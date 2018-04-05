Кошмарные будни столичного поселка

Каждую весну этот сыктывкарский поселок заливает водой. На улицах непролазная грязь, вместо туалетов — выгребные ямы, которые не ремонтируются. И вообще, жизнь в Выльтыдоре — тяжелое испытание…

Некуда идти

— Живем мы по сути в городе, но детям некуда выйти ни летом, ни зимой, — говорит Надежда Калмыкова, мама троих детей. — Правда, в прошлом году власти обещали установить игровую площадку и тренажеры. Уже и с местом определились. Говорят, даже собирали с жителей деньги для установки площадки. Однако в поселке так ничего и не появилось. В поселковом клубе есть игровая комната, но она только для малышей.

Руководитель администрации Верхняя Максаковка (куда входит и Выльтыдор) Светлана Русецкая с этим не согласна. По ее словам, детские площадки во дворах есть, их установили по обращениям жителей. Администрация помогла с материалом, а выльтыдорцы сами их строили. Правда, и в самой Максаковке лишь одна стационарная детская площадка, а там жителей больше, чем в Выльтыдоре.

— В клубе могут проводить свой досуг не только малыши. Ребята постарше могут здесь поиграть в теннис, позаниматься со штангой. Мы собирались установить в Выльтыдоре еще и игровую площадку с элементами тренажера, но наш проект республиканская конкурсная комиссия не одобрила. Видимо, посчитали, что лучше выделить деньги отдаленным селам, — сообщила «Трибуне» Светлана Николаевна. — Тем не менее, в этом году снова будем подавать заявку. Еще раз поговорим с жителями Выльтыдора, что им нужнее — игровая площадка или крытая тренажерная.

Если завтра потоп

Другая беда Выльтыдора, причем хроническая — весенние половодья.

— В прошлом году вода подошла прямо к подъезду. Я позвонила в администрацию, а меня «успокоили»: сидите дома! Как я могу спокойно сидеть дома, когда у меня трое маленьких детей? Мы боимся, что в этом году вообще утонем! — переживает Надежда Николаевна.

— Чтобы пройтись по Выльтыдору, нужно преодолеть множество высоких деревянных мостков, — продолжает Калмыкова. — Но во время паводка нужно и до них как-то добраться.

Яма с крышкой

По словам Надежды Калмыковой, ее старший ребенок, недавно перенесший серьезную болезнь, вынужден ходить по дому в маске, потому что в жилище постоянно воняет нечистотами. Выгребная яма не ремонтировалась с момента постройки дома. Мало того, одна часть отхожего места находится рядом с домом, а другая — прямо под квартирой. И если гнилой пол провалится, семья окажется в фекалиях.

— Я живу в многоквартирном доме по улице Партизанская, 1. Жилье муниципальное. В 2014 году через суд добилась ремонта пола в квартире, крыши, крыльца и выгребной ямы. Кое-как сколотили крыльцо, а на выгребной яме поменяли только крышку. Пол не ремонтируют — потому что мы должны куда-то на время ремонта переселиться. Но опять же — куда? Предлагают варианты на Промышленную, 15 или в Трехозерку, где условия проживания еще хуже. А управляющая компания не исполняет судебное решение, — возмущается женщина.

Кстати, «туалетная проблема» в Выльтыдоре в любой момент может стать криминальной — почти все здешние выгребные ямы открыты. Только зимой прикрыты снегом. Получается, что в глубокую яму со зловонной жижей в любой момент может кто-нибудь провалиться. Пока там чаще всего оказывались домашние животные. А если жертвой станет ребенок?

Ремонтировать бесполезно

В ответ на эти претензии глава местной администрации Светлана Русецкая заявила «Трибуне», что выгребные ямы в поселке регулярно чистят. Но ремонт, по ее словам, действительно бесполезен. Она считает, что нужно устанавливать септики. А для этого жителям необходимо обратиться с заявлением в администрацию города.

По поводу ремонта квартиры Калмыковой руководитель администрации поселка Верхняя Максаковка сообщила: женщина в некоторой степени сама задерживает работы. Ей нужно было подготовить пакет документов, как муниципальную услугу, на временное переселение в маневренное жилье. При этом нужно было взять одну платную справку. Но Калмыкова не сделала этого, ссылаясь на то, что у нее нет денег.

Готовьтесь к худшему

— Скоро весенний паводок. Выльтыдорцы снова окажутся в воде? — спрашиваю Светлану Николаевну.

— Мы каждый год уточняем количество проживающих, — говорит С. Русецкая. — Если кто-то нуждается на время паводка в переселении, предлагаем переждать у родственников, проживающих, так сказать, на суше, либо заселиться в гостиницы. Больных, беременных помещаем в больницы. Однако люди сами не хотят покидать свои дома. А силой забирать их оттуда мы не можем.

— Выльтыдорцы во время паводка пользуются высокими мостками, но и к ним трудно подойти…

— Выход к мосткам есть, — утверждает Светлана Николаевна. — Правда, не в туфлях, как они хотят, а в резиновых сапогах… 13 апреля мы проведем в Выльтыдоре собрание жителей. Надеюсь, в этом году люди подготовятся к паводку. Хотя я им каждый год говорю: не следует надеяться на прогноз, а надо готовиться к худшему, — подытожила Светлана Русецкая.

Екатерина МАКАРОВА.