Как сообщает совет ветеранов села Трусово Усть-Цилемского района, 5 сентября состоялось открытие памятного знака на месте бывшей деревни Едома.



Памятник изготовлен в виде креста, который обычно устанавливают на могилы. Акция собрала гостей из Усть-Цильмы и соседних деревень. Началось мероприятие с посещения кладбища, где захоронены жители Едомы. Интерес вызвала фотовыставка «Мы все отсюда родом», оформленная специалистами Трусовской модельной библиотеки.

Председатель ветеранской организации в своем выступлении сказала, что открытие памятного знака проходит в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Совет ветеранов попросил изготовить баннер с именами всех, кто ушел на фронт из деревни. Районный совет ветеранов охотно откликнулся на просьбу.

Также перед собравшимися выступили председатель районного совета ветеранов и депутат районного Совета. Они говорили о значимости таких мероприятий и о том, как важно помнить и знать историю своей малой родины.