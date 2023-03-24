В культовой повести Андрея Платонова «Котлован» (1930 г.) описаны «производственные сцены» времен первой пятилетки. Заводы и фабрики тогда возводили буквально на костях простых работяг. Землекопы, рывшие котлован под строительство будущего «общепролетарского дома», трудились в невыносимых условиях.

Люди той эпохи гробили себя ради идеи, пусть и мифической. Сегодня о великих целях никто уже не вспоминает, но условия труда пролетариев и теперь, спустя почти 100 лет, мало изменились.

Человек в ковше

Главному герою «Котлована» Вощеву было 30 лет, как и участнику современной драмы на производстве – разнорабочему Виктору Мешалкину.

Вообще-то Виктор вовсе не разнорабочий. По профессии он водитель легковых автомобилей, такси и автофургонов. Почему шофер Мешалкин оказался на дне земляной траншеи, скажем позже. А пока – о том, что же произошло тем роковым вечером 27 декабря 2022 года.

Работы по замене водопроводных труб велись ООО «Жешартский ЛПК» именно вечером, в условиях плохой видимости (в декабре рано темнеет).

Экскаватором был вырыт котлован, куда по устному распоряжению бригадира спустился Виктор Мешалкин, чтобы сначала очистить трубу от грунта, а затем часть ее отрезать газосваркой и заменить.

Впрочем, сказать «спустился» – неправильно. На дно пятиметровой ямы рабочий попал… в ковше экскаватора, без элементарной страховки.

Кстати, кто управлял экскаватором, до сих пор неизвестно. Комиссии, разбиравшей затем это ЧП, удалось выяснить лишь, что это был некий «мужчина по имени Александр, на вид около 33-35 лет».

Заживо погребенный

Оказавшись на дне траншеи со штыковой лопатой, стоя по колено в воде и грязной жиже, В. Мешалкин начал было очищать трубу. И в этот момент произошел обвал грунта. Под напором заледеневших глыб рабочий упал плашмя и сильно ударился лицом о трубу. После чего произошел второй обвал. Виктора полностью завалило мерзлой землей, двигаться он не мог, а лишь истошно звал на помощь.

Услышав отчаянные крики из-под земли, экскаваторщик все тем же ковшом поднял несчастного наверх. Голова Мешалкина была залита кровью, его сапоги остались на дне злополучной ямы…

Пострадавшего отправили в больницу поселка Жешарт. Он получил страшную травму – вдавленный перелом лобной кости, ушиб головного мозга.

Государственная инспекция труда в Республике Коми квалифицировала это как несчастный случай на производстве с тяжелым исходом. По итогам проведенного расследования появилось заключение Гострудинспекции (от 28 февраля 2023 г.), в котором приводятся вопиющие факты.

Огласите весь список…

Список нарушений, в результате которых молодой человек лишился здоровья и чуть не погиб, огромен. Нарушены были почти все статьи Трудового кодекса в части безопасных условий труда.

Инструктаж на рабочем месте, обучение по охране труда, медицинский осмотр (периодический и тем более предсменный) – ничего этого не проводилось.

Да и какой мог быть инструктаж, если Виктора Мешалкина официально приняли на работу (по трудовому договору с индивидуальным предпринимателем) водителем автомобиля, а фактически он использовался в качестве разнорабочего?

Но и разнорабочих в нашей стране пока еще, по идее, охраняет трудовое законодательство. Особенно если это касается вредных или опасных условий труда (как и в данном случае). Причем требования по технике безопасности весьма жесткие: инструктаж, проверка знаний по охране труда, медосмотр, обеспечение индивидуальными средствами защиты и т.д.

А у Виктора, как выяснилось, не было даже спецодежды. В заключении Трудинспекции по этому поводу идет длинное перечисление всего, чем начальство его не обеспечило: «костюм хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений, механических воздействий (дежурный), перчатки х/б или перчатки трикотажные с полимерным покрытием (6 пар на год), жилет сигнальный 2 класса защиты» и т.д.

Но «жилет сигнальный», инструктажи, осмотры – это все в теории. А на практике: темный морозный вечер, жуткая грязная яма и человек, которого опускают туда экскаваторным ковшом, а потом, уже искалеченного, тем же макаром поднимают обратно.

Страх и риск

Если верить статистике, то безработица в Коми якобы неуклонно снижается. На самом деле это вранье. Просто из-за нищенского пособия по безработице и слабой надежды получить работу по специальности с помощью «биржи труда» люди устраиваются как могут. Зачастую – на рабских условиях, даже без трудовых договоров, а значит, без соцпакета и перспектив получать потом нормальную пенсию. А в случае потери здоровья из-за производственной травмы никто их не защитит – ни государство, ни профсоюз. Потому что они работают по сути «неофициально», на свой страх и риск.

У Виктора Мешалкина трудовой договор все-таки имелся. По нему он, правда, числился как водитель. Но выбора у молодого человека, вероятно, не было – он соглашался на любую работу.

Однако и с этим договором все не так просто. Во-первых, его не оформили надлежащим образом. Во-вторых, «трудовое соглашение» было заключено не с организацией, а с индивидуальным предпринимателем, поэтому и невелики шансы получить компенсацию за ущерб здоровью (ИП в любой момент может объявить себя неплатежеспособным).

В данном случае речь идет об ИП, выполнявшем субподрядные работы по договору с ООО «Шнагундай», которое в свою очередь являлось подрядчиком по строительству объекта (водопровода) в рамках муниципального контракта с администрацией Усть-Вымского района. Но значит ли это, что фирма «Шнагундай» возьмет на себя компенсацию за несчастный случай? Скорее всего, по формальным основаниям, пострадавший получит отказ.

И несмотря на заключение Трудовой инспекции, вопрос о выплатах остается открытым. Получившему увечье Виктору Мешалкину добиваться компенсации придется в суде. И еще не факт, что добьется.

Увы, таких печальных примеров можно привести множество. Это и есть современный «Котлован» – «дикий» капитализм, где рабочие абсолютно бесправны и готовы трудиться в самых жутких условиях. И если однажды с ними случится беда, никто не придет на помощь. А работодатели легко наберут себе новый «расходный материал» – здоровых и сильных парней, согласных рисковать жизнью.

Виктор СЕМЕНОВ.