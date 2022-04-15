По части хищений и коррупции россиян трудно удивить. Но тут случай особый: в 2015 году в поселке Троицко-Печорск «посреди бела дня» были разворованы железнодорожные пути и насыпь из песчано-гравийной смеси. На днях правоохранители вынесли приговор по этому необычному делу.

«Зачистка» территории

В мае 2015 года депутаты Совета поселка Троицко-Печорск с подачи руководителя местной администрации приняли решение разобрать железнодорожные пути (около двух километров) и использовать насыпь из песчано-гравийной смеси для «осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения». По их разумению получалось, что объект был бесхозным.

Решение принималось в спешке. Ликвидация железнодорожного пути не была согласована с МЧС России по Троицко-Печорскому району, подразделением РАО «Единая Энергетическая Система России», Сосногорским отделением Северной железной дороги. И потом не будем забывать, что в России железнодорожные пути являются стратегической инфраструктурой, следовательно, требуются согласования с Федеральной службой безопасности РФ и Министерством обороны РФ.

Все заботы по очистке территории от следов пребывания железнодорожников в поселке взяло на себя ООО «Могучий слон».

В результате «очистки» неведомо куда исчезли железнодорожные рельсы, общий вес которых составлял не менее 420 тонн, а также 192 тысячи кубических метров песчано-гравийной смеси (по оценке местных гражданских активистов).

Ущерб – почти 20 миллионов

Вообще, всю эту историю с разворованными железнодорожными путями раскрутил нынешний глава поселка Сергей Кондрашов, который в различных инстанциях добивался установления виновников кражи.

На днях из сообщения пресс-службы Прокуратуры Коми стало известно, что Сосногорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Троицко-Печорска. Экс-чиновница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Троицко-Печорского района.

Ущерб, нанесенный собственнику в лице ОАО «Российские железные дороги», был оценен в размере 19,6 млн рублей.

Верхушка айсберга?

«Кроме того, – как сообщает Прокуратура Коми, – в 2014-2018 гг. руководитель администрации издавала незаконные распоряжения о начислении и выплате себе и муниципальным служащим премий за выполнение особо важных и сложных заданий. Всего таким образом руководителю администрации было необоснованно выплачено 568 тыс. рублей. Уголовное дело в этой части возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Троицко-Печорского района…»

Суд признал экс-чиновницу виновной в содеянном и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с осужденной 568 тыс. рублей ущерба, причиненного местному бюджету.

По мнению Сергея Кондрашова, нанесенный ущерб муниципалитету не соизмерим с наказанием: «В течение двух лет я написал несколько десятков заявлений в вышестоящие органы, поскольку местные правоохранители отказывались вообще возбуждать уголовное дело. Все в поселке и районе знают, по каким причинам это делалось. У меня есть веские основания считать, что именно из-за моей принципиальной позиции в истории с разворовыванием имущества РЖД на меня продолжает оказываться давление со стороны тех же правоохранителей и высокопоставленных чиновников».

Также глава поселка подчеркнул, что кража имущества РЖД – это лишь верхушка айсберга. Можно брать любое направление деятельности местных чиновников, и тут же проявится чья-то личная заинтересованность.

Воруют с размахом

Надо признать, что в Троицко-Печорском районе воруют действительно с размахом. В поселке Мылва, расположенном в нескольких километрах от райцентра, хотели построить школу, важный социальный объект был подведен под крышу уже в 1996 году, потом строительство было заморожено. По официальным данным на 2005 год, готовность учебного заведения (площадью почти 3 тысячи кв.м), рассчитанного на 264 ученика, составляла 61 процент.

Но вместо того, чтобы законсервировать объект «до лучших времен», его попросту разграбили. Часть дорогостоящего госимущества (кирпичная кладка, бетонные плиты и т.д.) была вывезена в неизвестном направлении.

Сергей ПАВЛОВ.