал белых. Произошло это после того, как в ночь на 2 августа в Архангельске в результате антибольшевистского восстания и при поддержке интервентов было образовано Верховное управление Северной области во главе с «дедушкой русской революции», народным социалистом Николаем Чайковским.

По уездам новая власть разослала предписание о ликвидации на местах советской власти. И уже 14 августа от имени Чрезвычайного съезда Советов Печорского уезда в Архангельск ушла телеграмма: «Совет слагает свои полномочия во избежание остановки жизни, разрухи и волнений. Телеграфируйте срочно, как должна быть организована уездная власть».

И в Усть-Цильме, как пишет научный сотрудник музея А. Журавского Любовь Рочева, наступило безвластие. Население выжидало, чья возьмет.

Долго ждать не пришлось, вскоре к ним прибыл с отрядом полковник Павел Естифеев для организации Народной армии. Правда, народ накануне уборки урожая записывался в армию неохотно. Успешнее прошла работа по искоренению большевиков. Белые арестовали около двух десятков сочувствующих им крестьян и под конвоем отправили в Архангельск, где их поместили в лагерь для военнопленных на острове Мудьюг.

А 21 августа на пароходе «Алексей» к Усть-Цильме подошел красноармейский отряд А. Черемных, отправленный на среднюю Печору для поддержки Чердынско-Печорской экспедиции «Уралснабжения». Она должна была обменять у местных крестьян муку, соль, порох и свинец на печорскую семгу, мясо и масло.

Отправленная в Усть-Цильму разведка назад не вернулась. Тогда Черемных принял решение прорываться с боем. Днем группа красноармейцев при поддержке артиллерии высадилась на берег и атаковала село. После четырехчасового боя им пришлось отступить. И только ночью, непрерывно обстреливая Усть-Цильму из винтовок и пушек, «Алексей» прорвался через Усть-Цильму.

Битва за «Москву»

Прибыв в Троицко-Печорск, А. Черемных отправил телеграмму в Чердынь – уездный центр Пермской губернии: «В Печорском

уезде Совдепы распущены, начали действовать вооруженные банды контрреволюции». Спустя несколько дней разведчики красных донесли своему командиру, что в деревне Ляпино находится 250 тысяч пудов хлеба. И тогда Чердынский уездно-городской комитет РКП(б) на пароходе «Москва» отправил на Печору отряд из десяти бойцов под командованием военного комиссара Эрнеста Аппоги. Через несколько дней ему на подмогу направился отряд его старшего брата Фрица Аппоги.

Оба брата были сыновьями латышского революционера Фрица Аппоги. В годы Первой мировой войны они перебрались в уральский город Лысьву, где активно включились в работу местной организации большевиков.

Как пишут историки Игорь Жеребцов и Михаил Таскаев в книге «Черные годы», первое столкновение Эрнеста Аппоги с белыми произошло в селе Усть-Щугор, где в то время располагался и отряд Черемных. В ночь на 17 сентября туда на пароходах «Урал» и «Алексей» прибыл посланный Естифеевым белогвардейский отряд под командованием поручика Пономарева.

В селе в это время шумели и веселились красноармейцы Черемных, устроившие танцы с местными девчатами. Всего бойцов вместе с аппоговцами было менее 30 человек, но отправленная Пономаревым разведка доложила, что красных в Усть-Щугоре гораздо больше. Тогда поручик решил завладеть пароходом. С 12-ю добровольцами он проник на борт «Москвы» и ворвался в каюту Аппоги с криком: «Руки вверх, ты арестован!» Однако Эрнест Фрицевич не растерялся, выхватил из-под

подушки маузер и открыл огонь. Стрельба разбудила чердынцев, началась беспорядочная пальба. В результате пономаревцы разбежались, сам поручик попал в плен, а основные силы белых спешно отчалили вниз по течению Печоры. Аппога тоже приказал немедленно обрубить якорные канаты и плыть в противоположном направлении.

Наутро отоспавшиеся после бурного веселья красноармейцы Черемных с удивлением обнаружили, что пароход «Москва» с бойцами Аппоги бесследно исчез.

Кто здесь главный?

В то же время и с той же целью на Печору прибыл из Усть-Сысольска отряд Морица Мандельбаума. Бывший австрийский офицер, уже успевший прославиться расстрелами и реквизициями («Вставай, проклятьем заклейменный!», «Трибуна» от 8 апреля 2022 года), гордо назвал свое войско «Первым зырянским батальоном».

Оба отряда встретились в деревне Савинбор, и их командиры тут же принялись выяснять, кто здесь главный. Поскольку селение входило в состав Чердынского

уезда Пермской губернии, то начальником латыш считал себя. Австриец, имевший численное преимущество, с ним не согласился. Он лично допросил плененного Пономарева и приказал аппоговцам расстрелять его вместе с председателем Савинборского Совета за то, что тот на крыше волостного исполкома якобы вывесил белый флаг. Однако красноармейцы отказались исполнять приказы Мандельбаума. Тогда он вызвал Эрнеста на свой корабль, где приказал своим ребятам его разоружить и выбросить за борт.

Неизвестно, чем бы закончилось столкновение красных с красными, если бы Мандельбаум не услышал гудок подплывающего к деревне парохода «Михаил», на борту которого находился отряд в 60 штыков под командованием Фрица Аппоги. Австрийцу не оставалось ничего другого, как вернуть его брату оружие и извиниться.

Второе столкновение красных отрядов произошло в Усть-Щугоре. Мандельбаум и братья Аппоги независимо друг от друга выслали в село разведгруппы, которые, не разобравшись, вступили в лесу в перестрелку. Услышав стрельбу, Мандельбаум приказал открыть огонь из пушек.

Вконец рассорившиеся красные командиры двинулись дальше своим ходом, продолжая по пути грабить местное население.

Первыми в Усть-Цильму прибыли Аппоги. Они провели конную разведку, высадили десант, а затем атаковали село по суше. Короткий бой завязался у штаба дружины самообороны. Красноармейцы закидали дом гранатами, убив шестерых дружинников.

В это время подошел Мандельбаум. Он приказал открыть по Усть-Цильме артиллерийский огонь, но в последний момент передумал и без боя вступил в село. А после начались расправы, в которых прославились и мандельбаумцы, и чердынцы. Красноармейцы на месте убили хозяина дома, в котором некогда располагался штаб белых, прогнали сквозь строй и застрелили народного судью Филиппова, прикончили правительственного комиссара

уезда Козлова, председателя продовольственного комитета Воробьева, священника Суровцева, инспектора народных училищ Долинова, казначея Семирякова и нескольких крестьян.

На обратном пути во все том же Усть-Щугоре бойцы Мандельбаума, угрожая применить артиллерию, сумели-таки разоружить чердынцев. Фрица Аппогу и весь отряд отправили в Чердынь, а его арестованного брата австриец доставил в Котлас. За ляпинским хлебом отправился отделившийся от Мандельбаума отряд балтийского матроса Ивана Андрианова. Он вошел в пустующее село, все жители которого бежали от страха в лес, и в декабре на подводах начал вывозить зерно. Из этих запасов голодные печорские крестьяне не получили ничего. Мандельбаум заявил по этому поводу: «Печора слишком контрреволюционна, чтобы есть хлеб».

Постскриптум

В Котласе Эрнеста Аппогу освободили из-под ареста, и он продолжил службу в Красной армии. После Гражданской войны латыш сделал блестящую карьеру, дослужившись в 1930 году до должности начальника военных сообщений РККА. Однако в 1937 году Эрнеста обвинили в участии в военно-фашистском заговоре и расстреляли. Его брат Фриц погиб еще в январе 1919 года во время контрреволюционного мятежа в селе Юрла.

Поручика Пономарева под конвоем отправили в Вятку, где он, по слухам, записался в Красную армию.

Мандельбаума накануне 1919 года вновь отправили на Печору, где он показал себя бездарным и крайне недисциплинированным командиром, умевшим только грабить и наводить ужас на местное население. Член Реввоенсовета Северного фронта Евгений Пятницкий так охарактеризовал его: «Или фанатик, или беспардонный, бессердечный мошенник».

21 апреля 1919 года Мандельбаума арестовали и приговорили к пяти годам тюрьмы за подлоги в документах и дискредитацию советской власти в Печорском крае. Однако по ходатайству ЦК Немецкой группы РКП(б) срок решили считать условным и после Гражданской войны австрийца направили в распоряжениеКоминтерна. Его дальнейший жизненный путь покрыт мраком.

Игорь БОБРАКОВ.