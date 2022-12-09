Ровно 30 лет назад, в начале декабря 1992 года, Сыктывкар на несколько дней ворвался в международную информационную повестку: здесь состоялся первый Всемирный конгресс финно-угорских народов.

Участники конгресса подчеркивали его историческую значимость, рассуждали о создании в будущем Всемирной Ассамблеи финно-угров наподобие Лиги арабских стран или Британского содружества наций. А почему бы и нет, когда в мире финно-угров 25 миллионов?!

Попытка тесной политической и экономической интеграции представителей близких по языку народов в наше время выглядит некоей романтической причудой. А ведь было время…

Больше полномочий!

На момент проведения конгресса не прошло и года после разрушения Советского Союза. Национальные республики искали свое «место под солнцем». Новая российская власть во главе с Борисом Ельциным только еще набирала силу. И у российских национальных окраин появился шанс заявить о себе в мировом масштабе.

В то время на всех важных совещаниях председатель Верховного Совета Республики Коми Юрий Спиридонов ставил задачи по укреплению государственности Коми. Впрочем, и другие национальные республики старались забрать у федерального центра как можно больше полномочий. То был знаменитый «парад суверенитетов».

Поэтому проведение Всемирного конгресса финно-угорских народов, на который приехало более 250 делегатов из финно-угорских регионов России, а также из Финляндии, Венгрии и Эстонии, стало хорошей площадкой для озвучивания политических амбиций новых местечковых лидеров.

Рубили «окно в Европу»

Председатель Совета Министров РК Вячеслав Худяев в своем выступлении в качестве ближайших ориентиров определил подписание соглашения о разграничении собственности между Российской Федерацией и Республикой Коми, разработку программы комплексного развития топливных отраслей в регионе, создание своей законодательной базы по использованию лесных богатств и недр, расширение полномочий республиканского банка (был и такой), создание своего пенсионного фонда и фонда социального страхования. Конечная цель преобразований – формирование рыночной экономики, установление экономических и межпарламентских связей со странами Европы.

В тени двуглавого орла

Более реалистичным, с позиций дня сегодняшнего, выглядит выступление народного писателя Республики Коми Геннадия Юшкова: «Несмотря на объявленный республикой суверенитет и заключение федеративного договора, есть опасения, что и федеративный договор может оказаться в тени двуглавого орла, а то и вне будущей Конституции России…» Говорил коми классик и о том, что хоть во времена СССР наша республика находилась в принудительном «красном обозе», который сформировал еще

Иосиф Сталин, тем не менее, ей иногда от центра перепадали и «сливки», а сейчас все по большей части достается «снятое молоко».

Под «сливками», надо полагать, писатель подразумевал индустриализацию Коми края, появление высших учебных заведений и научных учреждений. А «снятое молоко» – это постепенный вывод из региона всех налоговых отчислений от добычи полезных ископаемых, превращение его в сырьевой придаток со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

«Вышли мы все из народа»

Организатором съезда выступил Комитет возрождения коми народа, который на тот момент считался ключевой общественной организацией в регионе. «Возрождать» национальные лидеры, появившиеся на волне перестройки, собирались культуру и образование, выступали против добычи золота в Интинском районе, где в 1994 году был создан национальный парк «Югыд ва».

С подачи Комитета принимались законодательные акты в сфере национальной политики. Один из них – обязательное знание чиновниками двух государственных языков – русского и коми – при занятии важных государственных должностей. Но это требование должно было в полном объеме выполняться лишь спустя 10 лет, в начале «нулевых». Как нетрудно догадаться, закон об обязательном двуязычии государственных служащих со временем был по-тихому аннулирован.

Пятое колесо

На конгрессе председатель Комитета возрождения коми народа Валерий Марков подчеркивал важность создания в Коми двухпалатного парламента. Одна из палат должна была представлять интересы коренного населения. Из этой затеи ничего путного также не вышло.

Демократические преобразования, о которых так много говорили делегаты конгресса, по большей части так и остались на бумаге. Да и их зачинщики в Коми спустя короткое время как-то поутихли, стали носить модные пиджаки и обедать в дорогих ресторанах.

Юрий Спиридонов был мудрым политиком, он умел ладить с оппозицией и сразу понял, что лидеров нацдвижения надо держать «при себе», давать им «сладкие» должности, места у кормушки. Тот же В. Марков надолго встроился во властную вертикаль в качестве депутата регионального, затем федерального парламента, еще позже – сенатора. А сама организация, вышедшая «из коми народа», с тех пор стала частью государственной системы, пятым колесом в телеге власти.

«Икарус» княжпогостской сборки

В 90-е годы предпринимались попытки создать какую-то общую экономику под идею финно-угорского мира. На базе Сыктывкарского и Княжпогостского механических заводов рассматривалась возможность организации сборки венгерских автобусов «Икарус», но все ограничилось лишь заявлениями о намерениях. Да и сами механические заводы вскоре попали под мощный каток деиндустриализации региона. На территории бывшего СМЗ теперь строятся жилые многоэтажки.

Но если собирать автобусы из привозных деталей не получилось, то пошли по другому пути – Республика Коми долгое время была одним из важных покупателей продукции венгерской автобусостроительной компании.

С финнами обсуждалась возможность организовать здесь, на Европейском Севере, деревянное домостроение. Выражали они заинтересованность и в закупке воркутинского угля, если будет построена железная дорога из Коми в сторону стран Северной Европы. Но обустройство железнодорожной магистрали «Белкомур», начатое в середине 90-х годов, попросту забросили. Сколько в дорогу было закопано миллиардов рублей, сейчас даже не сосчитать.

Баловством занимаетесь?

Что касается реакции Москвы на Всемирный конгресс в Сыктывкаре, то она была настороженной. От президента России Бориса Ельцина поступила телеграмма с дежурными напутствиями. На конгрессе выступил заместитель председателя Государственного комитета РФ по делам федерации и национальностей Владимир Лысенко. Он напомнил, что народы России имеют право на самоопределение, однако и государственные границы никто не отменял. Его слова можно было понять и так: мол, баловством вы здесь, в Сыктывкаре, занимаетесь…

В главной новостной телепрограмме страны «Вести» конгрессу было уделено всего 10 секунд. Газета «Федерация» опубликовала небольшое интервью с делегатом из Эстонии. В иностранной прессе к форуму было гораздо больше внимания.

Скандал за скандалом

Последующие конгрессы запомнились разве что скандалами. В 2004 году в Таллинне венгры и эстонцы в пух и прах раскритиковали российскую национальную политику. Досталось и бывшему главе Коми Владимиру Торлопову, которого встретили плакатами – «Глава Коми Торлопов – руки прочь от Всемирного наследия ЮНЕСКО в России». На тот момент власти Коми предприняли очередную попытку запустить золотодобытчиков в национальный парк «Югыд ва», экологи встали на защиту Приполярного Урала.

В 2008 году в Ханты-Мансийске на конгрессе финно-угорских народов выступил Президент России Дмитрий Медведев. Он призвал не допускать политических спекуляций на тему национальных меньшинств в России. «Спекуляции» на свой счет приняла часть участников конгресса. Зал заседаний покинула делегация из Эстонии во главе с президентом страны.

Последний конгресс проходил в 2021 году в эстонском Тарту. Среди его делегатов и приглашенных не было уже заметных политических фигур. Зато в программе была совместная молитва к высшим силам уральских народов.

Когда пройдет следующий конгресс, неизвестно, в планах обозначен 2024 год. Вообще, есть ли у конгрессов финно-угров будущее? В свете последних международных событий необходимость в подобных форумах как-то отпала сама собой, да и их организация стала технически невозможной из-за санкций в отношении России. А ведь как все здорово начиналось в Сыктывкаре!

Сергей МОРОХИН.