Красиво жить не запретишь (Блиц от 3 мая)

1,4 млрд рублей – такую сумму жители республики потратили в кафе и ресторанах всего за один месяц.

Как сообщает Комистат, мартовские расходы граждан на общепит возросли на 3% по сравнению с мартом прошлого года. А за три месяца 2024-го посетители оставили в ресторанах и кафе почти 4 млрд рублей.

Новые имена в скорбном списке

На этой неделе стало известно, что в ходе специальной военной операции погибли еще четверо наших земляков.

Это рядовой Артем Силиванов из города Микунь, гвардии рядовой Алексей Кашуба, уроженец поселка Тракт Княжпогостского района, старший сержант Евгений Пономарев из ухтинского поселка Кэмдин и матрос Михаил Паршуков, уроженец усть-куломского села Мыелдино.

У пчелки – жало, у аграриев – яд

По новым правилам, аграрии Коми теперь обязаны заранее уведомлять об обработке полей пестицидами и гербицидами.

Применение этих ядохимикатов может привести к гибели пчел. Поэтому сельхозпроизводители обязаны заблаговременно (за 5-10 дней) предупреждать хозяев пасек, находящихся в радиусе 7 км от сельхозучастков, об использовании ядовитых веществ.

Юрлиц стало меньше

В республике сокращается количество фирм и малых предприятий.

За три первых месяца 2024 года их стало меньше на 6,5 процента. По данным Комистата, на 1 апреля с.г. на территории Коми зарегистрировано 12310 юридических лиц.

Дошколятам нужны автобусы

Министр образования и науки Наталья Якимова сообщила, что за 2023 год Минобрнауки получило 51 школьный автобус. Потребность в транспорте на следующий год – 27 автобусов. По словам Н. Якимовой, соответствующая заявка уже была направлена в Министерство просвещения РФ.

Однако в Коми остается и проблема поставки в образовательные организации автотранспорта для перевозки детей дошкольного возраста. Сегодня транспортом необходимо обеспечить 113 дошкольников.

Мертвец в охотничьей избе

В Интинском районе в лесу обнаружен труп 72-летнего охотника.

Долгое время пенсионер одиноко проживал в лесной избушке, которая находится у реки Заостренная, близ ее впадения в Усу. Изредка его навещали знакомые. Они и обнаружили труп. По предварительной версии, охотник погиб из-за пожара в избушке. Спасатели на снегоходах эвакуировали его тело в Инту.

Купаться пока еще рано

Утром 2 мая в Сыктывкаре женщина упала с берега в реку Сысола.

Она свалилась в речку с пирса возле гостиницы «Югор». К счастью, в тот момент рядом оказались очевидцы происшествия, которым удалось ее спасти и вытащить на берег.