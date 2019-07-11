«Конюшня» – как образ жизни

Побывавший в Усть-Усе корреспондент «Трибуны» убедился, что местные жители сталкиваются сегодня с такими проблемами, которых в принципе не должно быть в ХХI веке.

От рассвета до заката

В селе, что находится в Усинском районе, сегодня менее тысячи жителей. А ведь это когда-то был крупный районный центр, и в перспективе он должен был получить статус города. В 30-40-х годах прошлого века здесь проживало более 13 тысяч человек!

В Усть-Усе работал самый северный в Советском Союзе консервный завод, который ежегодно поставлял потребителям до миллиона банок деликатесной продукции из печорской рыбы, дичи, оленины, говядины и баранины.

Здесь имелись речной порт, вокзал и аэропорт, откуда совершались рейсы не только по республике, но и за ее пределы. Был в Усть-Усе и крупный совхоз со своим молокозаводом. О тех благополучных временах сейчас напоминает полуразрушенный деревянный садик бывшего совхоза, в котором ютятся люди. Да, пожалуй, еще необычное кирпично-деревянное здание. Как пояснили местные жители – это бывшая банковская контора. В кирпичной части хранились деньги, а в деревянной, теперь прогнившей и скособоченной, сидели банковские служащие. Жили они в деревянных домах, которые после упразднения Усть-Усинского района были разобраны и перевезены в Печору.

«Банная эпопея»

В этом году «Трибуна» уже дважды писала о мытарствах устьусинцев, оставшихся без общественной бани. В июне надзорные органы обязали администрацию Усинска наладить ее работу, но при этом не указали, в какие именно сроки.

Баню, прослужившую более полувека, конечно, надо сносить и строить новую. То, что она долгое время находилась в аварийном состоянии (100-процентный износ конструктивных элементов, провалившийся потолок!), ни для кого не было секретом. Просто жизнь современного российского чиновника устроена так, что ему важнее сам процесс принятия решения, а не конечный результат. Еще в декабре 2018 года глава администрации Усинска Николай Такаев на встрече с жителями Усть-Усы заверял, что баня будет работать. Но это были пустые слова.

За невыполнение предписания правоохранителей (а выполнить его в обозримом будущем нереально) усинского градоначальника, скорее всего, накажут незначительным административным штрафом. И дальше «банная история» пойдет по новому кругу. Очень даже вероятно, что уже при следующем градоначальнике, поскольку они в своих креслах долго не задерживаются.

Выгребная яма

Кстати, самому Николаю Такаеву досталось от предшественников такое наследство, что просто диву даешься. Показателен пример с «конюшней» — так в народе прозвали построенный несколько лет назад новый жилой дом № 21 по ул. Советской. Квартиры в нем предоставлялись очередникам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Благодаря наружной облицовке дом выглядит весьма презентабельно. Но только — внешне. Построили его из того, что осталось от разобранного интерната, который появился в Усть-Усе еще в 30-х годах прошлого века. Старые брусья для надежности в несколько слоев обмотали полиэтиленовой пленкой.

В этом доме нет ни холодной, ни горячей воды, ни санузлов. Чтобы помыться и постирать вещи, некоторые из жильцов ездят за 85 километров в Усинск. Единственная на весь дом деревянная уборная с выгребной ямой находится во дворе. Никто за общим сортиром не следит — и что творится внутри, не поддается цензурному описанию.

Обитатели этого злополучного дома оказались еще и в роли крепостных: свое жилье они не в состоянии ни обменять, ни продать, поскольку не могут его приватизировать. Интересный вопрос: почему? Были попытки сделать это законным путем, но безрезультатно.

Жильцы говорят, что согласно проектной документации в многоквартирном доме должны были установить не только туалеты, но и ванные комнаты. Вообще, на строительство дома угрохали столько бюджетных денег, что на них можно было бы возвести элитное жилье. А вместо этого — убогая «конюшня».

Крыша поехала

Еще одно новое, но тоже проблемное здание в Усть-Усе было построено в конце 2015 года. Этот 48-квартирный трехэтажный дом появился в рамках реализации федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Но не прошло и четырех лет, как крыша трехэтажки пошла волнами, а на стенах появились трещины.

Как теперь выясняется, дом построили не в том месте и с нарушениями технологии. Чтобы остановить процесс просадки, здание попытаются укрепить. Поможет ли это – большой вопрос. Но в любом случае признавать этот дом аварийным власти не собираются – это чревато грандиозным скандалом. Программа ведь федеральная, деньги потрачены, и чиновники за них отчитались. Как говорится, «фарш невозможно повернуть назад».

Молчание Полшведкина

Если даже с новыми домами в Усть-Усе происходят такие беды, что уж говорить о ветхом жилье и заброшенных строениях. По идее, старые административные и жилые постройки нужно сносить. Их и сносят, но только как-то своеобразно: что-то из строительного мусора сваливается прямо на берег Печоры, что-то закапывается. Хотя по бумагам вроде все вывозится как мусор на свалку в Усинск.

Активист Комитета спасения Печоры Николай Федоров об упомянутом способе сбагривания местного мусора рассказывает в том числе и чиновникам, чтобы они хоть как-то посодействовали прекращению

безобразий.

Для наглядности Николай Иванович даже указал мне место, где перед ним стоял приезжавший в Усть-Усу глава Минприроды Коми Роман Полшведкин и выслушивал претензии сельского активиста.

Честно говоря, показ этого пустого места не произвел на меня особого впечатления. Но на всякий случай я спросил:

— И какова была реакция министра?

— Сдержанная. Просто молча слушал и кивал головой…

Вряд ли господина Полшведкина, возглавляющего природоохранное ведомство, можно удивить подобным отношением к природе. Стихийные свалки в Коми – это уже обыденность.

Без воды

Когда администрацию Усинска возглавлял Станислав Хахалкин, принималось решение о строительстве в Усть-Усе вдоль дороги сети водоразборных уличных колонок.

Сам новый водопровод должен был быть проложен под дорогой, вот только не учли, что под асфальтом находились еще и бетонные плиты. В результате ничего путного из затеи не вышло, были затрачены многомиллионные суммы, а ни одной новой водоколонки так и не появилось. Причем строительные работы почему-то велись зимой, что косвенно и привело к трагедии: разбился мужчина, угодивший на своем снегоходе в ночное время в дорожный люк.

Станислав Хахалкин давно покинул хлопотное место усинского градоначальника и сейчас трудится директором санатория «Колос» в Кировской области. А вот условия жизни в Усть-Усе по-прежнему, мягко говоря, далеки от санаторных. На все село — одна водоколонка. А та вода, что течет из кранов в жилых домах, не пригодна для употребления и считается технической.

Чтобы в Усть-Усе появились новые источники питьевой воды, опять нужны средства. Выделенные ранее деньги фактически были закопаны в дорогу. И никто не ответил за это явное разбазаривание государственных средств.

Низовая коррупция

Итак, в отдельно взятом селе накопилось немало самых «диких» проблем, в том числе рукотворных. И вряд ли это просто роковое стечение обстоятельств. Есть основания говорить и о так называемой низовой коррупции, когда воруют не миллиардами, а суммами, гораздо меньшими. То есть «по чуть-чуть».

Например, поездка от Усинска до Усть-Усы на общественном транспорте стоит 270 рублей. Но не ждите билета за проезд, оплата производится только наличными, если вы не льготник.

У нас принято организацию работы общественного транспорта считать весьма затратной для бюджета. А какой она может быть, когда бремя расходов ложится на налогоплательщиков, а доходы идут неизвестно куда? Подобная ситуация ничуть не смущает местных чиновников. Похоже, она их вполне устраивает.

Сергей МОРОХИН.