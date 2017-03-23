Красивая Любовь претендует на российскую корону

Наша землячка Любовь Варпиотас, уроженка поселка Югыдъяг Усть-Куломского района, имеет шансы стать «Мисс Россия-2017». Она прошла три отборочных тура и попала в финал.



Сейчас Любовь живет в Санкт-Петербурге, она студентка 3 курса Национального открытого института. Отборочные туры проводились в 85 регионах, в них приняли участие около 75 тысяч девушек. В финале престижного конкурса, который состоится в Москве 15 апреля, примут участие всего 30 претенденток на корону главной российской красавицы.

Выйти в финал девушке помог представитель Республики Коми Валерий Кюршин, ведь именно в Национальной гостиной Представительства РК в Санкт-Петербурге была организована фотосессия в национальных костюмах на фоне изделий народных мастеров и красочного панно из батика «Зов предков». А одним из заданий финального тура как раз и станет представление национального костюма.