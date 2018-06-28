Кошки, хомяки и кролики теперь смогут ездить самостоятельно

С 16 июля в поездах дальнего следования можно будет перевозить домашних животных без сопровождения владельцев.

«Самостоятельно» разрешено ездить собакам, кошкам, птицам и другим маленьким теплокровным животным (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахам. Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах, стоимость билетов для животных начинается от 730 руб. и зависит от дальности поездки.

Питомцы будут путешествовать в багажных купе в клетках или контейнерах. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы, а также поилку с водой и корм. За состоянием питомца во время поездки будут наблюдать проводники.

Сначала услуга будет запущена в тестовом режиме в 13 поездах.