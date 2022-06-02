Газета «Трибуна» продолжает рассказывать о резонансных преступлениях минувших лет.

Как в воду канули

В конце 80-х столичная «Орбита» считалась тихим спальным районом. В одной из здешних девятиэтажек по улице Малышева в трехкомнатной кварти­ре проживали две семейные пары: Александр и Людмила Сухаревы с сыном, а также брат хозяйки Игорь Шумилов с женой (имена и фамилии изменены).

В тот августовский день 1989 года Александр, как обычно, отвез на своей автомашине в детский сад шестилетнего сына Данилку. Мальчик не мог знать, что в последний раз видит отца и мать. Вечером за ним в садик никто из родителей не пришел.

Встревоженная воспитательница позвонила бабушке, проживавшей недалеко от детско­го сада. Та забрала ребенка. На следующий день всполошились родственники и соседи Сухаревых. Об исчезновении четы узнали знакомые. Все недоумевали: куда могли пропасть Александр с Людмилой?

Спустя два дня Игорь Шумилов обратился в столичный ГОВД, написав заявление об ис­чезновении сестры и ее мужа. К поиску пропавших подключились все службы городского отдела милиции, было возбуждено уголовное дело.

Через неделю о загадочном исчезновении супругов в «Орбите» знали не только жители столи­цы, но и всей республики. Оперативники совместно с населением прочесали чуть ли не все овраги в округе, лесные массивы, чердаки, подвалы. Но результат оказался нулевым.

«Автопарк» за шкафом

Однако при повторном осмотре квартиры пропавших супругов оперативников ждала удача.

В небольшой комнате за шкафом мебельной стенки был найден конверт, прикрепленный к задней его стенке. А в нем – деньги, причем немалые: более 20 тысяч рублей. Стоит напомнить, что, к примеру, самый престижный в ту пору автомобиль «Волга» стоил всего пять тысяч рублей. Другими словами, за стенкой рас­полагался, можно сказать, небольшой автопарк. После этого у оперов сразу возникла первая версия. Не эти ли деньги стали причиной таин­ственного исчезновения?

Прорабатывали и версию о том, что в преступлении замешаны ближайшие родственники или друзья, которые могли знать о кругленькой сумме. А вскоре появился и мотив. Было установлено, что Сухаревы искали возможность размена имеющейся трехкомнатной квартиры на две. Опера­тивники выяснили, что Людмила давно мечтала разъехаться с братом.

На очередном опера­тивном совещании было решено сделать упор на проверку причастности ближайшей родни к этому пре­ступлению. Никто уже не сомневался, что супругов нет в живых. И по всем раскладам выходило, что в первую очередь в исчезновении сестры мог быть замешан брат Игорь.

Трио заговорщиков

Однако первые допросы ничего не дали. Шумилов вел себя спокойно, рассказывал обо всем, что спрашивали. Биография его тоже оказалась чуть ли не идеальной, он вел большую общественную работу и даже представил прекрасную характеристику с места работы…

Тем не менее, за братом пропавшей женщины было выставлено наружное наблюдение. И именно от «наружки» пришли первые результаты. Стало известно, что после допросов Шумилов и его ближайшее окружение, а именно двоюродный брат Ни­колай Соколов и его приятель Михаил Агапов, активно общаются между собой. Мужчины бурно об­суждали какие-то вопросы, временами повышали голос и жестикулировали. Их телефонные переговоры тут же были взяты на контроль.

Руководитель группы, начальник убойного отдела управления угрозыска МВД РК Николай Коюшев дал указание взять это подозрительное трио в детальную разработ­ку. Начали с самого молодого – Агапова.

Параллельные допросы

Старшие оперуполномоченные ОРБ (оперативно-розыскное бюро) при МВД по Коми Петр Винников и Анатолий Точеный выехали на мясокомбинат, где работал вызвавший сомнения мужчина. Работники предприятия пояснили, что Миша Агапов пошел обедать в столовую.

Оперативникам повезло. Людей в столовой было немного, и они встали в очередь как раз следом за «объектом». Вместе с ним со своими под­носами сели за один стол. Когда Агапов поднял голову и увидел оперов, то смутился. Ведь те раньше его допрашивали, и он хорошо помнил их лица.

«Ты кушай, Миша, кушай, в ближайшее время тебе уже не придется так обедать», – приветливо, по-отечески сказал Точеный парню.

В отделении милиции Агапов не особо запирался. Оперативники Точеный и Мажукин убедили его рас­сказать правду. И молодой человек не на шутку испугался, по совету сыщиков написал явку с повинной. Он указал, что совершено убийство четы Сухаревых. Органи­зовал эту расправу брат Людмилы Игорь. Параллельно в другом кабинете Петр Винников допрашивал его двоюродного брата – Николая Соколова. Тот тоже решил, что упираться себе дороже, и рассказал о кровавом злодеянии.

Джинсы с бурыми пятнами

Получив признательные показания, опера поспешили на задержание Шумилова. Тот поначалу хорохорился, грозился пожаловаться в прокуратуру. Но когда задержанного завели в кабинет к заместителю начальника угрозыска Виктору Бокову, Анатолий Точеный обратил внимание на то, что «гость» в модных синих джинсах. Сразу всплыли в памяти показания соседей, которые рассказали, что в день исчезновения Александр Сухарев был в импортных джинсах (это сейчас их в любом магазине найдешь, а тогда качественная джинса продавалась далеко не везде, ее нужно было доставать). Обойдя Шумилова сзади, оперативник заметил бурова­тые пятна на синей ткани. Неужели тот посмел надеть брюки убитого? Версия казалась бредовой, но все же…

Боков решил атаковать: «Сейчас ты напишешь мне явку с повинной!». «Ага, разбежался, – со злорадством выцедил задержанный. – Да пошли вы все!». Тут уж опер не стерпел: «Снимай джинсы, у тебя вон кровь на них! Уверен, эксперты определят, что это кровь Сухарева!». Шумилов на глазах побледнел и замолчал. Спустя какое-то время, выпив стакана воды, которую попросил принести, он взял ручку и после некоторых колебаний, глядя на Бокова, начал-таки излагать на бумаге свои криминальные «художества».

Смертельная ловушка

Когда-то знаменитый персонаж Воланд в бессмертном творении М. Булгакова «Мастер и Маргарита» заявил, что москвичи – обычные люди, но их испортил квартирный вопрос. В нашем случае это стало мотивом для кровавого злодеяния…

Шальная идея завладеть жильем Сухаревых у Шумилова возникла давно. По правде говоря, он не хотел разменивать эту уютную просторную квартиру на двушку и однушку (причем ему с женой предстояло жить во второй). А когда уз­нал, что супруги припасли и спрятали где-то в жилье крупную сумму денег, у него созрел план о том, как избавиться от родной сестры и ее супруга. Смекнув, что одному с таким делом не справиться, он убедил еще одного родственника и его приятеля поучаствовать в нем. Пообещал крупный куш, поэтому те, поразмыслив, согласились на «двойную мокруху».

Александру Сухареву сообщили, что по соседству нашли квартиру для обмена, и срочно позвали в дом по улице Тентюковской. Тот поднялся в квартиру, в которую его пригласили. Приятели Шумилова предложили кофе. А когда Сухарев сел за стол, незаметно подошедший сзади свояк полоснул по горлу шурина ножом. Втроем подельники вывезли труп на берег реки, выкопали там яму. Шумилов с Агаповым остались возле нее, а Соколов на своей машине поехал в ЦУМ, где работала Людмила. Ей он заявил, что надо срочно «смотреть» квартиру, которую они нашли.

Когда отъехали от ЦУМа, Николай сообщил, что все находятся на берегу реки Сысолы в «Орбите»: отмечают пред­стоящую сделку, ждут ее, чтобы поехать на квартиру. Ничего не подозревавшая Людмила осознала происходящее лишь тогда, когда машина уже оказалась на месте. Подойдя к находив­шимся там мужикам, она увидела и яму с мертвым мужем. Женщина все поняла без слов. С криками «Будь ты проклят! Как ты мог? Ты – мразь, подонок!» она кинулась на брата с кулаками, плюнув ему в лицо. Шумилов вскипел и стал ее душить, спустя несколько минут женщина упала на землю без дыхания.

…Закопали убитых профессионально, на большой глубине, чтобы тяжелее было обнаружить. Операм даже запомнилась такая де­таль: перед тем, как могила оказалась вскрыта, по ней прошло стадо коров. И никакой реакции на трупный запах от буренок не последовало, хотя известно, что животные обычно чувствуют такие вещи.

Постскриптум

Не ради наград

Всех участвовавших в раскрытии этого преступления премировали. Всех, кроме Анато­лия Точеного.

Министр МВД Коми АССР Евгений Трофимов дал указание направить пред­ставление в Москву на присвоение ему звания «Заслуженный работник МВД». Но оно не прошло. Как потом пояснили кадровики, возраст подвел. Так и сказали по телефону: «Не может какой-то там капитанишка в Коми быть представленным к такому званию, ведь он еще слишком молод. Несмотря на имеющиеся заслуги, в этом возрасте такое звание не присваивается». Хотя в представлении было указано об еще трех раскрытых им в тот период убийствах. Капитану Точеному было тогда 32 года.

Впрочем, все тогда работали не за награ­ды и поощрения. В феврале следующего года награда все-таки нашла героя: капитану Точеному вручили знак «Отличник мили­ции».

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.