Коррупционные схемы — одна из причин «тарифного беспредела»

На недавней встрече с журналистами прокурор республики Сергей Бажутов рассказал о коррупционных схемах в теплоэнергетике Коми и ответил на вопрос «Трибуны» о том, как они влияли на рост тарифов в регионе.

Борис Вайнзихер и Евгений Ольховик.

Воркута «грела» офшоры

Так называемое «дело энергетиков», в рамках которого были арестованы топ-менеджеры «Реновы» Евгений Ольховик, Борис Вайнзихер и другие фигуранты, имеет глубокие корни.

Оказывается, декриминализация жилищно-коммунальной сферы началась с Воркуты еще в 2013 году. Уже тогда в СМИ появилась информация о том, что выявлены подозрительные схемы вывода средств в офшорные зоны. 16 организаций сферы ЖКХ заполярного города, в их числе и ООО «Тепловые сети Воркуты» (ООО «ТСВ»), контро-лировались некоей ООО «Коми коммунальный сервис», 51% уставного капитала которого принадлежит кипрской компании Basley Management Limited.

А в 2014 году было установлено, что «основной причиной задолженности компании «ТСВ» перед ресурсоснабжающей организацией является коррупционный характер распоряжения денежными средствами, полученными за поставленные ресурсы от потребителей». Это при том, что собираемость платы с населения составляла 88 процентов и денег должно было хватать.

Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело в отношении руководства ООО «ТСВ» и ООО «Единый расчетный центр», по результатам которого директор «ТСВ» Игорь Попов за незаконный вывод 600 миллионов рублей был осужден на два года лишения свободы. В качестве обвиняемых по этому делу привлечены также два руководителя ООО «Коми коммунальный сервис», подконтрольного ЗАО «КЭС» (ныне ПАО «Т Плюс») и лицам, аффилированным с бывшим руководством Коми.

Все «темные делишки» в ЖКХ Воркуты совершались при активном участии должностных лиц органов республиканской власти и руководителей компаний федерального уровня.

Справедливости ради надо сказать, что проблемы в энергетике Воркуты копились десятилетиями. И когда в Коми «зашел» Вексельберг со своей энергокомпанией, по поводу «светлого будущего» Воркуты прозвучало много оптимистических заявлений. Большинство из них оказалось пустыми словами.

Поэтому ключевой вопрос — вовсе не тарифы (кстати, отнюдь не самые высокие в сравнении с другими регионами). А в том, что компания не вкладывала достаточно средств в реконструкцию воркутинской теплосистемы, созданной еще в советские времена.

Последним «звоночком», предшествующим аресту Ольховика и Вайнзихера, стала встреча руководителя Коми Сергея Гапликова с Владимиром Путиным, во время которой Гапликов заявил о тяжелом состоянии воркутинской энергосистемы. По его словам, только за пять месяцев 2016 года аварийность на энергетических системах заполярного города увеличилась на 133%. Ведь в течение последних лет она практически не модернизировалась. На вопрос президента, кто является собственником энергосистемы, Сергей Гапликов ответил, что Воркутинские ТЭЦ принадлежат ПАО «Т Плюс».

— Они всю эту энергосистему вывели в отдельное ООО, которое находится в Воркуте, и в мае на совете директоров приняли решение продать ее на публичных торгах — вместо того, чтобы привести систему в порядок, — пояснил Сергей Гапликов.

В итоге Путин дал поручение правоохранительным органам разобраться — что там происходит в энергетике Воркуты.

Странные отношения

Однако все это было позднее. А тогда, в далеком уже 2013 году, в адрес господина Вайнзихера трижды направлялись запросы о предоставлении заявления о привлечении руководителей ООО «ТСВ» к уголовной ответственности за хищение денежных средств, подлежавших перечислению в ЗАО «КЭС». Ответом стало письмо, в котором ЗАО «КЭС» за подписью Б. Вайнзихера уведомило МВД по Республике Коми о заключении соглашения с ООО «ТСВ» о погашении задолженности и о нежелании направлять заявление о привлечении к ответственности.

В 2014 году на новый запрос МВД Борис Вайнзихер сообщил «об отсутствии информации о всех фактах финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «ТСВ» и невозможности дачи оценки деятельности должностных лиц предприятия». В марте он был даже допрошен в Москве в своем офисе, однако вновь отказался подавать заявление о привлечении руководства «ТСВ» к ответственности.

Картина получалась странная. Прокуратура сообщала, что фирма «ТСВ» не платит производителям теплоэнергии, а собранные с населения деньги уводит «налево». Однако руководители ресурсоснабжающей организации с такой ситуацией охотно мирились. Естественно, возникло подозрение, что они действуют заодно с мошенниками.

Эти подозрения, к сожалению, подтвердились. Более того, преступные схемы в сфере ЖКХ и энергетики были выявлены и в других городах и районах Коми.

Впоследствии по результатам проверок прокуратуры Следственный комитет республики возбудил уголовные дела против руководителя Службы РК по тарифам Ильи Первакова и референта службы Олега Рябинина. В ходе следствия появились фигуранты из руководства ПАО «Т Плюс» – Борис Вайнзихер, Евгений Ольховик и Михаил Слободин. Последнему удалось скрыться за границей, а его подельники были арестованы. Уголовное дело в отношении них возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Надо отрегулировать

Таким образом, уголовно-правовую оценку получили злоупотребления, допущенные при тарифном регулировании как со стороны коммерческих предприятий, так и должностных лиц службы Коми по тарифам (ведомство указом от 17 октября включено в состав Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства).

Наряду со следственными действиями шла работа и по наведению порядка в регулировании тарифов. С мая по июль 2016 года Федеральная антимонопольная служба страны провела в республике выездную проверку. По ее итогам были изменены или отменены 145 приказов Службы Коми по тарифам, устанавливающих завышенные тарифы для 62 ресурсоснабжающих организаций. Все отмененные ФАС России приказы предусматривали незаконные отчисления в «Коми республиканский центр энергосбережения», а шесть из них учитывали в составе тарифа не подтвержденные документами расходы на сумму 485 миллионов рублей.

В числе отмененных — четыре приказа об установлении тарифов для ПАО «Т Плюс» и аффилированных с ним организаций. Для одной из них — ОАО «Коми энергосбытовая компания» – в тариф необоснованно включили недополученную прибыль в размере 105 миллионов рублей. Также приказы затронули еще пять ООО: «Биоэнергетическую компанию», «Республиканскую генерирующую компанию», «Северэнергопром», «Республиканскую сетевую компанию» и «Энерготрейд». Две последние, по версии следствия, получили имущество из республиканской собственности по заниженной цене, но при этом существенно завышали включаемые в тарифы расходы.

По фактам мошенничества на сумму свыше 130 миллионов рублей в настоящее время расследуются три уголовных дела.

Это еще не конец

Изменения, по данным прокуратуры, в указанных приказах должны были вступить в силу с 1 ноября. А кроме этого, произошли изменения в тарифах в ряде городов. Так, по результатам прокурорской проверки на 10 процентов снижен тариф для всех потребителей воды в Ухте МУП «Ухтаводоканал», о чем «Трибуна» уже сообщала.

При утверждении тарифов на 2017 год по представлениям прокуратуры республики на 25,7 рубля снижена стоимость гигакалории тепла для потребителей ООО «Теплосервис» в Сосногорске, на 11% снижена стоимость водоснабжения и водоотведения потребителям ООО «Водоканал-Сервис» в Усинске и ООО «Аквасервис» в Вуктыле. В ближайшее время органом тарифного регулирования будет рассмотрен вопрос о снижении тарифа для ООО «Водоканал Нижний Одес» и Троицко-Печорского филиала ОАО «Коми тепловая компания».

Но и это еще не все. Сергей Бажутов считает, что точку в истории с тарифами ставить пока рано. После возбуждения уголовных дел в отношении работников Службы по тарифам и руководства ПАО «Т Плюс» в Сыктывкаре «совершенно случайно» на 57% снизились тарифы за подключение многоквартирных домов к системам теплоснабжения ПАО «Т Плюс»: с 11 млн рублей в 2015 году до 5 млн рублей в 2016-м. Об этом в прокуратуру сообщили городские предприниматели.

По мнению Сергея Бажутова, такой разброс в размерах тарифов вызывает вопросы к тому, как они устанавливались ранее. А потому прокуратура Республики Коми запланировала соответствующую проверку…

Для справки

Основным акционером «Т Плюс» является бизнес-группа «Ренова», которую контролирует Виктор Вексельберг.

В течение ряда лет генеральным директором «Реновы» был Александр Зарубин — ныне один из ключевых фигурантов «дела Гайзера», сумевший, как и Михаил Слободин, скрыться за границей.

Анатолий ПОЛЬКИН.