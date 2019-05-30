В краю непуганых медведей: косолапые гоняли вахтовиков и замминистра Коми

Голодные хищники все чаще появляются вблизи населенных пунктов, о чем свидетельствуют фото- и видеоматериалы, которые очевидцы регулярно размещают в социальных сетях.

Рабочие бросились наутек

На этой неделе в сети появилось видео: хозяин тайги гоняет усинских вахтовиков. На кадрах видно, как рабочие в панике бегут к машине и запрыгивают в кабину, чтобы не попасться в лапы хищнику. Водитель завел мотор и начал сигналить, пытаясь отпугнуть медведя, но тот никак не среагировал и продолжал топтаться возле машины. Вахтовикам пришлось уехать подальше, дабы не искушать судьбу.

И этот случай далеко не первый в здешних местах. Жители усинского села Усть-Уса, недалеко от которого и было снято видео с участием косолапого и рабочих, рассказывают, что медведи держат сельчан в страхе уже несколько лет подряд. С хищником человек может столкнуться среди бела дня не только в лесу, но и во дворе собственного дома.

Чиновник спасался бегством

В том, что медведь — хозяин тайги, недавно убедился и чиновник регионального правительства. Заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов выходные обычно проводит в Корткеросе. Охотой он не занимается, а вот

спортсмен — хороший. Зимой бегает на лыжах, летом — трусцой. И на его лесную «беговую дорожку» не раз выскакивали дикие животные.

В минувшую субботу Вячеслав Попов во время утренней пробежки в районе окружной дороги, что в пяти километрах от Корткероса, видел лося, а в воскресенье ему дорогу перешли два хищника.

— Это были годовалые медведи, которые не спеша перешли дорогу. Значит, где-то должна быть и медведица. После встречи с ними повернул обратно к дому. Так быстро я давно не бегал! — написал на своей страничке в «Фейсбуке» Вячеслав Попов.

Но затем любопытство взяло вверх — и замминистра вернулся, чтобы сфотографировать следы, оставленные косолапыми на тропинке. Лапы у медвежат оказались размером с человеческий кулак.

— Возможно, медведица с детенышами подошла близко к селу, чтобы найти пищевые отходы на свалке. Теперь придется искать новые маршруты для утренних пробежек, — сказал Вячеслав Попов.

Малыш «на шухере»

В Печоре в этом году тоже нашествие медведей. Одно из последних видео, размещенных в интернете, стало особенно популярным: медведица с медвежонком пришли в воинскую часть за едой. Хищник залезает в мусорный контейнер, чтобы поживиться. А в это время малыш «стоит на шухере» и смотрит по сторонам, пока его мать добывает лакомство. Однако аппетит им испортили подоспевшие сторожевые собаки.

Возможно, эта же косолапая семейка на днях в четыре утра бродила возле печорского кафе Bear House. Местные жители в комментариях к посту поясняют, что помимо кафе с «медвежьим» названием в этом районе располагаются стоматология, школа, центр реабилитации и налоговая. Так что куда конкретно хотели попасть медведи, остается загадкой.

Звериный нюх

Охотоведы советуют никогда не ходить по лесам и полям в одиночку, а при встрече со зверем — не паниковать. Если медведя не спровоцировать, он никогда не нападет первым.

По словам охотоведов, сами жители, выбрасывая на окраины сел павших животных и продуктовые отходы, тем самым приглашают хозяина тайги к «столу». Скотина, оставленная на пастбище без присмотра, — тоже бесплатное угощение. Кстати, медведь чует запах продуктов, скотины или падали аж за 20 километров!

Екатерина МАКАРОВА.