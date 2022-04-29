12 апреля два субъекта Федерации и три крупных компании подписали соглашение о проекте «Создание национального горнопромышленного кластера со строительством глубоководного морского порта Индига и железнодорожной магистрали Сосногорск – Индига в Арктической зоне Российской Федерации».



Подписи под соглашением поставили глава Коми Владимир Уйба, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, президент Группы компаний «РУСТИТАН» Анатолий Ткачук, председатель совета директоров Инфраструктурной корпорации «Аеон» Роман Троценко и генеральный директор компании «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев.

«РУСТИТАН» уже изрядно примелькался в региональных СМИ: уже не менее десяти лет ее руководители регулярно встречаются с руководством республики, чтобы всякий раз подтвердить каждому новому главе неизменность своего интереса к разработке крупнейшего в мире Пижемского титанового месторождения в Усть-Цилемском районе.

А вот название «Аеон» и фамилия Троценко появились на горизонте Коми всего полгода назад. Именно «Аеон» был назван «Северсталью» в качестве будущего покупателя АО «Воркутауголь» за 15 миллиардов рублей. По мнению экспертов, олигарх Алексей Мордашов, исходя из конъюнктурных соображений, решил избавиться от «нечистого производства». Нечистого, с точки зрения «зеленых протоколов» Европейского Союза, где делают акцент на так называемую «декарбонизацию», то есть минимизацию, а в идеале – полное избавление от угля в процессе производства конечного продукта, в том числе стали и железа.

Роковая дата

Сделка была предъявлена публике громко и обещала стать сделкой года по крайней мере для республики…

…Как вдруг грянуло 24 февраля. События понеслись стремительно, и уже 15 марта Евросоюз просто запретил импорт из России стали и железа. «Зеленые протоколы» ЕС превратились в декорации к спектаклю, к игре в котором тебя попросту не допустили.

Азиатские же рынки, если даже «Северсталь» решит срочно переориентировать туда свои экспортные потоки, совсем не такие привередливые на предмет декарбонизации. Достаточно вспомнить, в каких экологических условиях ведется добыча угля в том же Китае. И «Северсталь» теперь может не торопиться с продажей своего «грязного» подразделения.

Поэтому судьба сделки вокруг «Воркутаугля» пока непонятна. Хотя (в отличие от титана, который нужно еще добыть) уголь – вот он, рядом. И готов поехать в порт Индига хоть завтра – была бы железная дорога и соответствующий терминал.

Дан приказ ему… Куда?

До сей поры (до того самого 24.02.2022 г.) проект предусматривал строительство первого терминала мощностью до 8 миллионов тонн грузов в год. Эти 8 миллионов с лихвой способны покрыть почти весь объем добываемого воркутинского угля (10 миллионов) и тем более – угольного концентрата (около 5 миллионов тонн в год). То есть стоит только протянуть железнодорожную ветку – и уже через год Индига могла бы заработать.

Тот самый, дофевральский, план включал в себя (при начале строительства в 2022-м) 2030 год как выход на проектную мощность ни много ни мало 80 миллионов. То есть за семь лет – в десять раз!

У «Аеона» есть опыт строительства портов и аэропортов на арктическом побережье. А кроме того, он уже добывает уголь еще севернее Индиги – на самом Таймыре.

Кто на новенького?

В кругах проектировщиков-транспортников «Индига» – вовсе не новое слово. Просто до сей поры оно фигурировало внутри другого проектировочного понятия – «Баренцкомур». Правда ведь, знакомая фонетика?..

Да-да, в памяти сразу всплывает подписанное в 1995 году соглашение о создании акционерного общества открытого типа «Белкомур» между Республикой Коми, Архангельской и Пермской областями. Масштаб будущей железной дороги был куда меньшим: она должна была начинаться в Мезенском районе Архангельской области, на станции Карпогоры, и, прорезав на юго-восток Коми, выйти на Соликамск. Нового строительства – каких-то 700 километров, и никаких морских портов.

И вот сентябрь 1998 года. Карпогоры. Глава РК Юрий Спиридонов и тогдашний губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов взмахивают кувалдой. Забит первый, вполне себе реальный костыль.

А вот сентябрь 2015-го. Пекин. Владимир Путин и третий глава РК Вячеслав Гайзер стоят за спинами генеральных директоров «Белкомура» и будущего концессионера дороги – китайской Poly Technologies, подписывающих соглашение о строительстве.

Гайзеру бы дождаться, когда замолкнут двигатели обратного самолета, – да в бега, ибо над ним уже занесена невидимая кувалда. Но он, конечно, еще ничего не знает. А кувалда через две недели с грохотом вобьет последний, уже незримый костыль в «Белкомур».

За свои 20 лет тогдашний инфраструктурный мегапроект честно отработал и кого-то же, вероятно, хорошо покормил за все это время.

Проект «Баренцкомур» обещает быть еще нажористее.

Валерий ВАЛЕНТИНОВ.