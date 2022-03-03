Кража без взлома (Криминал от 4 марта)

54-летний интинец обокрал свою падчерицу. Он проник в ее квартиру с помощью оставшихся у него ключей.

Бывший сожитель матери потерпевшей похитил два плазменных телевизора, набор кухонных ножей, газовый ключ и другие вещи. Злоумышленник задержан и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище».

Выпили в последний раз

28 февраля в квартире одного из печорских домов полицейские обнаружили два трупа.

Выяснилось, что 59-летний мужчина и женщина (ее личность не установлена) скончались от смертельной дозы суррогатного алкоголя. Подобные трагедии в Коми происходят довольно часто. Так, только за минувший год жертвами суррогата стали 98 жителей республики.

Фирменные вещи

Неоднократно судимый 52-летний житель Прилузского района заметил у ТЦ «Народный» подвыпившего мужчину, рядом с которым находилась сумка. Воспользовавшись моментом, преступник незаметно прихватил ее и скрылся.

Оказалось, что внутри сумки марки Louis Vuitton находились дорогостоящие вещи: кошелек из крокодиловой кожи марки Prada с наличкой, два мобильных телефона, ручка с золотыми вставками марки Montblane, а также личные документы. Всего потерпевшему был причинен ущерб на сумму свыше 185 тыс. рублей. Часть украденного имущества удалось вернуть. Футляр с ручкой, по словам вора, он, не проверяя содержимого, выкинул, а деньги потратил.

«Огненная» месть

Устьцилем хотел отомстить полицейскому и чуть не погубил 81-летнюю старушку.

В дежурную часть полиции Усть-Цилемского района поступило сообщение от сотрудника одного из подразделений. Полицейский сообщил, что в доме, где он проживает, неизвестные подожгли входную дверь пожилой соседки. Почувствовав запах дыма, он бросился на помощь, и вместе они потушили пожар.

Поджигателем оказался 22-летний местный житель. Он признался в содеянном, пояснив, что хотел поджечь дом, где проживает сотрудник полиции, из личных неприязненных отношений. Мужчина разлил бензин на подходе к зданию, поджег жидкость зажигалкой и уехал с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Сколько можно прощать?

Экс-супруг сломал женщине нос, но в суде она его простила.

43-летний ревнивец из Пажги в салоне автомобиля душил женщину ремнем безопасности, угрожая убийством. Кроме того, он несколько раз ударил бывшую супругу по голове и сломал нос. Чтобы не показываться перед тремя детьми в «таком виде», она несколько дней жила в родительском доме бывшего супруга. Спустя несколько месяцев после очередного скандала злоумышленник на глазах у детей разбил о голову женщины бутылку с пивом и забрал ноутбук, в котором якобы хотел найти ее переписку с другими мужчинами. Потерпевшая неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о побоях, однако и в настоящее время продолжает жить с обидчиком. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.