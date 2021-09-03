«Копайте отсюда и до обеда!» Почему в сыктывдинском селе теперь часто вспоминают старый армейский анекдот?

Сыктывдинское село Часово постоянно рискует превратиться в большое болото. Особенности местных почв и рельефа таковы, что на улицах часто возникают огромные лужи и даже маленькие озера. Чтобы регулярно отводить лишнюю воду, здесь необходима дренажная система.

О ливневой канализации часовцы даже не мечтают – это слишком дорого. Воду здесь издавна отводят примитивным способом – с помощью сточных канав, прорытых вдоль дорог. Эти канавы нужно периодически углублять, а то и копать новые. Но это тоже затратно.

Сельские власти попытались решить проблему с помощью программы «Народный бюджет», представив на конкурс проект «Оканавливание улично-дорожной сети с. Часово». 19 мая с.г. в селе состоялось собрание общественности. Глава поселения Екатерина Плоскова сообщила, что проект прошел государственную экспертизу, все документы, включая смету, готовы. А районная администрация проведет аукцион по выбору подрядчика.

Собравшимся предложили определить конкретные участки для проведения дренажных работ. Как говорится, местным – и карты в руки. При выборе участков обсуждались разные варианты, между односельчанами возникли споры. То есть люди всерьез поверили, что власть с ними советуется, учтет их мнения. Тем ужаснее было разочарование, когда они увидели результат…

Выполнив контракт по «оканавливанию», подрядчик ушел из села на другой объект. После чего разгневанные часовцы отправили коллективное письмо главе администрации района Любови Дорониной с требованием найти того, «кто ответит за бесполезную работу и вложенные в никуда более 1 миллиона рублей». Под письмом – 42 подписи.

«Закопайте обратно!»

В письме утверждается, что «оканавливание» подрядчик начал делать «не с той стороны», где требовалось. В результате все работы практически закончились за пределами села, а «для людей ничего не сделано». В письме также говорится, что «депутат Размыслова попробовала остановить бесполезное окапывание, но ничего не смогла добиться». Строители ей сообщили, что объем работ на деньги «Народного бюджета» выполнены. Впрочем, по просьбе жителей были прокопаны еще две траншеи. Но эти новые канавы сузили местные дороги настолько, что по ним стало невозможно ездить. И теперь жители требуют все это «закопать обратно».

Депутат сельского поселения Любовь Размыслова обратилась к районным властям с просьбой разобраться в ситуации, которая приобретает скандальный характер: в селе возникло два лагеря, дошло до обвинений в клевете. Советник главы администрации Елена Тренева заверила депутата, что будет создана комиссия, которая во всем разберется с выездом на место. Но пока в Часово никто не приезжал, жители возмущаются, обстановка накалена…

«Условная схема»

На сайте «Госзакупки РФ» можно ознакомиться с документацией по аукциону, который состоялся 1 июля с.г. (срок реализации контракта с 1 по 31 августа). В аукционе участвовало два претендента, которые первоначальную стоимость (1127 тыс. рублей) «скинули» чуть ли не на 40 процентов, а победителем стало ООО «Магистраль», предложившее выполнить «оканавливание» за 670 тысяч рублей. Таким образом «Народный бюджет» сэкономил почти полмиллиона рублей. Другой вопрос: какую выгоду получили от этого сами часовцы?

Подрядчика обвинять в чем-либо сложно, ведь в контракте практически не содержится требований ни по качеству работ, ни хотя бы по метражу вырытых канав. Есть лишь некая «Условная схема места выполнения работ». Зато указан объем (1100 кубометров) грунта, который подрядчик должен был вынуть из канав и вывезти подальше от села.

По мнению сельчан, ситуация напоминает армейский анекдот: прапорщик заставляет копать солдат «отсюда и до обеда». Когда депутат Л. Размыслова попыталась выяснить у прораба, почему прекратились работы, тот заявил, что указанный объем он уже вывез, смета выполнена, деньги кончились.

«Оканавили»…

По мнению многих сельчан, проведенное «оканавливание» не улучшило положения, а, наоборот, ухудшило. Основную канаву выкопали не там, где надо. «Улично-дорожной сети» так и не создано, а кое-где вода пришла уже и на огороды. Остряки предлагают объявить новый конкурс на получение гранта: теперь уже по «разболачиванию» села. Почему бы и нет? Денег не жалко! Бюджет ведь «Народный», а значит, ничейный.

Как пояснила «Трибуне» исполняющая обязанности главы сельского поселения Виктория Осипова, лично она никаких работ у подрядчика не принимала, актов не подписывала. Впрочем, с нее и взять-то нечего: она же – временно исполняющая…

Если смысл проекта заключался в том, чтобы решить проблему сельчан, то ход работ надо было контролировать. А если ставилась другая цель – «освоить бюджет», то она успешно выполнена.

Анатолий ПОЛЬКИН.