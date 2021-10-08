Из-за авантюрной позиции чиновников Усть-Вымского района поселок Жешарт на неопределенное время остается без новоизбранной советской власти.

Напомним, что 19 сентября на территории Коми состоялись выборы 1264 депутатов 144 представительных органов (Советов) муниципальных образований поселений. Сейчас повсеместно идут организационные заседания Советов, на которых формируются руководящие органы. Процесс этот должен завершиться 19 октября. Но, похоже, не везде. И это уже скандал!

«Большевики» и «меньшевики»

На 1 октября было запланировано первое заседание Совета городского поселения Жешарт Усть-Вымского района. Дата вроде как всех устраивала (по крайней мере – депутатское большинство). Но неожиданно председатель Территориальной избирательной комиссии Усть-Вымского района Андрей Нетесов решил все переиграть, предписав народным избранникам чуть ли не в ультимативной форме собраться 13 октября. А вот тут уже начинается политика.

Дело в том, что то самое «большинство» в Совете Жешарта теперь «красное»: 8 из 12 депутатов были избраны от КПРФ, именно их и устраивала дата 1 октября, под нее они строили планы на ближайшее будущее. Депутатское меньшинство от «Единой России» (звучит как-то совсем непривычно) в последний момент захотело провести сессию 13 октября, и ТИК пошел у них на поводу. То, что председатель Усть-Вымской территориальной избирательной комиссии Андрей Нетесов избран в нее от «Единой России», будем считать простым совпадением?

Из рабочих – в председатели

К тому же стало понятно, что далеко не все депутаты от КПРФ смогут собраться именно 13 октября, что могло заметно изменить баланс сил на установочной сессии и отразиться на итогах голосования при избрании председателя Совета и его заместителя. Такую зацепку можно рассматривать лишь теоретически, но на то она и зацепка. Других вариантов нет, надо чиновникам цепляться за все, что можно.

Известно, что «красное» большинство в Совете Жешарта планирует избрать своим председателем Станислава Рузадорова. «Это простой рабочий, но в то же время у него есть высшее юридическое образование. Возможно, они (власти) привыкли, что напротив них директора школ или главврачи сидят, то есть подконтрольные люди, которые будут согласовывать с ними все решения…» –предположил экс-депутат Совета Жешарта, лидер местных коммунистов Дмитрий Новожилов.

Михайлова не ждали?

Коммунисты решили не идти на конфликт, а предложили выбрать компромиссную дату, например, 5 октября. Андрей Нетесов вроде как согласился, поэтому решено было пригласить на первое заседание Совета депутата Государственной Думы РФ от Коми, лидера региональных коммунистов Олега Михайлова. Он под эту дату строил свои рабочие планы.

Дальше начался какой-то цирк. Вдруг поздно вечером 4 октября выяснилось, что господин Нетесов будет 5 октября занят, поскольку он участвует в организационном заседании Совета городского поселения Микунь, о чем официально уведомил. Теперь поясним, почему «цирк». Заседание Совета в Микуни было изначально запланировано и затем проведено 6 октября. И вообще, обязательное присутствие Андрея Нетесова в Жешарте вообще не требовалось – есть у него еще и заместитель.

Так, может, все дело в возможном приезде Олега Михайлова? Другого какого-либо логичного объяснения нет, если не считать, к сожалению, привычного хамства чиновников, которые почему-то считают, что могут делать все, что хотят, а остальные должны плясать под их дудку.

Но в случае с жешартскими депутатами это не получится. Очевидно, что сессия 13 октября не состоится по причине отсутствия кворума и будет отложена на неопределенное время. Хотя по закону должна пройти в течение 30 дней после избрания нового депутатского корпуса.

Сергей МОРОХИН.