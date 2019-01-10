Криминальное агентство (Криминал от 11 января)

Агенты недвижимости из Екатеринбурга обманули 87 жителей Коми.

Житель Екатеринбурга вместе с подельником создал агентство и под видом оказания услуг на рынке недвижимости похищал предоплату, внесенную клиентами за аренду квартир. В преступную деятельность они вовлекли еще 18 человек. Уголовное дело в отношении ОПГ рассматривается в суде.

Трагедия после застолья

В деревне Сордйыв пьяный пенсионер выстрелил в дочь из ружья.

По данным следствия, 1 января 2019 года в частном доме в деревне Сордйыв, что в Усть-Куломском районе, между 63-летним отцом и его 34-летней дочерью, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой мужчина выстрелил из ружья. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.

Расплатился за доверчивость

Жулики выманили у коммерсанта в Сыктывкаре 20 тысяч рублей.

В полицию обратился руководитель частного предприятия, оказывающего электромонтажные услуги. Как установлено в ходе проверки, по его объявлению в интернете позвонил неизвестный и, представившись правоохранителем, заявил о намерении сделать заказ. Он назначил встречу на месте проведения работ и попросил по дороге заехать в банк и пополнить счета четверых «коллег» заказчика, переведя каждому из них по 5 тысяч рублей. Прибыв по указанному заказчиком адресу, предприниматель никого не застал.

Пешеход погиб на рельсах

На железнодорожном перегоне под поезд попал человек.

Днем 1 января под маневровый локомотив попал 50-летний мужчина. Трагедия произошла на 80-м километре железнодорожного перегона станции Човью–Койты города Сыктывкара. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В роддоме искали бомбу

Счастливый папаша, которого не пустили к новорожденному, позвонил в полицию и сообщил о «бомбе» в одной из палат роддома.

По тревоге были подняты все спецслужбы, но «сигнал» оказался ложным. Вскоре «телефонного террориста» задержали. Им оказался 39-летний сыктывкарец. Как выяснилось, в нетрезвом состоянии он пытался навестить супругу, но в роддом его не пустили. Мужчина, видимо, надеялся, что ему удастся сделать это во время устроенного им переполоха.

Под Усинском погибли вахтовики

8 января в Усинском районе произошел несчастный случай на производственном объекте одной из буровых компаний, в результате которого погибли два специалиста.

Предварительная проверка установила, что несчастный случай произошел в результате неправильной эксплуатации оборудования. Проводится доследственная проверка.

Рыбака хватил удар

Из тайги на Печоре эвакуировали заболевшего рыбака.

На рыбалку в отдаленную от населенных пунктов зону на границе Ижемского, Усть-Цилемского и Усинского районов семеро мужчин отправились на снегоходах. 5 января 60-летнему мужчине стало плохо, приятели утром следующего дня вызвали через «Систему-112» вертолет. По предварительным данным, причиной внезапного недомогания стал инсульт.