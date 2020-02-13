Короткая неделя (блиц от 14 февраля)

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня — с 22 по 24 февраля.

Так как праздничный день – 23 февраля – выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня – с 25 по 28 февраля. 2020-й — високосный, поэтому в этом году есть 29 февраля.

Дама с рогами и трезубцем

Предпринимателя из Сосногорска оштрафовали за непристойную рекламу.

Реклама роллов, суши, пиццы и шаурмы в Сосногорске признана нарушающей законодательство. Эксперты отметили, что непристойный визуальный образ полуобнаженной женщины и двусмысленное выражение «я тебе дам» являются оскорбительными и унизительными для человеческого достоинства.

Крыша поехала

В Усть-Цильме кровля жилого дома не выдержала тяжести снега.

Обрушение крыши произошло в 12-квартирном доме на улице Новый квартал. Люди не пострадали. По словам заместителя руководителя администрации Усть-Цилемского района Андрея Хозяинова, собственники жилья договора с управляющей компанией не заключали, снег с крыши регулярно не чистили, что могло стать одной из причин ЧП.

Куда Ленина будем ставить?

Администрация сельского поселения Объячево просит местных жителей высказать свое мнение по ремонту и переносу памятника Ленину.

Дело в том, что в 2020 году запланировано благоустройство общественной территории Юбилейной площади. Перенос памятника позволит высвободить пространство, избежать просадки грунта, а также проводить культурно-развлекательные мероприятия на всей территории площади.

У Эжвы — новый глава

Руководителем Эжвинской администрации назначен Сергей Воронин.

Решение было принято на заседании Совета Сыктывкара, за кандидатуру Воронина депутаты проголосовали единогласно.

Стая собак напала на школьника

В Вуктыле стая собак загнала школьника в сугроб. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, которая с большим трудом отогнала собак, которые несколько раз возвращались.

Эту схватку запечатлела соседка, живущая в доме напротив, и выложила видео в сеть. Под видеозаписью множество возмущенных комментариев, люди требуют решить проблему бродячих собак.

Ставка на бенди-21

В Международной федерации бенди довольны работой по подготовке к Чемпионату мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре, который пройдет в 2021 году.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта республики Коми Николай Бережной после встречи с президентом FIB Борисом Скрынником в Москве.

Через речку без задержки

На трассе Ухта – Вуктыл завершен капитальный ремонт моста.

Работы по реконструкции моста через реку Кобла-ю окончены — об этом сообщили «Комиинформу» в администрации Вуктыла. В данный момент транспортное сообщение осуществляется без ограничений.

«Мне сверху видно все»

До конца 2020 года в республике установят 372 камеры наружного видеонаблюдения.

В регионе начинает осуществляться проект «Умный город», где главной задачей является повышение общественной безопасности и комфорта городской среды. Для решения этой задачи в 2019 году в республике запустили проект по созданию опытного участка АПК

«Безопасный город» в трех пилотных городах республики – Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

Лыжников доставят автобусами

15 февраля на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной состоится «Лыжня России». Церемония открытия начнется в 11.50, после чего будет дан старт.

За час до начала забегов от городского плавательного бассейна начнут отправляться автобусы до места старта. По информации пресс-службы Минспорта Коми, первый рейс отправится в 11 часов, следующие – в 11.05, 11.15. Обратные рейсы в город от РЛК – в 13.30, 13.45, 14.00. Проезд на специальных автобусах будет бесплатный.

В Вуктыле ищут главврача

В Вуктыльской ЦРБ уже длительное время отсутствует главный врач, и ни один из кандидатов не соответствует этой должности.

Информация о вакантной должности размещена на сайте Минздрава РК. Глава ведомства Дмитрий Березин в телепрограмме «Личный прием» пояснил, что среди обратившихся соискателей специалиста, удовлетворяющего необходимым требованиям, не выявлено.

«Резиновые квартиры»

Ухтинец фиктивно зарегистрировал свыше 70 иностранцев и вскоре предстанет перед судом.

По версии следствия, он в течение трех лет занимался составлением фиктивных договоров найма жилых помещений. В результате в квартирах его знакомых оказались фиктивно зарегистрированы свыше 70 иностранных граждан. Содействие в этом ему оказывали сотрудники полиции, в том числе начальник одного из подразделений, уголовное дело о взяточничестве в отношении которого в настоящее время рассматривается в суде.

Государству уже не должен

Судебные приставы взыскали уголовный штраф с Василия Гончаренко.

Межрайонный отдел судебных приставов сообщил об окончании исполнительного производства о взыскании штрафа за коррупционное преступление с бывшего руководителя администрации Корткеросского района. По данным «Комиинформа», должник, осужденный за получение взятки в крупном размере, отбывает наказание в исправительной колонии за пределами республики.

Розы за колючей проволокой

Комиссия подвела итоги конкурса «А ну-ка, девушки!» среди осужденных женщин, отбывающих наказание в колониях республики.

Видеоматериалы с выступлениями победительницы первого этапа Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!» отправятся на федеральный уровень.

Моня, не нервируй!

Лосиную ферму в Сыктывдинском районе хотят расширить.

Финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб Сыктывдинского района продолжит работать в качестве многофункционального туристского комплекса. Важной задачей станет расширение лосиной фермы, где сейчас обитают две лосихи – Моня и Муля. Животные полюбились посетителям, многие приезжают в этнопарк для того, чтобы увидеть самок и угостить их овощами. В соцсетях активно распространяются селфи с ними.