46-летний Владислав Косарев – певец, обладающий красочным баритоном и искрометным темпераментом, – стал широко известен благодаря телепередаче «Романтика романса». Потомки династии Романовых удостоили его особой императорской награды. Королевский баритон, покоривший своим голосом всю Россию, теперь солист и художественный руководитель Коми республиканской филармонии.

Лицом к публике

Владислав родился в Смоленске, его родители всю жизнь проработали на заводе. При этом были заядлыми меломанами, любили шумные застолья с песнопениями, устраивали концерты в местном клубе.

– Профессиональных музыкантов в семье не было, – рассказывает В. Косарев. – Бабушка была учителем немецкого языка и вела в школе кружок русской песни. Дед был прекрасным баянистом, гармонистом, одно время возглавлял сельский клуб. У отца был шикарный тенор, у мамы – сопрано. Я вырос в окружении музыки и поющих людей.

Мама отвела Владика в музыкальную школу. Потом – музыкальное училище, пять лет Академии музыки им. Гнесиных. Он учился на дирижера-хоровика и семь лет был дирижером Московского мужского хора «Пересвет». Но Владиславу хотелось повернуться лицом к зрителю.

– Все-таки дирижер стоит на сцене спиной, а желание петь меня точило внутри, и я нырнул в сольную карьеру. В Москве хороших певцов много, найти свое место сложно. Но меня заметила художественный руководитель программы «Романтика романса» на канале «Культура» Алла Гончарова и стала приглашать на телеэфиры. Я нашел свой репертуар, стал выступать не только в Москве, но и в других городах. Люблю живые оркестры, живое исполнение. Ничто не заменит живого общения со зрителем, это особая химия. Гастролируя по стране, я понял, что люди тоже соскучились по таким концертам.

Не хайпа ради

– Вы исполняете песни 20-го века, которые до сих пор популярны. А песни, к примеру, Моргенштерна тоже будут звучать многие годы?

– Никогда! Это даже не песни-однодневки, а изначально мертворожденные. В шоу-бизнесе есть яркие явления, но там все построено на хайпе. Главное – шокировать публику. А чем – неважно. Почему мы до сих пор слушаем старые песни? Потому что авторы меньше всего думали о деньгах или о лайках в Инстаграме. Есть у Пастернака такие строчки: «Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». В поисках старых забытых песен я часто смотрю «Голубые огоньки» советских лет. Там за столом сидят врач, рабочий, сельский труженик, ударник производства. Да и герои песен тоже простые труженики. А кто герой современных песен? Идиот, подонок, наркоман, существо без пола и возраста, которое ненавидит все, что связано с его страной.

Шерше ля фам

– А каким ветром вас занесло в Сыктывкар?

– Это называется шерше ля фам. Меня, как и Сергея Плюснина, позвала Мария Балмастова (бывший директор Коми республиканской филармонии, ныне министр культуры РК – Ред.) в качестве приглашенного солиста филармонии. И это меня устраивало. Но потом она уговорила меня стать еще и художественным руководителем, хотя я долго отказывался. Но теперь рад: здесь очень хорошая творческая атмосфера. Я много гастролирую и вижу, как в других филармониях, Сыктывкару очень повезло. В Коми много интересных талантливых людей.

Конечно, работать дистанционно (я ведь живу в Москве) непросто. Пишу сценарии, периодически приезжаю. Постепенно обновляю репертуар солистов, чтобы не застоялись в одном и том же. В филармонии должны быть представлены самые разные жанры. Народный блок достаточно яркий, я туда не суюсь. Это крайне важно, когда есть сохранение своих национальных песенных традиций. В Коми для себя открыл пимы и малицу, выучил слово «бур» («хорошо»). Вообще, сам коми язык – это магия, он звучит завораживающе.

– Возможно, что Владислав Косарев запоет на коми языке?

– Да. И это будет дань уважения коми земле, ее жителям. Этот язык мне очень нравится, как и сама республика. В какой-то степени я уже и сам коми морт.

– Вы много ездите. Когда закончится пандемия, возможно, перед вами встанет выбор: Сыктывкар или Москва?

– Скажу откровенно, все-таки здесь должен работать такой человек, как Виктор Морозов, который посвятил себя «Асъя кыа». Должен быть человек, чтобы здесь жил всегда. Но какой-то период времени, пока приношу пользу филармонии, я буду здесь работать.

Кисюка Кисюкина и другие

– Это правда, что у вас пять кошек, которых вы подобрали на улице?

– До того, как уехал в Москву, я жил в смоленской деревне. У нас было свое хозяйство: овцы, утки куры, свиньи, корова, собаки, кошки. Я пас коров, ловил из хлева убежавшую хрюшку. В чем прелесть деревенской жизни? Ты видишь, как люди общаются с животными. И это все у меня – из детства.

Когда я вижу бездомных животных, сердце кровью обливается. Самая первая кошка, которую подобрал, – Белка, глухая от рождения. Ее котенком подбросили в хозяйственный магазин. Мурка – такая пушистая кошка: то ли потерялась, то ли выбросили, бегала грязная около метро «Таганская». Кисюку Кисюкину я тоже подобрал на улице. Она две недели не вылезала из-под ванной, потому что боялась, что снова окажется на улице. Марси купили у бомжа ребята и отдали мне. Буська – ее котенком подбросили в наш подъезд. Конечно, они хулиганят. Но когда они мурлыкают под ухо, за это могу простить им все.

– Кроме музыки и кошек, чем еще увлекаетесь?

– Гоняю летом на мотоцикле. Собираю целебные травы и всю зиму пью. Маме заготавливаю. Меня этому бабушка научила, она много трав знала. В Сыктывкаре я пью чаи из местных трав, меня снабжает начальник филармонического отдела.

– Дадите какой-то рецепт для читателей «Трибуны»?

– Один из самых популярных травяных рецептов. Смешать в чистой сухой емкости по 100 г ромашки, зверобоя, бессмертника и березовых почек. Одну столовую ложку смеси залить 0,5 литра кипятка и настаивать 20-30 минут, лучше всего – в термосе. Полученный настой процедить через марлю. Перед приемом добавить чайную ложку меда и тщательно перемешать. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Длительность приема – 15 дней два раза в год, весной и осенью. Этот сбор успокаивает нервную систему, защищает организм от свободных радикалов и очень полезен для желудка.

А вообще-то, ничто так не укрепляет иммунитет, как великая сила искусства: приходите на концерты в филармонию!

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.