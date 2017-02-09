Коровы настоящие, ферма — «бумажная»

На этой неделе в редакции «Трибуны» побывала директор ООО «Важ Курья» Надежда Старцева. Она предоставила «Трибуне» Открытое письмо, адресованное главе республики Сергею Гапликову, спикеру Госсовета РК Надежде Дорофеевой, министру сельского хозяйства и продовольствия региона Алексею Князеву, а также депутату Госдумы Ивану Медведеву. Под письмом — 102 подписи жителей деревни Важкурья и депутатов корткеросского Совета.

В письме сообщается, что в ООО «Важ Курья» работают люди, любящие свое село, настоящие энтузиасты, которые не собираются уезжать из родных мест. Однако для того, чтобы село росло и развивалось, нужны дополнительные рабочие места, оснащенные современной техникой и оборудованием. И для этого в селе есть все условия: в 2011 году открылась начальная школа-сад на 40 мест, в 2013 году — новый современный клуб, функционирует ФАП. Но нет фермы!

Большие надежды сельчане возлагали на строительство животноводческого комплекса, которое должно было начаться в 2017 году. В своем письме они напоминают, что, еще будучи врио главы РК, Сергей Гапликов обозначил перед Минсельхозпродом региона цель – за пять лет закрыть потребность республики в собственном молоке. В его предвыборной программе возрождения Республики Коми был и пункт строительства молочно-товарной фермы на 780 голов с выращиванием молодняка в деревне Важкурья.

«В ходе рабочей поездки министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми А.П. Князева в Корткеросский район осенью 2016 года он обозначил главной задачей для аграриев — достроить фермы и увеличить производство молока. Завершить начатое строительство фермы в СПК «Сторожевск», в ООО «Северная Нива» и начать строительство фермы в ООО «Важ Курья», — сказано в обращении.

«Мы восприняли такое решение с большим энтузиазмом, ждали, что у нас появится новая ферма, но пока что сельхозпредприятие вынуждено арендовать скотопомещение для дойного стада в с. Пезмог».

Планы по строительству фермы остались на бумаге. «Для нас это известие стало настоящим ударом», – говорится в Открытом письме.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Важкурья — старинное коми поселение, которое возникло в 1678 году. Славится действующей церковью Рождества Святой Богородицы, построенной в 1700 году. Сто лет назад, в 1917 году, здесь насчитывались 261 двор и 1264 жителя. В настоящее время в Важкурье около трехсот жителей.