Золотой крест лежит рядом с храмом, осторожно устроенный на деревянных козлах. Вблизи можно в деталях рассмотреть ажурную ковку, позолоту и, главное, украдкой погладить его, ощутить под ладонью тепло нагретого солнцем металла. Через пару часу рабочие руки прикрепят к нему стропы, отец Владимир Левичев окропит святой водой. И тяжеленный крест со шпилем взлетит на 40-метровую высоту колокольни – на годы, десятилетия и дай бог на века.

Маковка – раз, маковка – два

В деревне Ляли Княжпогостского района несколько лет подряд оживленно. С 2020 года настоятель Богоявленского храма отец Владимир пытается его восстановить. Работы идут неспешно, каждое новшество требует немалых средств. А учитывая, что храм 1856 года постройки лет семьдесят стоял в запустении, фронт работ огромный.

Какую-то часть изменений с проходящей рядом автотрассы не увидишь – добровольцы разбирали завалы внутри здания, стелили полы, убирали мусор с территории, закрывали проемы окон полиэтиленом. И только в прошлом году стало заметно, что одинокий, с облупившейся штукатуркой храм ожил. Тогда в июне на него водрузили позолоченную маковку с крестом. Причем крестом подлинным, установленным на купол при строительстве в XIX веке. В тот день почти в опустевшую деревню приехали десятки верующих из Сыктывкара, Емвы, Серегово.

После этого парадного события последовали обыденные хлопоты, и жестянщики все лето стучали молотками на верхотуре: покрывали кровельным железом центральный барабан, стелили кровлю. Это позволило остановить дальнейшее разрушение кирпичной кладки от дождя и снега. И уже можно было думать о том, чтобы покрасить подкупольный барабан, установить на нем и на первом этаже окна.

И спустя год, 25 июня, в Ляли вновь приехал народ, чтобы поразиться переменам и стать свидетелями очередного исторического события. Теперь уже на обезглавленную колокольню водружали купол и крест со шпилем. Но в этот раз крест был лишь точной копией.

Подлинник XIX века будет понадежнее

Своего настоящего креста на колокольне Богоявленский храм лишился в начале 70-х. Как вспоминает жительница деревни Ляли Валентина Доровых, тогда в этих местах разразилась небывалая гроза, и порывом ветра один из крестов сорвало с колокольни. Сельчане говорили, что какое-то время тот лежал на земле, пока его кто-то не сдал в Национальный музей, где он с сентября 1974 года так поныне и хранится. Однако, несмотря на обращения отца Владимира, вернуть церкви теперь уже музейный экспонат не получается. Поэтому воссоздавать крест для колокольни пришлось, копируя его собрата, стоящего на главном куполе.

Изготовлением куполов и шпиля для Богоявленского храма второй год подряд занимается жестянщик Алексей Чащухин из Челябинска. Он много лет ездит по России и восстанавливает храмы, работал он и на звоннице Стефановского собора в Сыктывкаре. Поэтому, зная все тонкости своего ремесла, с сожалением говорит, что крест хоть и нарядный, но уступает в надежности подлиннику.

Для крестов, как правило, используется нержавеющий металл, только так тот прослужит не меньше века. Однако и стоит такая долговечная работа тысяч 200. Позволить такую роскошь настоятель храма отец Владимир не может. Поэтому и вышел ляльский крест дешевле (всего 20 тысяч) и проще: из черного металла и с позолотой в автомастерской. Копию креста на колокольне через три-четыре года придется заново красить, зато кованый подлинник простоит без покраски еще долгий срок.

Где найти миллионы на забытую старину

Но эти финансовые сложности большинству собравшихся неведомы. Можно лишь догадываться, какие слова подбирает отец Владимир, чтобы убедить сделать пожертвования. Зимой известная певица Ольга Кормухина закрыла часть долгов за ремонт, одно предприятие помогло деньгами. По крупицам ищет отец Владимир Левичев средства, и именно так ему удалось собрать 1700 тысяч рублей для завершения кровельных работ.

Сгустившиеся тучи, дождь и ветер заставляют собравшихся поволноваться. Пока кран возносит купол на колокольню, внизу люди тихо поют молитвы – усмиряя волнение ветра, успокаивая себя и предвкушая радость от завершения важного дела. А мастера не спешат, выверяя каждый сантиметр. Чтобы и сейчас глаз радовало, и потомкам служило. И когда, уезжая, с трассы оглядываемся на Богоявленский храм, на миг не узнаем его. Взлетевший ввысь шпиль и золоченые купола сразу изменяют и вносят гармонию в пейзаж так, как это задумывалось в 1856-м.

Наталия БЕШКАРЕВА.

Фото автора.