Королеве — цветы!

Четырехкратной олимпийской чемпионке Раисе Сметаниной исполнилось 65 лет.

Вообще-то день рождения у нее 29 февраля, и случается он раз в четыре года. Как, кстати, и Олимпиада. Несмотря на то, что родилась наша легенда в високосном 1952-м году, судьба ей выпала счастливая. Правда, счастье это завоевано огромным трудом. Раиса Петровна Сметанина участвовала в пяти (!) Олимпиадах и всегда возвращалась с медалями…