Многие жительницы Сыктывкара хорошо помнят широкую рекламную кампанию, которую несколько лет назад развернула косметическая фирма «Де Шали», салон которой находился в центре города.

Не шали, «Де Шали»!

Чтобы опробовать «чудодейственную» косметику с солями и целебными грязями Мертвого моря, женщинам звонили на сотовый и зазывали в салон. Там угощали кофе, записывали паспортные данные и проводили (абсолютно бесплатно!) пробный сеанс массажа с фирменным кремом. В ответ от счастливой дамы требовалось только, чтобы она назвала имена и телефоны десятка подруг, готовых тоже пройти «халявную» процедуру.

Впрочем, массаж был лишь относительно бесплатный. Едва клиентка расслаблялась на массажном столе, ей начинали «впаривать» чудо-косметику.

Я тоже побывала на таком сеансе. Признаюсь честно: хотелось смеяться и плакать. Молодая девушка лет двадцати во время массажа произносила заученную речь. Она говорила, что если женщина не станет пользоваться их косметикой, то постареет, ее разлюбит муж и уйдет к другой.

Со своим мужем мы прожили 35 лет. И если до сих пор не разбежались, значит, что-то удерживает. Но это уж точно — не косметика. Словом, впарить мне ничего не удалось…

А вот других посетительниц работники салона уговорили купить целый набор кремов. Причем весьма недешево. Цена начиналась от 70 тысяч, потом ее скидывали до 50-45 тысяч. Тем, у кого не было денег, тут же оформляли кредит.

Условия кредита были кабальные, многие клиенты потом судились, пытаясь вернуть деньги. А некоторые из-за «чудесного воздействия крема» обрели проблемы и лечились у врачей-дерматологов.

Без лоха жизнь плоха?

Недавно мне позвонила моя сестра Тоня. Рассказала, что ей несколько раз звонили, настойчиво приглашая в одну сыктывкарскую клинику — пройти бесплатное обследование. Тоня пошла. Встретили ее очень радушно. Замерили рост, вес, объем и объяснили, что лишний жир — враг. И что только снижение избыточного веса может минимизировать риск опасных заболеваний. Словом, надо срочно худеть. Тут же, в клинике. Здесь, мол, проведут диагностику и составят индивидуальный план работы, подберут правильное питание, комплекс аппаратных процедур…

Закредитованная с головы до ног Тоня сказала честно: «Денег нет». Ее стали уверять, что сумма для красоты и здоровья небольшая — «всего» 136 тысяч. Женщина наотрез отказалась. Тогда «доктор» вышел с кем-то «посоветоваться», а вернувшись, сказал: «Вы ведь пенсионерка? Ветеран труда? Вам скидка. Платить надо только 69 тысяч».

Тоня ответила, что она не сможет заплатить ни 69, ни даже 9 тысяч.

Но «доктор» не удивился: «Выход есть!» И повел ее в соседний кабинет, где у Тони взяли паспорт и предложили заполнить анкету. Заполняя, она заметила, что и сотрудница тоже что-то пишет. Оказалось, ей оформляют кредит. «Я не собираюсь лечиться и брать кредит. Ни один банк мне его не даст — я неплатежеспособна!» — заявила сестра. «Как это — нет денег? — возмутился «доктор». — А пенсия?»

Он смело манипулировал ее кошельком, словно бы это были его деньги. «Неужели вам жалко ста рублей в день на себя, на свое здоровье? За два года как раз и будет 69 тысяч! — «доктор» продолжал «окучивать» сестру. Он бился за свой заработок. — Наш банк, несмотря ни на что, выдаст вам кредит!»

Но разговор закончился ничем. Антонина забрала бумаги и вернулась домой. Это вовсе не значит, что сестра махнула на себя рукой и не борется с лишним весом. Она с удовольствием и совершенно бесплатно худеет каждый выходной: зимой — на лыжне, летом — в бане…

Что и говорить, за здоровьем, кожей и фигурой следить надо. Кому ж не хочется хорошо выглядеть? Но никому не хочется быть лохом, которого элементарно «разводят». Причем — по одной и той же схеме.

Александра КОСТРОМИНА.