Еще осенью 2018 года «Трибуна» опубликовала статью, где поставила под сомнение сделку, заключенную между ООО «Ухтажилфонд» и АО «Коми энергосбытовая компания» (далее – КЭСК). Теперь эта скандальная история получила правовую оценку.

Напомним, что две эти фирмы заключили между собой агентский договор, согласно которому КЭСК выступила в роли «посредника» между потребителями и региональным оператором. Вместе со счетами за электроэнергию в квитанции, которые рассылала КЭСК, появились и счета за вывоз мусора. Таким образом энергосбытовая компания выступала в роли сборщика денег за вывоз мусора, причем средства зачислялись на ее расчетный счет.

За эту «посредническую услугу» КЭСК получала солидное вознаграждение: по оценкам экспертов – свыше 100 миллионов рублей в год.

Все, конечно, возмущались. Но только члены Координационного совета управдомов Ухты решили проверить законность сделки. Один из них – пенсионер Владимир Иванов – еще год назад обратился в Управление антимонопольной службы по Коми (УФАС РК) с заявлением о незаконности договора. В июне прошлого года региональное отделение УФАС отказалось рассматривать это заявление.

Судебные тяжбы

В августе 2019 года Владимир Иванов обратился в Арбитражный суд. Три с половиной месяца шло разбирательство, но и здесь В. Иванов получил «отлуп»: Арбитражный суд Коми 19 ноября прошлого года в удовлетворении заявленных требований отказал.

Иванов обжаловал решение местного суда в суд второй инстанции. Более двух месяцев шло рассмотрение апелляционной жалобы во Втором арбитражном апелляционном суде. И вот неделю назад, 3 марта, суд в Кирове отменил решение Арбитражного суда Коми и вынес новый вердикт. При рассмотрении жалобы представители УФАС признали ошибочность своей позиции относительно агента. Решение УФАС РК об отказе возбуждения дела по признакам нарушения регионального оператора и АО «КЭСК» требований Закона «О защите конкуренции» признано незаконным.

Как указано в решении суда, КЭСК не является платежным агентом, договор на основании статьи 432 Гражданского кодекса считается незаключенным, КЭСК не вправе собирать деньги от населения за мусор.

Тайное стало явным

– В процессе рассмотрения судом жалобы установлены весьма интересные обстоятельства. Оказывается, еще в августе прошлого года Сыктывкарский суд фактически указал, что АО «КЭСК» не может являться платежным агентом, – рассказал «Трибуне» Владимир Иванов. – В процессе по делу ООО «Единая процессинговая система «Облака» рассматривалась аналогичная ситуация. Однако руководители КЭСК либо не захотели увидеть предупреждения, либо проигнорировали. В течение семи месяцев «Ухтажилфонд» и КЭСК могли исправить допущенную ошибку. Но стороны договора решили, что в данном случае хороша восточная мудрость про караван, который идет своим путем…

– Однако договор был заключен. Что сподвигло партнеров на это?

– Давайте вспомним, что еще четыре года назад «Трибуна» писала о банкротстве МУП «Общий дом», который управлял сотней домов в Ухте. Собственники помещений дома № 14 по улице Советской обратились в прокуратуру города с заявлением о принятии мер реагирования на незаконный агентский договор между «Ухтажилфондом» (платежный агент) и МУП «Общий дом», поскольку, по их мнению, присутствовали признаки мошенничества.

Прокурор Ухты Павел Якимов ответил заявителям, что нарушений законодательства со стороны «Ухтажилфонда» не имеется, а основания для принятия мер прокурорского реагирования отсутствуют. Получив «благословение» прокурора, «Ухтажилфонд» (он же платежный агент) стал инициатором процедуры банкротства «Общего дома», которая успешно была завершена. При этом деньги, собранные на расчетном счете платежного агента, исчезли в неизвестном направлении. Другими словами, региональный оператор уже тогда приобрел большой опыт использования агентирования в корыстных целях.

– И какие же выводы из этого следуют?

– Удивляет и даже восхищает способность менеджеров «Ухтажилфонда» оперативно использовать «полученный опыт». Видимо, пригодился криминальный опыт некоторых из них. Когда Арбитражному суду второй инстанции были предъявлены неопровержимые доказательства о незаконных действиях сторон спорного договора, выяснилось, что региональный оператор заключил еще один подобный агентский договор – теперь уже с ООО «Северо-Западный расчетный центр». Примерно на таких же условиях, но уже не по сбору денег за вывоз мусора от населения, а за услуги по управлению общим имуществом домов. Вероятнее всего, в этот раз «эффективные менеджеры» «Ухтажилфонда» надеются, что горожане не скоро разберутся в ситуации, а если даже обратятся в Арбитраж, на разбирательство уйдет как минимум год, а то и два, а за это время много воды утечет. Ну, и денег, конечно…

А что думают стражи закона?

– И что же теперь? «Рационализаторы» «Ухтажилфонда» настолько уверены в своих действиях, что опять проигнорируют решения суда?

– Общественность Ухты уже обратилась в прокуратуру города. Надеюсь, что правоохранительные органы дадут правовую оценку деятельности и регионального оператора, и платежного агента.

– А каких действий вы ждете от антимонопольщиков республики?

– Новый судебный акт суда второй инстанции подлежит немедленному исполнению. УФАС по РК должно выдать предписание о прекращении действия спорного агентского договора, проще говоря, дать указание о прекращении сбора денег АО «КЭСК». Правда, они могут судиться, так что праздновать победу еще рано, потребуется некоторое время. Одним словом, отмена действия договора не решает всех проблем, и успокаиваться и почивать на лаврах общественность Ухты не собирается. Борьба продолжается.

Беседовал

Анатолий ПОЛЬКИН.