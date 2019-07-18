Космический мусор на территории Коми, возможно, способствует росту онкозаболеваний

Как стало известно «Трибуне», еще в двух районах Коми будут падать отработанные части космических ракет.

Депутаты Совета поселка Троицко-Печорск на своей июльской сессии намерены поднять вопрос об экологических последствиях от запуска с космодрома «Плесецк» (Архангельская область) ракет «Союз-2».

Вопрос этот возник не вдруг, а после размещенной в июне в интернете информации администрации Троицко-Печорского района о том, что состоялись некие общественные слушания, на которых обсуждалась перспектива появления в районе космического мусора.

Все формальности при проведении слушаний,

разумеется, были соблюдены, но только о них многие жители района узнали лишь после того, как они состоялись.

В лесах под Якшей

Из сообщения районной администрации стало известно, что в Троицко-Печорск приезжал генеральный директор ООО «Экологическая безопасность промышленности, энергетики и транспорта» Владимир Тушонков. Он рассказал о причинах отведения новых районов для падения головных обтекателей ракеты «Союз-2» на территориях Усть-Куломского и Троицко-Печорского районов.

В частности, г-н Тушонков отметил, что головной обтекатель ракеты стал тяжелее на 100 кг, что и привело к изменению радиуса падения ступеней. Запланированное падение космического мусора в Троицко-Печорском районе затронет территорию 25 на 25 километров в лесах вблизи от поселка Якша. То есть речь идет о том, что под угрозой загрязнения окажется Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник.

Владимир Тушонков заверил, что проект согласован с федеральными властями, руководством Коми, проведена государственная экологическая экспертиза. Сделан облет территории с участием министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романа Полшведкина, руководителей районов и предприятий республики.

«Не верю!»

По словам председателя Совета поселка Троицко-Печорск Сергея Кондрашова, в процесс принятия решения по столь чувствительному для населения вопросу не были привлечены ни местные депутаты, ни общественные организации. Мнением жителей Якши никто даже не поинтересовался. «И после этого нас хотят заверить, что появление в троицко-печорских лесах космического мусора не принесет беды, не будут отравлены почва и водные объекты опасными химическими соединениями? Не верю!» – эмоционально высказался Сергей Кондрашов.

Действительно, головные обтекатели ракет не столь опасны для окружающей среды, как те же отработанные ступени, но это не повод, чтобы не обсуждать столь важную тему с широкой общественностью. В конце концов, именно из-за неинформированности появляются разного рода слухи и домыслы. Тем более что речь идет о нашем регионе, который уже на протяжении длительного времени в значительных объемах принимает опасный космический мусор.

Токсичные остатки

Ученые уже давно обратили внимание на то, что в районах падения отработанных ступеней ракет в группе риска оказывается гигантская масса людей. Всему виной почти бесцветная, слегка желтоватая жидкость с резким запахом (напоминает запах протухшей рыбы) под названием гептил. Токсичные остатки этого ракетного топлива, попадая в окружающую среду, делают смертельно опасными для здоровья людей дикоросы и воду.

Есть основания считать, что именно от падения ступеней ракет в Архангельской области и в Республике Коми за последние десятилетия наблюдается резкий всплеск онкологических заболеваний, так как гептил не только токсичен, но и оказывает канцерогенное воздействие на живые организмы.

Из научных исследований известно, что до 1971 года онкологическая заболеваемость в Коми АССР в зоне оленеводства была самая низкая по сравнению с другими территориями РСФСР, но к началу 90-х годов она выросла в пять раз! С чего это вдруг?

Еще в 90-х годах в Удорский район приезжали сотрудники Архангельского медицинского института. Они осмотрели жителей села Большая Пысса и выяснили, что здешние дети чаще других страдали онкологией и болезнями щитовидной железы. По мнению удорских активистов, это может быть связано с тем, что химические вещества от космического мусора, которого немало в окрестных лесах, загрязняют реки.

Космические «гостинцы»

Согласно официальным данным, с начала 60-х годов в Коми в общей сложности произошло падение свыше семи тысяч тонн отработанных частей ракетоносителей. Были определены четыре района для их падения: «Печора» (Печорский, Усинский и Ижемский районы), «Усть-Цильма» (Усть-Цилемский и частично Ижемский районы), «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский районы) и «Вашка» (Удорский район).

Теперь космические «гостинцы» появятся в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах.

– К сожалению, вокруг всего, что касается космических запусков в разрезе интересов жителей Коми, мы имеем сплошной негатив, – считает заместитель председателя Комитета спасения Печоры Иван Иванов. – Власти по-прежнему, как и в случае с обустройством мусорного полигона на Шиесе, не считают нужным привлекать местных жителей к обсуждению экологических вопросов. Эту порочную практику уже давно пора прекратить.

Сергей МОРОХИН.