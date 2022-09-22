Ковчег в Коми (Блиц от 23 сентября)

25 сентября в Сыктывкар прибудет ковчег с мощами преподобного Серафима Саровского.

Отец Серафим – один из самых почитаемых святых православной церкви. К нему обращаются за помощью в исцелении тяжких недугов, в укреплении брачных союзов, у него просят мира и согласия.

Поклониться мощам преподобного верующие смогут в Свято-Стефановском кафедральном соборе столицы Коми, где ковчег пробудет до конца сентября. 1 и 2 октября ковчег доставят в Сосногорск, 3 и 4 октября – в Ухту.

Смерть на полях Украины

В ходе специальной военной операции погибли еще пять наших земляков.

7 сентября погиб Евгений Цимбал. Он служил по контракту старшим инспектором военной автомобильной инспекции десантно-штурмовой бригады. Евгений родился в Ухте, до призыва на военную службу проживал в Печоре. Жителем Печоры был и 32-летний Геннадий Бабушкин, погибший 8 сентября. 20 сентября появилось известие о двух погибших из Ижемского района: 54-летнего уроженца поселка Том Анатолия Филиппова и 57-летнего ветерана боевых действий в Афганистане из поселка Щельяюр Петра Рочева. Оба награждены посмертно медалью «За отвагу». В четверг пришла скорбная весть о смерти ефрейтора Антона Вахтурова из поселка Березовка Печорского района. Он служил по контракту стрелком десантно-штурмового отделения.

33 котельные – на биотопливо

Чтобы поддержать местных производителей пеллет, власти Коми решили перевести на этот вид топлива все котельные.

Считается, что такой подход позволит исключить форс-мажор в теплоснабжении из-за перебоев с поставками угля и мазута. При этом производителям биотоплива возмещают 30% от затрат, понесенных при создании, модернизации или расширении производства пеллет и брикетов. Максимальный размер субсидии составляет 5 млн рублей.

Теперь и «Михалковка»

Одной именной библиотекой в Коми стало больше.

Центральной детской библиотеке села Выльгорт присвоено имя Сергея Михалкова. «Имянаречение» состоялось в рамках Международного проекта Российского фонда культуры «Сегодня – дети, завтра – народ». Напомним, в Сыктывкаре есть Национальная детская библиотека им. С. Маршака («Маршаковка»), теперь будет и «Михалковка».

Фейковые «странички»

Ухтинка лишилась сбережений при возврате авиабилетов.

Женщина собиралась вернуть деньги за купленные ранее авиабилеты на рейс Сочи – Москва. В соцсети «ВКонтакте» она зашла на страницу компании-перевозчика и вступила в переписку с ее представителями. Неизвестные мошенники от имени официальных сотрудников авиакомпании, прислали ей ссылку, перейдя по которой ухтинка лишилась почти 20 тысяч рублей.

«Строитель» – банкрот

Арбитражный суд Коми признал АНО «Хоккейный клуб «Строитель» несостоятельным.

Рассматривать заявление о признании «Строителя» банкротом Арбитражный суд начал в августе этого года. На тот момент сумма обязательств превышала 23 млн рублей. На сегодня долг перед кредитором у организации не уменьшился, из активов – только арестованный приставами автобус.

Напомним, что ранее было принято решение создать новую автономную НКО с учредителем в виде Минспорта Коми. Это позволит финансировать команду (теперь она называется «Строитель-Сыктывкар») из бюджета через субсидии.

Голод скоту не грозит

В республике хорошие показатели по урожаю кормовых культур.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Коми Алексей Буткин. «Мы не просто обеспечим сытую зимовку скоту, мы создадим определенный запас кормов и на следующий, 2023 год», – подчеркнул министр.Уборочная кампания в Коми продолжается. Самый большой урожай ожидают по картофелю. С полей сняли более 5 тыс. тонн, план перевыполнен на 25%.

В Коми выступит «Донбасс»

Концерты ансамбля из ДНР состоятся в рамках тура, посвященного юбилею коллектива.

Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» был создан в 1937 году в городе Сталино (ныне – Донецк). В Коми он выступит с программой «85 лет на сцене!»: 28 сентября состоится концерт в Сыктывкаре, а 29 сентября – в Ухте.

Город засыплют солью

Для борьбы с гололедом в столице Коми закупили свыше двух тысяч тонн технической соли (галита).

Кроме этого, «Дорожное хозяйство» города приобрело еще 16 тысяч куб. песка. Как пояснили на предприятии, галит позволяет эффективно поддерживать дорожное полотно в надлежащем состоянии при сложных погодных условиях в зимний и переходный периоды. После обработки дорожного полотна реагентами, содержащими галит, снежно-ледовый накат разрушается проезжающими автомобилями и легче удаляется отвалами и щетками снегоуборочных машин. А песок улучшает сцепление колес с дорогой.

«Игры» возвращаются

После двухлетнего перерыва в Воркуте вновь загорится огонь Спартакиады народов Севера России.

Перерыв был связан с ковидными ограничениями и запретом на проведение массовых мероприятий. Начиная с этого года, праздник спорта в Заполярье будет посвящен памяти экс-мэра Воркуты, инициатора проведения Спартакиады Игоря Шпектора. Он пройдет с 26 октября по 4 ноября. Ожидаемое число участников – 1500 человек из 40 северных городов.