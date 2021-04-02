Уходящая зима поставила оценку «неуд» коммунальным службам Вуктыла, а еще заставила вновь говорить о низких темпах реализации программы по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Снеговик в квартире

На этой неделе в Госсовете Коми обсуждалась ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве республики. Прокурор отдела Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства региональной прокуратуры Игорь Колесников сообщил, что в Вуктыле в период сильных морозов, начиная от минус 30 градусов, котельная просто не могла выдавать нормативную нагрузку. По результатам проверки возбуждены и расследуются два уголовных дела, вскоре будет дана оценка действий всех ответственных должностных лиц.

Практически весь февраль по вине коммунальщиков и чиновников жители Вуктыла были лишены тепла, замерзали в своих квартирах. И при этом еще умудрялись шутить: многим запомнилась фотография в интернете слепленного в ванной комнате снеговика.

В таких экстремальных условиях особенно тяжело приходилось людям старшего поколения. Об этом в своем письме в «Трибуну» рассказала ветеран Вуктыла Валентина Ивановна Кабанова.

В очереди четверть века

Валентина Ивановна проживает в Вуктыле с 1970 года, стаж работы в различных организациях более 40 лет. Выйдя на пенсию, активно занималась общественной деятельностью, поэтому неслучайно в 1997 году возглавила первичную организацию ветеранов треста «Вуктылстрой», а с 2010 года – местное неформальное объединение «детей войны», которых на тот момент в городе насчитывалось почти 750 человек.

Хотелось бы рассказать о ее многолетней общественной деятельности, благодаря которой ее знает весь город, но, к сожалению, сейчас важнее поговорить о другом, о житейском.

Валентина Ивановна собрала документы для постановки в очередь для переселения из здешних суровых мест еще в 1997 году, тогда в списках числилось 97 человек, а спустя три года стало уже 212. Казалось, что вроде не так много желающих переехать, но уже четверть века прошло, а очередь никак не закончится!

В 2017-2019 годах в списках на переселение она была уже шестой, в 2019 году вдруг ее подвинули на седьмое место, сейчас она уже четвертая. Вроде совсем чуть-чуть осталось, но Валентине Ивановне уже девятый десяток годков идет. Надо ли говорить, что она имеет массу хронических заболеваний, с которыми приходится не жить, а выживать, особенно здесь на Севере, да еще и в Вуктыле с его проблемным жилищно-коммунальным хозяйством?

Сбудется ли мечта Валентины Ивановны получить жилищный сертификат и переехать в Курск, где живет ее младшая сестра?

Помоги, Москва!

По данным на начало 2021 года в Коми на учете на переселение из районов Крайнего Севера состояло более 25,5 тысячи человек. Из них в Воркуте – 14 тысяч и Инте – 2910. Цифры эти в последние годы если и меняются, то несущественно, поскольку на программу по переселению выделяются крохи. В этом году рассчитывать на переселение могут только 190 семей. То есть очевидно, что если дальше такими темпами будет решаться проблема, то она плавно перейдет в следующий век, что сейчас звучит весьма дико.

И еще отметим один важный момент. На сегодняшний день жители наших северных городов фактически оказались заложниками различных обстоятельств. После закрытия шахт в Воркуте и Инте (там из пяти шахт не осталось ни одной) многие остались без работы и каких-либо перспектив на будущее.

Сегодня республиканские власти больше обозначают важность переселения северян, но очевидно, что требуются конкретные меры и весомая поддержка федерального центра, а иначе никак.

Кстати, на этой неделе министр экономического развития России Максим Решетников заявил о своем намерении в июне посетить Воркуту и Инту, чтобы на месте вникнуть в специфику северных моногородов, оказавшихся в бедственном положении. Вопросов ему будет задано много, в том числе и по переселению. Но будут ли на них конкретные ответы?

Сергей МОРОХИН.