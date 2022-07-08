После известных событий апреля, когда под стражу были взяты сразу несколько руководителей предприятий жилищно-коммунальной сферы Коми, последний отчет Контрольно-счетной палаты РК с выводами о деятельности «Коми тепловой компании» вызывает особый интерес.

Напомним, что в середине апреля правоохранители взяли под стражу и.о. директора АО «Коми тепловая компания» Николая Титова, а также ее бывшего директора Дмитрия Макарова, руководителя АО «Коми коммунальные технологии» Павла Назарова, коммерческого директора АО «Бункерная компания» Дмитрия Платонова и еще ряд лиц.

Уголовные дела возбуждены по материалам, собранным сотрудниками Управления ФСБ России по РК. В настоящее время они соединены в одном производстве.

По данным следствия, в период с августа 2021 года по январь 2022 года фигуранты уголовных дел, действуя в составе организованной группы с другими неустановленными лицами, реализовали преступную схему, по которой были похищены денежные средства «КТК» на общую сумму более 34 млн рублей.

Мутные схемы

Теперь обратимся непосредственно к материалам проверки КСП по деятельности «КТК» за 2020-2021 годы и текущий период этого года. В них неожиданно много сложных схем и каких-то длинных научных формул с десятками весьма специфических знаков. Вряд ли кто-то из депутатов вообще разберется в представленных подсчетах определения размера субсидии «по соответствующему коммунальному ресурсу только исходя из планового объема отпуска коммунальных ресурсов…»

Тем не менее, из отчета видно, что у «КТК» большие проблемы. Из года в год по нарастающему графику тепловая компания получала многомиллиардные суммы. Но как использовались эти деньги? Тут много вопросов, например, мутные схемы по заключению контрактов, скрытое кредитование деловых партнеров и так далее.

Похоже, эта «мутность» и стала причиной появления нынешних уголовных дел. Хотя из отчета это напрямую не вытекает. Например, к сотрудничеству с той же «Бункерной компанией», которая занимается завозом топлива в Коми, претензий со стороны КСП вроде как нет.

«Сто процентов» – приговор!

Самое главное, что видно из отчета, – коммуналка в Коми в буквальном смысле разваливается, что прямо ведет к тяжелым социальным последствиям.

Из 144 котельных, принадлежащих «КТК», 14 достигли предельного уровня износа (100 процентов). Они расположены в Ижемском, Усть-Цилемском, Сысольском, Койгородском и Усть-Куломском районах.

«Сто процентов» – это все равно, что приговор для тысяч людей, живущих в сельской глубинке. Сегодня в том же Ижемском районе только по одной из пяти полностью изношенных котельных идет «реализация инвестиционного мероприятия». По остальным, как фиксируется в отчете КСП, – «планы по повышению устойчивости и эффективности работы не обозначены».

Пронесет – не пронесет?

Похоже, чиновники в очередной раз надеются на теплую зиму, не удивлюсь, если даже за благую надежду они в храме свечки поставят. Но ведь надеяться на авось и благосклонность природы нельзя бесконечно!

Хотя, судя по уже привычной кадровой чехарде в жилищно-коммунальной сфере, чиновники рассуждают достаточно примитивно: пронесет – не пронесет? Авось удастся уехать из Коми до очередной резонансной аварии. Все ведь знают, что опора нынешнего ЖКХ – это временщики, приезжающие неизвестно откуда. Может, в этом и кроется главная проблема?

Уголь из Хакасии

Из отчета видно, что больше половины котельных «КТК» работает на сибирском угле, который «за тыщи верст» завозится из… Хакасии! И этот факт совершенно никого из чиновников не смущает. Весьма специфичная рыночная экономика выстроена в Коми.

Известно, что механизм работы котельных отлаживается под определенные виды, марки и характеристики угля. С этим все понятно. Но как так вышло, что местный уголь в советское время вполне был востребован, а в современной России в Инте все шахты позакрывались, будущее шахтерской Воркуты в тумане? И таких вопросов множество.

Сергей МОРОХИН.