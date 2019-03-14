Коренным жителям запретили ходить на речку без пропусков

В «Трибуну» поступило письмо от жителей Княжпогостского района, под которым почти сотня подписей, причем их сбор в районе продолжается. Авторы просят считать настоящее письмо официальным обращением в прокуратуру и правоохранительные органы для расследования изложенных в нем фактов.

«С 2018 года жителей Княжпогостского района будоражат слухи о том, что Вымь «закроют» для рыболовов. Теперь эта информация подтвердилась — запрещены проезд на всех видах водного транспорта и нахождение в акваториях и прибрежной полосе реки Вымь на территории ихтиологического заказника «Вымский». Инициатором выступает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. Чиновники объясняют свое решение сокращением в бассейне Выми рыбы ценных пород — хариуса, сига, семги.

Как вырубали

В 80-е в верховьях Выми и Ворыквы вырубался лес. Кроме леспромхоза здесь хозяйничали подразделения АН-243, которые заготавливали древесину и сплавляли бревна по рекам.

Чтобы спасти природные ресурсы, в 1989 году было принято решение о создании ихтиологического заказника «Вымский». Это благоприятно повлияло на сохранение здешних природных ресурсов.

Гуляй, братва!

В «лихие» 90-е в наших краях появились «бизнесмены от туризма». Созданные в нашем районе ООО «Коин», ООО «Турэб», ООО «Кедва», ООО «Обдыр», ООО «Кордон дальний», ООО «Коми Экстрим» преследовали только одну цель — больше заработать денег.

А в итоге во что превратились наши реки? Сожжены все избы местных жителей на реке Вымь и ее притоках. Зато, как грибы, там стали вырастать коттеджи в капитальном исполнении и с полным благоустройством: банями, гаражами и прочими постройками. И это — в водоохранной зоне, вблизи нерестовых участков рек! Появилась на реках невиданная ранее техника, от гула которой круглые сутки все живое не знает покоя. С начала навигации и до ледостава движение по ихтиологическому заказнику на судах разных калибров и конструкций напоминает автомагистраль.

Зато для местных, коренных жителей района проезд по Выми стал невозможен. Многие жители района сами были свидетелями того, как «новые хозяева» проводили здесь рейды. Охрана была при полной боевой экипировке. Местных жителей заставляли убираться с реки прочь.

Основная причина значительного сокращения рыбных запасов в бассейне Выми — необузданная добыча рыбы в период нереста. Нерест хариуса — апрель-май. Нерест сига, семги — сентябрь-октябрь. Это самые прибыльные месяцы для всякого рода ООО. Получается неприглядная картина: река закрыта для проезда местному населению, а на основных нерестилищах ихтиологического заказника — гуляй, братва!

Когда закон не писан

После создания ихтиологического заказника республиканского значения «Вымский» на его территории (согласно Постановлению Совмина Коми АССР № 11 от 1 марта 1993 г.) запрещено строительство туристических объектов в капитальном исполнении. Разрешено только любительское рыболовство. Можно свободно проезжать на моторных лодках на любой водоем и ловить рыбу, но запрещены всякие орудия лова кроме удочек. На остальных притоках Выми, не являющихся семужье-нерестовыми, а также на многочисленных озерах и старицах лов рыбы разрешен согласно Правилам рыболовства на водоемах общего пользования.

Такой порядок существовал вплоть до начала «нулевых» годов. В период, когда республику возглавили В. Торлопов, а затем В. Гайзер, началось активное строительство капитальных коттеджей на участках р. Вымь – Чаюс, Пейсын, Коин, Комыс, Чисва, Шомвуква, в устье р. Ворыква, Верхний кордон (по р. Ворыква), в устье р. Вежаю, Обдыр.

Может, пора навести порядок? Прежде всего — убрать все незаконно возведенные капитальные строения на Выми и ее притоках. Пересмотреть законность передачи в аренду различным ООО огромных территорий района.

Надо проверить, соответствует ли деятельность ООО их уставам. Сколько затрачено средств на восполнение биоресурсов на арендованных этими фирмами территориях?

Кто ответит?

Руководители ведомств республики почему-то скромно умалчивают о результатах выполнения программы развития северного оленеводства на территории ООО «Коин». (Это тоже территория ихтиологического заказника «Вымский»). В результате в районе увеличилось только поголовье волков. Их пищей стали запертые в загоне бедные олени. Сегодня оленей уже нет, а на месте, где рос ягель, остался голый песок. Для восстановления ягеля необходимо 100 лет. Кто ответит за причинение вреда природным ресурсам и за многие миллионы потраченных бюджетных денег?

Есть и еще одна немаловажная причина оскудения ценных пород рыб в бассейне Выми. Это строительство автодороги Чиньяворык — Бокситы Тимана. Не секрет, что с введением в эксплуатацию данной дороги увеличилась возможность попасть в верховья реки Вымь. А именно эти участки водоемов являются основными местами нереста и нагула сига, семги, хариуса. И едут в эти места не только рыбаки из Ухты, Яреги, Сыктывкара, но и со всех регионов России. Но если местное, коренное население никогда не возьмет себе в улов сига и хариуса менее 15-25 см (менталитет не тот), то приезжие горе-рыболовы гребут все подряд, уничтожая молодь ценных пород рыб.

Бесправные люди

С принятием закона об ограничении посещения территории заказника ущемляются права местного населения. Теперь посетить Вымь с семьей, с детьми можно будет только по пропускам. А как быть коренным жителям деревень Елдино, Весляна, Мещура, Ветью, Кони, которые хотят проехать на территорию заказника для сбора грибов и ягод, для охоты и любительского рыболовства, на отдых? Ведь за разрешением им придется ехать сначала в Емву, затем обратно. При нашем бездорожье и отсутствии рейсового транспорта это почти нереально.

Кроме того, на этих участках реки когда-то были населенные пункты — Божью-дор, Усть-Коин, Вукдин, Тархома. Их уже нет, но бывшие жители приезжают в родные места, посещают могилы близких. После принятия законопроекта даже посещать кладбища люди будут вынуждены только по разрешениям, выдаваемым органами Минприроды.

Жителей района беспокоит и тот факт, что введение законопроекта проходит без общественных слушаний. В этом в первую очередь должны быть заинтересованы администрация МО «Княжпогостский», Совет депутатов района. И пусть наше письмо станет сигналом к началу общественных обсуждений.

ЖУКОВСКИЙ, СМИРНОВ, КОНОВАЛОВ

и многие другие.

Наши предложения:

— создать в Княжпогостском районе общественный совет по контролю за соблюдением Правил рыболовства на территории ихтиологического заказника;

— обеспечить свободный проезд по территории ихтиологического заказника для любительского рыболовства на участках водоемов заказника, а также реках, не входящих в перечень особо охраняемых, озерах, старицах — водоемах общего пользования, для охоты, сбора грибов и ягод коренному, местному населению Княжпогостского района.