Начало этой недели в Печоре выдалось неспокойным. Силовики задержали двоих подозреваемых по делу о коррупции, а третий – экс-замруководителя районной администрации уже находится под стражей. Не исключено, что вскоре появятся и другие фигуранты – дело обещает быть громким.

Тот самый вице-мэр…

Как сообщает Следственное управление СКР по Коми, возбуждены уголовные дела о получении и даче взятки, а также о злоупотреблении служебными полномочиями. В качестве подозреваемых – бывший первый заместитель руководителя администрации МР «Печора» Андрей Канищев, эксперт муниципального УКСа (управления капитального строительства) Паншин и печорский бизнесмен Олег Курашов.

Андрей Канищев уже находится в СИЗО, где ожидает суда по другому уголовному делу – о гибели 51-летнего звукорежиссера Виктора Фатеева.

Напомним, что эта потрясшая Печору трагедия произошла 20 августа прошлого года на главной площади во время городского праздника. На глазах сотен людей нетрезвый вице-мэр Печоры взобрался на сцену и несколько раз ударил Виктора Фатеева. Тот упал, ударившись головой об асфальт, а через несколько дней скончался в больнице.

На сей раз г-ну Канищеву и его подельникам инкриминируют совсем другие преступления.

Лоббировал интересы

По данным следствия, бывший первый заместитель руководителя администрации Печорского района Андрей Канищев, будучи руководителем контрактной службы, а также членом закупочной комиссии, лоббировал интересы индивидуального предпринимателя. В результате в 2021 году с коммерсантом были заключены муниципальные контракты, по которым подписаны акты приемки выполненных работ и предпринимателю перечислено более 5 млн рублей.

Однако правоохранительными органами установлено несоответствие фактически выполненных видов и объемов работ с отраженными в актах о приемке работ и проектно-сметной документации на общую сумму более 2 млн рублей. За покровительство и незаконные действия Андрей Канищев получил от предпринимателя взятку (речь идет о дорогом смартфоне, стоимостью около 170 тысяч рублей).

В среду, 12 апреля, Олег Курашов по решению суда был арестован и теперь находится в следственном изоляторе. По неофициальным источникам «Трибуны», Андрей Канищев и Олег Курашов находятся в родственных отношениях. Не этим ли объясняется, что львиная доля муниципальных контрактов по благоустройству доставалась «своему человеку»?

При этом не будем забывать, что Андрей Канищев был «правой рукой» печорского мэра Валерия Серова, подписи которого стоят под многими документами и без чьего ведома в городе не решается ни один вопрос. Даже если речь идет, скажем, о расчистке земельного участка от кустарника.

О том, как это происходит на практике, мы покажем подробнее на одном конкретном примере. Он как нельзя лучше иллюстрирует пикантные особенности местной власти.

«Поле чудес»

30 ноября 2022 года администрацией МР «Печора» на очередной сессии Совета депутатам была представлена Пояснительная записка, где народным избранникам предлагалось рассмотреть изменения и дополнения в распределении бюджетных средств по целевым статьям муниципальных программ и непрограммным расходам бюджета на 2022 год. В разделе «Жилье, жилищно-коммунальное хозяйство и территориальное развитие» неожиданно для многих депутатов появились непредвиденные расходы на улучшение благоустройства городской среды. Якобы по распоряжению (видимо, устному) главы Коми Владимира Уйбы необходимо выполнить работы по расчистке территории от кустарника (ивы). И тем самым обеспечить доступ пациентов к катеру «Кайман» на воздушной подушке в межсезонье на левобережье реки Печоры. На эти цели предлагалось потратить из бюджета 556,2 тыс. рублей!

Лишь несколько депутатов от КПРФ «встали на дыбы» и стали задавать представителям администрации «неудобные» вопросы. Где расчеты и сметы расходов, явно завышенных? И насколько целесообразно среди зимы рубить ивняк, находящийся под метровым снежным покровом?

Наверное, не только коммунисты, но и другие, в том числе провластные депутаты, прекрасно понимали: направить полмиллиона на борьбу с «подснежниками» – все равно, что бросать деньги на ветер. Но вся «соль» устройства печорской власти такова – местечковые чиновники здесь фактически всесильны. Фракция КПРФ в Совете малочисленна, большинство депутатов работает в бюджетной сфере, а значит, они полностью зависят от мэрии. Поэтому Совет покорно проголосовал за этот «странный» контракт.

Губернатор приказал?

Возможно, воспользовавшиеся депутатской «доверчивостью» «распильщики» бюджета рассчитывали, что в преддверии новогодних праздников об ивняке на левом берегу реки Печоры все вскоре забудут.

Не прошло и месяца, как 22 декабря 2022 года на основании п. 4 ст. 93 федерального закона № 44-ФЗ глава администрации Валерий Серов заключил муниципальный контракт с ИП Курашов (предприниматель Олег Курашов) о выполнении работ по расчистке территории от кустарника. В соответствии с Техническим заданием исполнителю необходимо было вручную расчистить площадку от кустарника и мелколесья.

Смета на общую сумму 543 794 рубля была согласована и подтверждена гербовыми печатями и подписана главными героями этого печорского «поля чудес». Причем медлить было нельзя – необходимо срочно освоить бюджетные средства до конца года. Тем более что согласно контракту подрядчик (ИП Курашов) должен был выполнить работы с момента подписания по 26 декабря 2022 года. И вскоре полмиллиона рублей плавно перешли из администрации Печоры на расчетный счет исполнителя.

Допустим, побывавший в Печоре губернатор действительно распорядился расчистить берег для катера. Но вряд ли Владимир Уйба указал на конкретный участок. Удобных мест для причала вокруг много. А главное, непонятно, к чему была такая спешка, если «Кайман» начнут использовать только после того, как река очистится ото льда. Всю зиму катер «законсервирован» в гараже…

К расчистке территории от ивы «законопослушный» исполнитель приступил при помощи нескольких наемных «лесорубов». Часть ивы, скошенной ими бензопилой, была сожжена прямо на месте, другая часть ивняка, по словам «дровосеков», отвезена в город на машине до места изготовления предпринимателем древесных брикетов.

«Место происшествия»

Благодаря неравнодушным депутатам и жителям города стало очевидно, что бюджетные деньги потрачены зря. В отличие от сотрудников администрации они выехали на «место происшествия» и замерили площадь реальной расчистки территории от кустарника. По их оценке, она составляет чуть больше 0,16 гектара, что в несколько раз меньше площади, указанной в техническом задании.

Кроме этого, невооруженным глазом видно, что иву срубили до верха снежного покрова и летом на месте расчистки подрезанные ивы дадут пышные молодые побеги. Даже деревянный Буратино и то бы понял, что летом это будет природный частокол, который может порвать дно катера на воздушной подушке, что еще больше ухудшит доставку пациентов в Печорскую ЦРБ. Ведь это может кому-то стоить жизни, и ни один капитан не направит воздушное судно на верную гибель.

Чем это пахнет

Прежде чем с легкостью распорядиться бюджетными средствами, большинство депутатов не поинтересовалось, имеется ли законное право на заключение прямого договора с ИП Курашов на сумму более полмиллиона рублей и можно ли нарушать правовой режим водоохранной зоны, который регулируется нормами Водного кодекса Российской Федерации, проводить вырубку зеленых насаждений на территории федеральной собственности в двухсотметровой водоохранной зоне береговой линии без согласования с контролирующими органами.

Печорцы видят, что должностные лица администрации систематически превышают свои полномочия, при молчаливом одобрении депутатов-бюджетников происходит нецелевое и неэффективное использование казенных средств в тяжелейший период для нашей страны. Возникает вопрос: где надзирающие органы? В связи с этим депутат Государственной Думы Олег Михайлов обратился с письменным запросом к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проведении проверки вышеназванных фактов.

Очевидно, что без вмешательства контролирующих органов остановить расхищение бюджетных средств невозможно.

А вообще, своеобразие «коррупции по-печорски» состоит в том, что в таких небольших, удаленных от центра городах правящая верхушка повязана «блатными» или родственными отношениями. По столичным меркам, масштабы коррупционных преступлений здесь вроде невелики. Но в маленьком городе, где все друг друга знают, затхлая атмосфера кумовства и мздоимства вызывает у местных жителей ощущение полной безнадеги.

Виктор СЕМЕНОВ.