На этой неделе в Госсовете Коми депутаты, чиновники и аграрии обсудили программу «развития сельского хозяйства», представленную профильным министром Денисом Шароновым.

Как и положено министру, свое выступление он начал «за здравие»: удалось сохранить прошлогодние объемы производства молока, больше произвести мяса и яиц. Благоприятные погодные условия позволили собрать хорошие урожаи картофеля и овощей…

Глядя на объемы финансирования, остается только удивляться, как еще аграриям удается держаться на плаву. Хотя делать это будет все труднее. Согласно представленным таблицам, в этом году объемы государственного финансирования сельского хозяйства составят 1 млрд 447 млн рублей, что на 249 миллионов рублей меньше прошлогодних показателей. Примерно на 97 миллионов рублей будут урезаны расходы и в следующем году.

Где здесь развитие?

Депутаты задали резонный вопрос: а где здесь развитие? Официально министром была представлена госпрограмма с обнадеживающим названием – «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса».

А дальше уже пошел предметный разговор. Депутат Госсовета Коми Николай Братенков (фракция КПРФ) напомнил, что уже лет десять не меняются дотации на закупку у населения картофеля (сейчас она составляет 4 рубля за килограмм) и молока (7 рублей 54 копейки). Надо ли напоминать, что за это время значительно возросли цены на строительные материалы, бензин, а рубль сильно обесценился? «Хотя бы довели эти показатели до 6 и 10 рублей соответственно», – попросил депутат. Судя по реакции министра, похоже, благое пожелание таковым и останется. Денег ведь нет и не предвидится.

Обидели аграриев

Хотя, где можно найти деньги, подсказала депутат Татьяна Саладина (фракция «Справедливая Россия»). По ее информации, в Кировской области в тамошнем профильном министерстве у руководителя один заместитель, а в штате всего 30 человек. В Коми же у министра сельского хозяйства несколько заместителей – по торговле, по рыбе и т.д… В штате министерства числится 167 человек! И при этом в Кировской области поголовье крупного рогатого скота составляет 85 тысяч голов, а в Коми – всего 7,5 тысячи. Как говорится, почувствуйте разницу.

Денис Шаронов приведенные выше цифры оспаривать не стал, но категорически не согласился с тем, что на содержание министерства тратятся средства, сопоставимые с объемами, идущими на поддержку всего сельского хозяйства.

А еще, по мнению Татьяны Саладиной, в этом году чиновники сильно обидели аграриев – даже не поздравили их с профессиональным праздником!

«Титульная нация»

Экс-министр сельского хозяйства Коми Сергей Чечеткин тоже говорил о скудном финансировании сельского хозяйства, но уже с политическим подтекстом. Речь ведь идет не только о деньгах, но и о «титульной нации». Жизнь на селе с каждым годом ухудшается, а у правительства нет даже самого желания им хоть как-то помочь.

Можно много рассуждать о заботе и благополучии населения, но есть слова, а есть факты. Приведенная выше цифра поддержки сельского хозяйства на этот год – 1 млрд 447 млн рублей – это меньше 2 процентов от республиканского бюджета. В 90-х годах депутаты Госсовета Коми, в отличие от нынешних, особое внимание уделяли проблемам как раз титульной нации. Поэтому на законодательном уровне было закреплено положение, согласно которому объемы финансирования сельского хозяйства не могли быть ниже 10 процентов от доходной части республиканского бюджета. То есть мы видим, что на поддержку села, как минимум, раньше шло средств в пять раз больше, чем сейчас.

Да и ссылки на отсутствие средств выглядят не очень убедительными. Напомним, что две трети налогов, собираемых в Коми, уходит в федеральный бюджет. Глава Коми Владимир Уйба по неизвестным причинам (хотя можно догадаться по каким) вообще не хочет касаться этой темы. Поэтому республика по инициативе заезжих чиновников идет по самому легкому варианту – все больше залезает в коммерческие кредиты.

Молчание министра

Благодаря поддержке села в 1998 году Коми успешно преодолела продовольственный кризис, когда из-за инфляции и девальвации рубля российские регионы запретили вывоз со своих территорий сельскохозяйственной продукции. Все выживали как могли. Кто-то скажет, что сегодня такое невозможно. Но и тогда чиновники говорили точно так же – кризисы они всегда приходят неожиданно.

На сегодняшний день обеспеченность республики собственной продовольственной продукцией составляет всего 26 процентов. И прогнозы на будущее только пессимистические. Одним из последних выступил депутат Илья Богданов (КПРФ). Его речь была краткой, но емкой: «При таком уровне финансирования сельскому хозяйству придет конец». Министр промолчал.

Прошедшие слушания были «разминкой» перед сессией Госсовета Коми, на которой будет приниматься бюджет Коми на 2022 год. Смирятся ли депутаты с дальнейшей деградацией села?

Сергей МОРОХИН.