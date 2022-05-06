Старшее поколение помнит, как чинно и благородно каждое 7 ноября в Сыктывкаре отмечалась очередная годовщина Октябрьской революции. Всю первую половину дня с плакатами, портретами коммунистических вождей и криками «Ура!» проходила по Юбилейной (ныне Стефановской) площади манифестация трудящихся. Затем следовали банкеты и пирушки.

Нечто подобное происходило в столице Коми края и в 1918 году. Вот только завершилось это благолепие мини-гражданской войной. Нет, не между красными и белыми. Друг против друга выступили чекисты и партийная верхушка с одной стороны и красноармейцы с другой.

Долой Сухановскую!

Для того, чтобы достойно отметить первый советский праздник, в Усть-Сысольске была создана специальная комиссия по устройству торжеств. Свою работу новоявленная структура начала с того, что перелицевала большую часть городской топонимики.

Первыми под раздачу попали улицы с православным уклоном. Так, Георгиевская, названная в честь Георгиевской церкви, вокруг которой в XVI веке вырос погост Усть-Сысола, стала Интернациональной. Покровскую, начинавшуюся с одноименного храма Троицкого собора, превратили в Республиканскую. Трехсвятительская, Спасская, Предтеченская и Никольская стали соответственно Коммунистической, Советской, Трудовой и Пролетарской.

После того, как 30 августа 1918 года на Ленина было совершено покушение, в стране начал складываться культ большевистского вождя. В занятых коммунистами городах его именем принялись называть целые улицы. Усть-Сысольск сумел оказаться в числе первых, переименовав в Ленина улицу Троицкую. А поскольку она пересекала Стефановскую площадь, то и ей дали новое имя. По подобию Москвы она стала Красной. А неблагозвучную Базарную площадь (ныне несуществующую) переделали в Народную.

Не пощадила комиссия и Сухановскую улицу, обозначенную так еще на первом градостроительном плане 1784 года. Поскольку отцы-основатели города купцы Сухановы принадлежали к классу буржуазии, бывшая в их честь улица поменяла ориентир на 180 градусов и стала Рабочей.

Изменили и несколько географических названий. Юго-Загородную окрестили Крестьянской, а Западно-Загородную – улицей Коми-грезд, что можно перевести как «улица Коми деревни».

По главным улицам с оркестром

О том, как проходили торжества, довольно подробно изложила в своем репортаже газета «Зырянская жизнь».

Вышеназванная комиссия порекомендовала всем волостным советам уезда 7 и 8 ноября «не производить никаких занятий», а устроить торжества, для чего с местного зажиточного класса взыскать контрибуцию, но не более тысячи рублей с каждой волости. Всем партийным комитетам вменили обязанность иметь государственный флаг РСФСР, причем буквы должны выглядеть золотыми. Но вместо золота годилась парча золотого цвета или просто желтая краска.

Праздничные мероприятия начались в девять часов утра в самом сердце города, коим тогда была вовсе не Стефановская площадь, ставшая в одночасье Красной. В те годы любимым местом сборищ горожан была Базарная площадь, переименованная в Народную. Она находилась в части нынешнего Кировского парка примерно в конце улицы Куратова – в то время Трудовой.

При полном скоплении народа местный оркестр исполнил Интернационал, положив начало торжественному митингу. Первым выступил председатель исполкома Усть-Сысольского Совета Василий Осипов, пожелавший, чтобы этот день стал праздничным для всех трудящихся. И в честь этого грянула «Марсельеза». Затем слово предоставили гостю – губернскому комиссару Алексею Кузнецову. Он указал на стойкость борцов за счастье трудового народа и пожелал, чтобы павшие бойцы почивали мирно. Оркестр по этому поводу сыграл траурный марш, а присутствовавший на празднике батальон красноармейцев взял на караул. Последовал еще ряд речей, после чего манифестация двинулась по Трудовой улице, свернула на Советскую и дошла до Рабочей, делая остановки возле общественно значимых зданий – военкомата, уездного исполкома, Судебного отдела, 2-й гимназии. На каждой из этих точек звучали тосты «за здоровье Красной Армии», «за советскую власть», «за процветание советских учреждений».

Завершилось все действо там, откуда и началось – на Народной площади. Красноармейский батальон дважды прошел по ней церемониальным маршем, после чего манифестанты разошлись по домам.

Вечером в Народном доме и в клубе «Коммунистов-большевиков» (бывший дом купцов Дербеневых, ныне музей этнографии) показали любительские спектакли, а в здании 1-й гимназии прошли танцы. Но эти мероприятия были затеяны для трудового народа. Те же, кто правил от его имени, погуляли так, что сами объявили в городе военное положение.

Революционный банкет

Если в ходе манифестации тосты носили символический характер, то на последовавшем банкете они традиционно сопровождались выпивкой. Правда, была одна проблема: в России еще в начале Первой мировой войны был введен «сухой закон», который советская власть не спешила отменить. Народ обходил его тем, что гнал самогон, что сильно усугубляло нехватку хлебного зерна.

Коммунисты объявили войну самогоноварению, а когда у усть-сысольских партийцев встал вопрос, как самим отметить первую годовщину Октября, проблему решили просто – изъяли из городской аптеки три ведра и 12 бутылей спирта. То, что случилось в результате распития реквизированного алкоголя, историки Игорь Жеребцов и Михаил Таскаев в своей книге «Черные годы» назвали «красной горячкой» – по аналогии с белой.

В праздничной попойке приняли участие 27 человек – члены уездного исполкома, руководители местного ЧК и почти вся партийная верхушка. Но в то же время часть активистов, не попавшая на банкет, организовала красноармейское патрулирование города. И несколько человек из числа пировавших были задержаны за то, что безобразничали на улице в пьяном виде. Их доставили в милицию. Узнав об этом, вооруженный наганом председатель Усть-Сысольского комитета РКП (б) Василий Чуистов с группой чекистов явился в участок, приказал патрульным красноармейцам разойтись и вызволил пленных.

На следующий день в бывшем доме купцов Дербеневых для обсуждения текущего момента собрались красноармейцы и не участвовавшие в банкете рядовые члены партии. И тут, как пишут Жеребцов и Таскаев, «в ход усть-сысольских событий властно вмешалась «германская революция».

Дело в том, что руководители города и уезда незадачливо пообещали, когда случится революция в Германии, выдать в знак солидарности с немецким пролетариатом спирт всем местным красноармейцам и коммунистам. А как раз накануне в германском городе Киле произошло восстание матросов, приведшее к провозглашению в этой стране республики. Между тем обещанный спирт власти не выдали, а выпили сами.

Кто нужен революции?

Не успевшие опохмелиться участники праздничного банкета расценили собрание в коммунистическом клубе как «провокацию неизвестных темных сил» и «белогвардейский мятеж», а посему объявили в городе военное положение. Председатель уездного ЧК Михаил Ляпунов со своими бойцами ворвался в клуб с отчаянным криком «Руки вверх!» и объявил собрание незаконным. Наиболее активных участников арестовали и посадили в тюрьму.

Однако оставшиеся на свободе красноармейцы и рядовые коммунисты 10 ноября собрались вновь и освободили своих товарищей. Через два дня состоялось еще одно собрание, на котором участников банкета подвергли резкой критике. Разговор носил столь напряженный характер, что дело едва не дошло до рукопашной схватки и даже перестрелки. В конце концов разбушевавшихся партийцев и чекистов разоружили, а новый состав ЧК на следующий день арестовал к тому времени уже исключенных из партии Осипова, Чуистова, Ляпунова и уездного военкома Ивана Казакова.

Позднее поэт, драматург, журналист, а в то время еще и председатель уездного ЧК Виктор Савин написал по этому поводу: «Революции нужны честные работники, истинные строители новой жизни на обломках старых развалин, ей нужны идейные в глубоком смысле слова политические руководители, идущие рука об руку с трудовым народом по строго определенному пути, и если нечестные спотыкаются и падают поперек этого пути, они недостойны называться сынами пролетарской революции, и долой их с пути!»

P.S. Арестованных бывших партийцев доставили в Великий Устюг, дабы предать суду Северо-Двинского революционного трибунала. Им всем за должностные преступления и измену партии угрожал расстрел. Но их бывшие товарищи за них заступились. Усть-Сысольская организация РКП(б) выступила с ходатайством принять во внимание их прежнюю работу и «во избежание ликования в лагере испытавшей их работу буржуазии» заменить расстрел «следующей ступенью наказания».

Заседание трибунала прошло в Усть-Сысольске. Суд ходатайство учел, и «следующей ступенью наказания» стало… три года заключения условно. Но учитывая ранее высказанное ими желание, всю четверку направили на фронт. Некоторым удалось вновь подняться. Казаков к ноябрю 1919 года стал исполняющим обязанности заместителя начальника войск Пинего-Печорского края, а Чуистов в 1920-е годы занимал ответственные посты в Коми обкоме партии.

Игорь БОБРАКОВ.